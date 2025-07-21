Grand Theft Auto au temps des cowboys ? C'est un petit peu cela. Red Dead Redemption vous met dans la peau de John Marston, un ancien truand qui s'est aujourd'hui rangé. Seulement voilà, les autorités corrompus de la ville ont kidnappé sa femme et son fils, afin de le forcer à effectuer de sales besognes. Laissé pour mort par ses anciens acolytes, Marston n'a plus qu'un seul objectif, se venger et éliminer toute la pègre de l'Ouest américain. Dans ce lieu et dans ce temps, tout est permis. Au fil de l’histoire, vous ferez la rencontre d'une foule de personnages plus pittoresques les uns que les autres .Tous ces personnages prennent vie à mesure que l’histoire se déroule au moyen de petits films parfaitement intégrés dans le jeu. Des acteurs professionnels leur ont prêté leur voix, et le tout s'anime plutôt bien. La durée de vie est d'ailleurs assez importante. Compter une bonne vingtaine d'heures pour boucler l'aventure principale. Les musiques ne sont pas disponibles uniquement à cheval qu'on se rassure, et le tout est globalement bien réalisé, de même que les doublages américains et les différents bruitages du jeu. Comme à l'accoutumée, le « free roaming gameplay » occupe une fois encore une place centrale. Ce concept offre la possibilité de découvrir la ville en toute liberté pour gagner de l’argent comme vous l’entendez et exécuter une foule de tâches lucratives. Bien que la liberté soit le maître-mot du gameplay, le jeu s’articule autour d’un récit composé d’une série de missions principales et secondaires. Par exemple, des bandes dangereuses essayeront de vous attirer dans un piège, les gens solliciteront de l’aide, parfois des animaux sauvages tels que des serpents, des ours et des loups viendront parasiter votre aire de jeu, etc. En outre, il sera possible de participer à des activités optionnelles : d’un duel de revolver classique aux jeux de hasard dans le saloon, au Far West, il y a toujours quelque chose à vivre.Si la ville demeure très interactive, le jeu intègre cette fois un système de morale. Celui-ci détermine en grande partie l’honorabilité des actions du joueur. Quand un fuyard est arrêté vivant, cela influencera de manière positive le ressentiment envers Marston. Dans le cas contraire, les gens réagiront de manière plus extrême quand ils rencontrent Marston. Le système est aussi lié au prestige. Une mauvaise image vous jouera souvent des tours: Parfois les citoyens ont peur de vous, parfois ils réagissent violemment et ils ouvrent le feu sur Marston. C’est vous qui jouez, c'est vous qui déciderez de la réputation du personnage. Quant à Undead Nightmare, cette extension remet en selle John Marston, qui devra faire face à une invasion de ...zombies ! A se demander ce que les développeurs ont bien pu consommer comme substance illicite. Et ce n'est pas la voix off absolument pas effrayante qui fera monter la sauce. Au contraire, tout est caricatural, mais c'est heureusement volontaire. Le gameplay a ainsi évolué, et fini les marchands d'armes, on retrouve le bon vieux système de la collecte de munitions sur les ennemis vaincus. Votre objectif sera de libérer les villes infestées par les morts-vivants, tout en apportant votre soutien aux rares survivants. Une fois votre objectif accompli, vous gagnerez une chambre où John pourra non seulement se restaurer, mais également partir à l'assaut d'une nouvelle mission. Néanmoins, une ville libérée ne le sera pas forcément ad vitam eternam, et il faudra donc protéger vos territoires. En tout, le jeu vous occupera une bonne dizaine d'heures en solo, soit un ensemble fort appréciable.Quinze longues années et beaucoup d'eau sous les ponts se sont écoulées depuis que Rockstar Games a lancé sur le marché Red Dead Redemption sur PS3 et Xbox 360. A l'époque, le jeu apparaît beaucoup plus abouti que GTA IV, avec un moteur 3D qui a subit de multiples optimisations et cela se ressent. Les gens dans la rue réagissent à tous les événements et à cela s'ajoute un cycle jour-nuit complet, la vie quotidienne s'adaptant au moment de la journée. Beaucoup espéraient une remasterisation complète du titre mais malheureusement ce n'est pas ce qui s'est produit. Red Dead Redemption arrive avec un portage pur et dur, ce qui n'est pas trop dérangeant sur Nintendo Switch 2 il est vrai. Déjà, les développeurs ont amélioré la résolution, le jeu tourne à présent en 1440p (contre 1080p sur Nintendo Switch) et désormais à 60fps. Pour ceux qui n'ont pas eu le plaisir de profiter de Red Dead Redemption au moment de sa sortie, sachez que nous parlons d'un titre solide en termes d'intrigue et de décor. On retrouve donc une carte petite et peu vivante des personnages et des situations, du moins par rapport à celles auxquelles nous sommes tous habitués actuellement. Les réglages sont répétés plusieurs fois avec des différences minimes et de longs galops sont nécessaires pour passer d'un endroit à un autre. Il faut admettre que le portage Nintendo Switch 2 s'en sort vraiment bien. Un petit nettoyage visuel et une animation solide comme le roc vous permettent de profiter d'un chapitre historique de l'histoire du jeu vidéo en toute portabilité. Le jeu prend bien sur en charge le DLSS, le HDR, les commandes à la souris et offre une expérience de jeu en haute résolution.La jouabilité n'a pas fondamentalement bougé par rapport aux autres GTA. Le système d'orientation dit "Dead-Eye" permet d'utiliser le bullet time, et donc de ralentir le temps pendant quelques instants. L'idéal pour viser plusieurs adversaires en même temps. Quant à votre arsenal, il est assez impressionnant. On compte des revolvers, des fusils, des dynamites, des cocktails Molotov, des lassos, des canons, ou encore des couteaux. De quoi devenir une terreur de l'Ouest. En portabilité, l'aventure de Red Dead Redemption sur Switch 2 se déroule sans problème, avec un chargement rapide et une histoire encore capable d'impliquer aujourd'hui. Même le gameplay est fluide et agréable comme autrefois, et une série de petites fonctionnalités comme la possibilité d'agrandir les sous-titres raviront également ceux qui vieillissent ! En parlant de points forts, on rappelera que Red Dead Redemption sur Switch 2 pèse un peu moins de 12 Go. Finalement, on s'est demandé une chose : Red Dead Redemption n'avait-il pas aussi un compartiment multijoueur ? Pourquoi supprimer une partie aussi convaincante et importante du titre qui aurait pu convaincre un plus grand nombre d’utilisateurs de se le procurer ? A noter que si vous possédez la version Switch, la mise à jour Switch 2 est gratuite. D'autres développeurs devraient en prendre de la graine ...Red Dead Redemption sur Switch 2 est livré avec un portage que nous pouvons considérer comme réussi. Le titre original mérite d'être acheté surtout si vous n'avez jamais affronté les aventures de John Marston. RDR est un GTA-like d'une rare intensité. Sa mise en scène et son ambiance sont particulièrement bluffantes, et les capacités du gameplay se montrent particulièrement brillantes. Dans tous les cas, la portabilité de la Nintendo Switch 2 rehausse tous les mérites et minimise les défauts d'un titre auquel vous ne pouvez manquer d'avoir été confronté.