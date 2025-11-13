Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
 
Achève-moi tome 2
Publié le 29/01/2026 Dans Bandes Dessinées
https://www.jeuxpo.com/index.php?page=image&width=438&height=600&src=images/repository/1768698463-71XI7HWJVGL._SL1239_.jpg


Achève-moi (Isso Anata ga Todome wo Sashite) est une série toujours en cours de parution au Japon et qui a connu cinq tomes à ce jour aux éditions Kodansha. Ichika est une jeune étudiante qui aimerait trouvé le vrai amour, l'homme qui l'aimera pour autre chose que son physique, étant plutôt grande et bien formée. A une soirée, elle va faire la rencontre de Kosei, avec qui le courant va bien passer, et ils vont vite devenir amis. Mais au moment où elle se dit qu'elle aimerait bien que ça aille plus loin, ce dernier la refroidit en lui disant qu'il ne cherche rien de sérieux, voire qu'elle est trop bien pour lui. Mais est-ce vraiment ce qu'il pense ?

Ichika aspire à une histoire sincère, stable, presque classique dans sa douceur. Pourtant, son cœur s’est attaché à Kôsei, garçon charmant mais volage, qui l’a déjà repoussée. Malgré cela, l’ambiguïté qu’il entretient nourrit chez elle une persévérance têtue. Elle finit par lui proposer de passer une journée entière ensemble, rien que tous les deux. Au fil de leurs échanges, il finit par mettre des mots sur ce qui le retient : la peur de ne jamais parvenir à développer de véritables sentiments pour elle. Alors, pour ne pas lui faire de mal, il préfère garder ses distances. Une confession honnête, qui éclaire ses contradictions mieux que n’importe quelle scène dramatique et révèle la complexité d’un garçon coincé entre douceur et crainte d’aimer. Mais la réalité finit inévitablement par rattraper les personnages. Au détour des pages, l’une des conquêtes de Kôsei surgit sans prévenir, comme un rappel brutal de ce qu’il est vraiment et de ce qu’Ichika peine encore à accepter. Elle prend alors ses distances, submergée par la jalousie, la frustration, et cette douleur qu’on ressent lorsqu’on comprend qu’on n’arrive pas à toucher le cœur de l’autre. Cherchant à se changer les idées et à mettre un peu de distance avec ses tourments, Ichika se porte volontaire pour une action caritative dédiée à la protection de la forêt. Mais alors qu’elle pensait échapper un temps à Kôsei… elle le croise à nouveau. Cette parenthèse lui apporte aussi une rencontre inattendue : un nouveau personnage dont la présence promet de redonner du rythme à l’histoire, et peut-être de rebattre les cartes qu’elle croyait définitivement figées. Les deux protagonistes sont certes un peu atypiques, mais nous les apprécions beaucoup car ils sortent de l'ordinaire. Ichika surprend à plusieurs reprises, elle est ententée à rester avec Kôsei alors qu'elle « n'en a pas envie ». Mais honnêtement… cette situation où c'est elle qui tombe amoureuse la première et qui ne veut pas le laisser partir est intéressante. Kôseil est très ambigu, et c'est justement ce qui le rend fascinant : son côté mystérieux. Nous sommes curieux de découvrir ce qui se cache derrière. En tout cas, c'est l'une des rares fois où l'apparition du deuxième personnage principal masculin est justifiée et non forcée !

VERDICT
Un tome où douceur et douleurs s’entrecroisent, où les sentiments s’aiguisent, et où le destin semble déterminé à ne laisser aucun cœur intact.

Date de parution : 13 Novembre 2025
Editions : Kurokawa
Plus d'articles dans cette catégorie
28/01/2026 @ 01:30:02
Des vices et des os
27/02/2026 @ 01:18:42
Dans la peau de Miwa tome 7
26/01/2026 @ 01:07:37
Moscow 2160 tome 2
23/01/2026 @ 01:04:34
Scarlet Queen tome 1
22/01/2026 @ 17:16:02
Kathy Malone tome 1 : Premières fouilles
21/01/2026 @ 18:55:47
Sou Bou Tei tome 9
20/01/2026 @ 17:30:58
L'Accordeur & autres histoires
19/01/2026 @ 17:13:22
La Liste - Mitsuko
16/01/2026 @ 16:49:49
Murena tome 13 : Les Neronia
15/01/2026 @ 16:36:40
Signé Coco

Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Notre Avis
8 / 10
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Consoles Consoles
Sony prépare une mise à jour pour PlayStation Portal.
Apple Apple
Apple ne commercialisera que trois modèles d'iPhone à la fin de l'année.
Matériel Matériel
NVIDIA a publié une mise à jour pour les anciennes cartes graphiques.
Internet Internet
Le gigabit sur un câble vieux de 30 ans. Les anciennes lignes téléphoniques sont de nouveau opérationnelles.
Windows Windows
Windows 11 perd une fois de plus des parts de marché au profit de Windows 10
Informaticien.be - © 2002-2026 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?