Achève-moi tome 2

Achève-moi (Isso Anata ga Todome wo Sashite) est une série toujours en cours de parution au Japon et qui a connu cinq tomes à ce jour aux éditions Kodansha. Ichika est une jeune étudiante qui aimerait trouvé le vrai amour, l'homme qui l'aimera pour autre chose que son physique, étant plutôt grande et bien formée. A une soirée, elle va faire la rencontre de Kosei, avec qui le courant va bien passer, et ils vont vite devenir amis. Mais au moment où elle se dit qu'elle aimerait bien que ça aille plus loin, ce dernier la refroidit en lui disant qu'il ne cherche rien de sérieux, voire qu'elle est trop bien pour lui. Mais est-ce vraiment ce qu'il pense ?Ichika aspire à une histoire sincère, stable, presque classique dans sa douceur. Pourtant, son cœur s’est attaché à Kôsei, garçon charmant mais volage, qui l’a déjà repoussée. Malgré cela, l’ambiguïté qu’il entretient nourrit chez elle une persévérance têtue. Elle finit par lui proposer de passer une journée entière ensemble, rien que tous les deux. Au fil de leurs échanges, il finit par mettre des mots sur ce qui le retient : la peur de ne jamais parvenir à développer de véritables sentiments pour elle. Alors, pour ne pas lui faire de mal, il préfère garder ses distances. Une confession honnête, qui éclaire ses contradictions mieux que n’importe quelle scène dramatique et révèle la complexité d’un garçon coincé entre douceur et crainte d’aimer. Mais la réalité finit inévitablement par rattraper les personnages. Au détour des pages, l’une des conquêtes de Kôsei surgit sans prévenir, comme un rappel brutal de ce qu’il est vraiment et de ce qu’Ichika peine encore à accepter. Elle prend alors ses distances, submergée par la jalousie, la frustration, et cette douleur qu’on ressent lorsqu’on comprend qu’on n’arrive pas à toucher le cœur de l’autre. Cherchant à se changer les idées et à mettre un peu de distance avec ses tourments, Ichika se porte volontaire pour une action caritative dédiée à la protection de la forêt. Mais alors qu’elle pensait échapper un temps à Kôsei… elle le croise à nouveau. Cette parenthèse lui apporte aussi une rencontre inattendue : un nouveau personnage dont la présence promet de redonner du rythme à l’histoire, et peut-être de rebattre les cartes qu’elle croyait définitivement figées. Les deux protagonistes sont certes un peu atypiques, mais nous les apprécions beaucoup car ils sortent de l'ordinaire. Ichika surprend à plusieurs reprises, elle est ententée à rester avec Kôsei alors qu'elle « n'en a pas envie ». Mais honnêtement… cette situation où c'est elle qui tombe amoureuse la première et qui ne veut pas le laisser partir est intéressante. Kôseil est très ambigu, et c'est justement ce qui le rend fascinant : son côté mystérieux. Nous sommes curieux de découvrir ce qui se cache derrière. En tout cas, c'est l'une des rares fois où l'apparition du deuxième personnage principal masculin est justifiée et non forcée !Un tome où douceur et douleurs s’entrecroisent, où les sentiments s’aiguisent, et où le destin semble déterminé à ne laisser aucun cœur intact.Date de parution : 13 Novembre 2025Editions : Kurokawa