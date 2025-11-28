Yotsuya Ghost Knight

Yotsuya Ghost Night est un manga unitaire publié au Japon aux éditions Shu Cream. L'exorciste timide Okuru Yotsuya est non seulement maladroit avec les gens, mais aussi totalement inexpérimenté en matière d'érotisme. Mais lorsqu'il est attaqué par un esprit maléfique, il est sauvé par nul autre que le célèbre et charismatique acteur de films pornographiques Naito Fukase, plus connu sous le nom de « Chevalier Shiofu ». Après l'agression, une chose est claire pour Okuru : dans son état actuel, il ne pourra jamais protéger ses clients ! Pour améliorer ses compétences, il demande à Naito une leçon spéciale sur « l'Art de l'Extase ». Mais lorsque Naito le touche avec une tendresse étonnante et le provoque jusqu'à ses limites, Okuru est submergé par un flot d'émotions et de plaisir qu'il n'avait jamais connu auparavant. Il s'agit d'un simple exorcisme sans gravité… ou du moins, c'est ce qu'on croit ? Pourquoi Okuru perd-il toujours son sang-froid dès que Naito s'approche de trop près ?Voici une lecture amusante même si l'intrigue peut sembler un peu légère au prime abord. Une comédie érotique surnaturelle. Pas de drame pesant ni d'antagoniste charismatique. L'histoire se concentre plutôt sur Yotsuya, le personnage principal, qui apprend à s'ouvrir à l'amitié et à l'amour. Après tout, quiconque a déjà lu un manga BL sait exactement ce qui se passe quand certaines répliques sont prononcées, et à partir de ce moment-là, nous avons parfaitement compris où l'histoire allait. Attendez-vous donc à des scènes osées, et les amateurs de scènes érotiques seront comblés, car il y en a à profusion. Par ailleurs, l'histoire d'exorcisme s'avère très captivante. Il y avait des drames mineurs, mais assez prévisibles, des aperçus subtils du monde émotionnel des protagonistes, et un « méchant » qui jouait son rôle à merveille. Le style graphique se montre très attrayant, et les scènes les plus intimes, en particulier, étaient présentées sans aucune censure, ce qui s'intégrait parfaitement au concept général. Bien que le thème de l'exorcisme ne soit pas totalement nouveau, il reste toujours intrigant et donc assez divertissant. C'est donc un oneshot facile à lire d'une traite, idéal pour se détendre après le travail si vous appréciez le genre. La représentation des fantômes yest fascinante : à la fois mignons et inquiétants, ils ne laissaient jamais rien présager de la suite. De plus, de petites touches d'humour venaient alléger l'atmosphère et apporter un peu de variété, car l'attention était surtout portée sur les fantômes et les protagonistes.Un postulat assez absurde, mais une histoire très mignonne et réconfortante qui aborde des thèmes un peu sombres comme le deuil et ses conséquences. Le postulat est tellement absurde qu'on ne peut s'empêcher de rire, même dans les moments les plus sombres.Date de parution : 28 Novembre 2025Editions : Taifu Comics