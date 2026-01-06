Ces cinq dernières années, les fans de Trails ont été gâtés par Nihon Falcom. Après tout, cela ne fait même pas quatre mois que nous avons terminé Trails in the Sky 1st Chapter, et nous voici déjà de retour avec le dernier jeu Trails qui poursuit les aventures de Van Arkride dans The Legend of Heroes: Trails Beyond The Horizon. Si vous êtes novice et n'avez jamais joué à un jeu Trails, The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon n'est pas le point de départ idéal, car il s'agit du chapitre final d'un arc narratif développé par Falcom depuis vingt ans. En revanche, si vous êtes un vétéran de la série Trails, ce jeu vaut assurément le détour. En l'an 120X, tout ce que nous connaissons prendra fin. C'est la prédiction de Claude Epstein, père de la Révolution Orbale. À l'approche de ce jour fatidique, des préparatifs sont en cours dans un centre des monts Kunlun pour le lancement d'une fusée orbale dans l'espace. L'humanité parviendra-t-elle enfin à conquérir le cosmos ? Découvrira-t-elle un jour la vérité sur son monde ? Que se cache au-delà de l'horizon ? Tandis que le monde entier observe cette entreprise historique, des visages familiers se rassemblent à Ored pour participer aux essais de cette merveille technologique. Le chemin vers le ciel apportera-t-il un nouvel avenir à Zemuria ? Ou signera-t-il sa perte… ? The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon est le treizième opus de la série de JRPG Trails. Trails est réputé pour ses scénarios longs et complexes, expliqués de manière rationnelle et logique, ce qui confère aux treize jeux un fil conducteur commun.Les treize jeux sont en réalité divisés en quatre arcs narratifs, chacun correspondant à un pays : Liberl, Crossbell, Erebonia et l’ arc de Calvard. Trails Beyond the Horizon appartient au quatrième arc, celui de Calvard, et est le troisième jeu après Trails Through Daybreak I et II.Avant de commencer la partie, comme d'habitude, un écran titre s'affichera avec différents menus permettant de démarrer et de configurer le jeu. Une fois la partie lancée, vous aurez le choix entre cinq niveaux de difficulté : Très facile et Facile , les plus accessibles et axés sur l'histoire ; Normal, un mode équilibré ; et enfin Difficile et Cauchemar , les plus exigeants.Comme dans les précédents jeux Trails, un menu « Archives » propose une véritable encyclopédie d'informations sur l'univers du jeu. Deux vidéos récapitulatives retracent également l'histoire de Trails Through Daybreak I et II. Si vous avez déjà joué aux deux premiers opus, ces vidéos vous rafraîchiront peut-être la mémoire. En revanche, si vous n'y avez jamais joué, même après avoir visionné ces résumés, il vous sera sans doute difficile de saisir le contexte de l'histoire. Le scénario du jeu reprend la formule des précédents Trails : des missions principales à accomplir pour progresser dans l’histoire de manière linéaire. Le gameplay reste similaire, avec la visite de villes, l’exploration de donjons et, enfin, les combats contre des monstres. En plus des missions principales, vous pouvez accepter des missions secondaires pour gagner des SP, qui, une fois collectés, vous permettront d'obtenir des accessoires ou de l'équipement. Cependant, il est important de noter que les missions secondaires de ce jeu ont une date d'expiration (comme dans Trails et Ys). Par conséquent, si vous n'avez pas terminé une mission secondaire et que vous êtes déjà passé au chapitre suivant, elle sera probablement considérée comme un échec.L'une des fonctionnalités déjà présentes dans Trails into Reverie fait son retour : le choix du parcours narratif. Ainsi, lors du passage au chapitre suivant, vous aurez généralement le choix de l'itinéraire à emprunter en premier. Trois équipes sont disponibles : l'équipe A, menée par Rean Schwarzer (le protagoniste de Cold Steel), l'équipe B, menée par Van Arkride (le protagoniste de Daybreak), et l'équipe C, menée par Kevin Graham (le protagoniste de Trails in the Sky The Third). Choisir un itinéraire ne vous empêche pas d'emprunter les deux autres. Ce choix détermine simplement l'itinéraire que vous suivrez en premier. Une fois l'itinéraire A terminé, vous serez redirigé vers l'itinéraire B ou C jusqu'à ce que les deux soient terminés. C'est donc une simple question de perspective. Malheureusement, la répartition des itinéraires semblait un peu inégale. Ceux de Rean et Kevin étaient bien meilleurs, directs et concis, tandis que celui de Van paraissait interminable, lent et quelque peu ennuyeux. Et ce, malgré le rôle central de Van dans l'arc narratif de Calvard. Poursuivant la formule mise en œuvre dans les deux jeux précédents, le système de combat de ce jeu reste un hybride combinant combat sur le terrain et combat sous commandement. Le mode Combat sur le terrain est un mode de combat dynamique similaire à celui des jeux Ys. Vous pouvez attaquer directement les ennemis visibles sur le terrain sans attendre votre tour. Chaque personnage possède des types d'attaques différents : Van, par exemple, peut attaquer au corps à corps, tandis que Feri peut attaquer à distance. Des fonctionnalités des précédents opus, comme les attaques rapides, sont toujours présentes. De plus, une nouvelle fonctionnalité fait son apparition dans le mode Combat sur le terrain : la Zone de Combat (ZOC). Elle s'active en maintenant R3 lorsque la jauge de ZOC est pleine. Tant que la jauge de ZOC reste vide, les ennemis se déplacent plus lentement, vos dégâts sont augmentés et ils sont plus vulnérables à l'étourdissement.Lors des combats en extérieur, certains personnages, comme Van, peuvent entrer en état d'Éveil , ou transformation. Dans cet état, leurs statistiques sont temporairement augmentées. Pour prolonger la durée de l'Éveil, vous pouvez détruire des objets dans l'environnement. Command Battle est un système de combat au tour par tour classique, comme dans les précédents jeux Trails, où vous pouvez donner des ordres à vos personnages lorsque vient leur tour, comme attaquer, se défendre, utiliser des compétences physiques (Crafts) ou de la magie (Arts), ou encore utiliser des objets. Les sessions de combat en mode Command Battle proposent une nouvelle fonctionnalité appelée système BLTZ , une amélioration du système de combat précédent. Lorsque vous lancez une attaque normale, une technique spéciale ou une attaque spéciale, vous obtenez un bonus AT qui peut déclencher une chaîne BLTZ ou un soutien. Après qu'un membre de l'équipe ait effectué une attaque de suivi avec la Chaîne SCLM, le personnage en rôle de « Soutien » aura la possibilité d'effectuer une attaque de suivi supplémentaire avec la Chaîne BLTZ ou d'améliorer les effets de l'Artisanat/de l'Art grâce au Soutien BLTZ . Ce dernier permet également d'améliorer les effets des compétences de soin, au même titre que ceux des compétences d'attaque. La prochaine nouveauté est le Doubble Art, une attaque magique combinant deux éléments différents parmi les sept attributs existants : Feu, Eau, Terre, Vent, Temps, Espace et Mirage. Ce type d'attaque requiert une quantité importante de Points d'Énergie (PE), mais inflige des dégâts dévastateurs. Si vous avez joué à Trails Through Daybreak II, vous vous souvenez peut-être du mini-jeu Marchen Garten. Dans ce troisième opus, il a été remplacé par Grim Garten, un donjon virtuel contrôlé par la mystérieuse organisation Ouroboros. En bref, ce donjon permet de gagner de l'expérience. Vous pouvez y obtenir des jetons Grim, qui servent ensuite à débloquer des grimoires, lesquels peuvent contenir des Sepiths, des Holo-noyaux, du Quartz et des accessoires. Ce lieu ne se résume pas à farmer ; il offre également de nombreuses récompenses pour avoir terminé avec succès les Royaumes, semblables à un échiquier. À mesure que chaque nouvelle zone du Jardin Sinistre s'ouvre, des membres d'Ouroboros apparaîtront pour vous harceler. Au cours de votre périple à travers Grim Garten , vous découvrirez des objets appelés Orbes de Souvenirs . Ces orbes contiennent des enregistrements d'événements passés survenus sur le continent de Zemuria, que vous pourrez visionner en les plaçant sur le Piédestal de Réminiscence . Les événements enregistrés sur ces orbes peuvent receler des indices sur le passé des personnages, et ainsi lever le voile sur la vérité concernant le continent de Zemuria.La sortie de Trails Beyond The Horizon s'avère inopportune et accuse un certain retard, le titre date en effet de septembre 2024 au Japon. De ce fait, le jeu semble être éclipsé par son prédécesseur, Trails in the Sky 1st Chapter, sorti plus tôt en septembre. Par conséquent, ses graphismes paraissent plus datés et en retrait par rapport au remake, alors même que le développeur est capable d'offrir une qualité visuelle bien supérieure. L'interface utilisateur (HUD) nous paraît également parfois trop chargée, ce qui peut distraire le joueur en raison de la quantité excessive d'informations affichées à l'écran. Côté audio, Nihon Falcom propose systématiquement une bande originale captivante dans chacun de ses jeux. À l'instar de ses prédécesseurs, celle de ce titre est d'une qualité exceptionnelle, des génériques d'ouverture aux musiques d'exploration, de combat et même des cinématiques. Le placement des morceaux est toujours impeccable, sublimant chaque instant et renforçant l'intensité dramatique de chaque scène. En matière de doublage, NIS America et Nihon Falcom se sont toujours engagés à proposer un doublage anglais pour chaque version localisée de leur jeu. La qualité de ce doublage reste excellente et constante, comme dans les précédents opus de Trails. Hélas, ce nouvel épisode n'a pas été localisé en français, contrairement à Trails in the Sky 1st Chapter.L'un des atouts majeurs de la série Trails réside dans l'interconnexion de ses histoires et de son univers. En témoigne la réapparition de personnages de la série originale, tels que Rean Schwarzer (Trails of Cold Steel) et Kevin Graham (Trails in the Sky 3rd). Trails est une série de JRPG dont chaque opus propose une histoire continue. Avec un univers aussi vaste et un scénario aussi long, il vous faudra sans aucun doute consacrer des centaines d'heures pour apprécier pleinement la série. Cela peut s'avérer assez exigeant pour les joueurs disposant de peu de temps. Pour apprécier pleinement l'histoire de Trails Beyond the Horizon , il n'est pas nécessaire d'avoir joué à toute la série Trails. Cependant, il est conseillé d'avoir au moins joué aux deux premiers opus, Trails Through Daybreak I et II , pour bien comprendre le contexte. Si vous êtes simplement curieux et souhaitez l'essayer, NIS America propose une démo gratuite à télécharger. Vous pourrez ensuite reprendre votre partie dans la version complète. A noter que la version physique est livrée avec un mini artbook ainsi qu'un coupon pour télécharger la bande originale du jeu.Globalement, The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon surpasse Daybreak II sur tous les points. Le seul bémol concerne l'histoire de Van, que nous avons trouvée un peu plus lente que celles de Rean et Kevin. Il faudra patienter encore un peu avant de découvrir la suite des événements, car Nihon Falcom semble se concentrer sur le remake de Trails in the Sky 2nd Chapter, dont la sortie est prévue pour 2026.