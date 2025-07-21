Cela semblait impossible, et pourtant, c'est arrivé. Metroid Prime 4: Beyond est enfin une réalité après près de huit ans de développement, marqués par des changements de cap, des remises en question et une communication toujours au bord du silence. Le retour de l'une des licences les plus emblématiques du studio de Kyoto arrive sur Switch et, plus important encore, sur la nouvelle Switch 2, ouvrant un nouveau chapitre dans la saga Samus Aran. On parle d'une série qui a redéfini la perception de l'exploration à la première personne depuis ses débuts sur GameCube en 2002, avant d'évoluer sur Wii en 2007 avec Metroid Prime 3: Corruption , qui reste à ce jour le dernier chapitre de la trilogie principale. Lorsque Retro Studios a décidé de transposer l'essence du Metroidvania dans un univers en trois dimensions à la première personne, beaucoup ont jugé le pari risqué. Les faits ont prouvé le contraire. Avec Metroid Prime 4: Beyond, l'équipe américaine se retrouve une fois de plus confrontée à la tâche ardue de perpétuer un héritage impressionnant tout en comblant une attente de près de dix ans. Le projet, initialement confié à Bandai Namco, a été entièrement repensé et repris à zéro lorsque Nintendo a décidé de réintégrer Retro Studios. Cette décision a inévitablement prolongé le développement, mais elle permet aujourd'hui à la série de revenir avec une force et une cohérence qu'il aurait été difficile d'atteindre autrement. Il est presque risible de penser que ceux qui sont nés en 2007, année de sortie de Corruption , ont atteint l'âge adulte. Pourtant, pour Samus Aran, le temps semble s'être arrêté. Beyond reprend là où s'est arrêtée la fin secrète de Metroid Prime 3 , où Sylux, un chasseur de primes déjà bien connu des fans de Metroid Prime Hunters, faisait son apparition, laissant présager un affrontement futur. Ce moment est arrivé.Metroid Prime 4 : Beyond débute alors que Samus se retrouve au cœur d'une bataille qui oppose les pirates de l'espace de Sylux à la Fédération. Sylux poursuit ses attaques après des années de lutte contre la Fédération Galactique. Le jeu commence sur la planète Tanamaar, théâtre de la dernière invasion. Cependant, cette fois-ci, un étrange artefact entre en jeu ; endommagé lors du conflit, il provoque des ondes de choc à travers la planète. Samus semble se téléporter ailleurs, et le joueur doit alors se débrouiller seul pour découvrir où il se trouve, pourquoi il est apparu dans ce lieu étrange et, bien sûr, s'échapper. Sylux, lui aussi, a été téléporté, ce qui offre l'occasion idéale de mettre un terme à ses méfaits une fois pour toutes. Viewros apparaît d'abord comme un monde inhabité, aride et presque sans vie. Pourtant, Samus rencontre bientôt les derniers Lamorn, une race ancienne désormais au bord de l'extinction. Leur civilisation a été anéantie par les Grievers, des créatures féroces qui règnent désormais sur la planète. Selon une prophétie Lamorn, Samus est destinée à sauver Viewros et à redonner espoir à ce peuple perdu qui ne souhaite qu'une chose : quitter la planète. Pour ce faire, ils ont besoin de cinq clés de téléportation, judicieusement disséminées dans cinq biomes différents de la zone. Samus est chargée de retrouver ces clés. En réalité, elle n'accepte pas explicitement, mais on comprend qu'elle accepte de les aider. Le récit reste fidèle à l'univers de la série, introduisant des personnages et des dynamiques qui enrichissent le monde du jeu et confèrent une dimension émotionnelle plus profonde à la mission. Un élément fondamental de la culture Lamorn est la Psyché, une énergie mentale capable de canaliser des pouvoirs spécifiques et extrêmement polyvalents. Pour la première fois, Samus exploitera des capacités quasi psioniques qui viendront compléter son arsenal traditionnel. Ces pouvoirs lui permettront de résoudre des énigmes, de manipuler l'environnement et d'affronter ses ennemis de manière inédite. L'exploration est également facilitée par la Vi O La, une moto futuriste conçue pour se déplacer rapidement à travers le vaste désert qui constitue le hub central. Ce choix ambitieux agrandit l'espace perçu du jeu, même s'il n'est pas toujours sans défaut.Metroid Prime 4 : Beyond reprend les mécaniques de base de la trilogie originale, mais introduit un éventail de pouvoirs psychiques qui renouvellent profondément la formule. Grâce au scanner, vous pouvez identifier les objets avec lesquels vous pouvez interagir, reconnaissables à leur aura violette. Les pouvoirs vont de la télékinésie à la manipulation d'objets, jusqu'à la capacité de créer des bombes morphosphériques directionnelles. Combiné au canon, ce dernier permet de canaliser l'énergie psionique en un rayon capable de toucher plusieurs points simultanément. La créativité avec laquelle Retro Studios a intégré ces éléments est stupéfiante. Les énigmes environnementales sont plus complexes, les zones plus riches en détails et les combats de boss plus dynamiques, exigeant une alternance constante entre armes traditionnelles et pouvoirs psioniques. Le gameplay conserve son identité première, fondée sur l'exploration patiente et l'observation attentive, tout en s'enrichissant de nouvelles solutions qui évitent toute sensation de répétitivité. S'il est un domaine où Retro Studios excelle une fois de plus, c'est sans conteste la conception des niveaux . Les intérieurs de Viewros illustrent à merveille la création d'espaces interconnectés, regorgeant de secrets et de passages qui se dévoilent progressivement grâce à de nouveaux pouvoirs. Chaque environnement est conçu pour être exploré à plusieurs reprises, et chaque retour apporte son lot de découvertes. Cette conception parvient à un équilibre parfait entre linéarité apparente et complexité sous-jacente, une caractéristique qui a fait la renommée de la série. Les allers-retours sont constants et constituent un élément fondamental du jeu. Cependant, grâce à la Vi-O-La, les déplacements sont moins répétitifs . La moto permet de traverser la Vallée de Sol, une vaste zone désertique reliant les différents niveaux principaux. Cette solution semble prometteuse sur le papier, mais se révèle moins efficace en pratique. La Vallée de Sol est visuellement saisissante , mais offre peu de points d'intérêt et un système de conduite peu abouti. Une plus grande densité de secrets aurait rendu la zone bien plus captivante.Bien que le jeu exprime ce sentiment de liberté, les clés ne peuvent être obtenues que dans un seul ordre. En effet, les biomes sont tous verrouillés derrière une nouvelle amélioration d'équipement qui empêche d'y accéder. Dans chaque biome, les objectifs sont généralement les mêmes : atteindre le point A et activer l’alimentation pour accéder au point B et accomplir une autre tâche, afin de progresser, vaincre un boss et obtenir une clé. En chemin, vous trouverez des améliorations d’équipement, des extraterrestres à éliminer, des énigmes (qui ressemblent davantage à des obstacles nécessitant l’utilisation de votre équipement) et des éléments à scanner. Les nombreux boss, bien plus réussis , constituent certains des points forts du jeu. Leurs combats exigent des stratégies dynamiques, des réflexes rapides et une utilisation astucieuse du Psyche. À bien des égards, ce sont les ennemis les plus complexes et les mieux conçus de toute la série. Une nouveauté intéressante concerne les personnages secondaires que Samus rencontrera au cours de sa mission. Certains membres de la Fédération, disséminés sur Viewros, lui apporteront leur soutien, des missions annexes et des dialogues qui feront progresser l'histoire. Ce choix rompt avec le sentiment d'isolement traditionnel et ajoute une touche d'humanité qui enrichit l'expérience sans trahir l'identité de la série.Metroid Prime 4: Beyond est disponible sur Switch et Switch 2, mais c'est sur la nouvelle console qu'il révèle tout son potentiel. Retro Studios a pleinement exploité les capacités de la Switch , offrant une qualité graphique exceptionnelle : environnements nets, modèles détaillés et une finition générale qui figure parmi les meilleures productions Nintendo. Le travail réalisé sur les animations faciales des personnages et les cinématiques est également remarquable, pour un rendu plus cinématographique et dynamique. La direction artistique conserve le style caractéristique de la série, un équilibre subtil entre science-fiction, mystère et atmosphères inquiétantes. Sur Nintendo Switch 1, Metroid Prime 4 tourne en 1080p dynamique à 60 images par seconde sur le dock et en 720p dynamique à 60 fps en mode portable. Sur Nintendo Switch 2, la résolution grimpe sur le dock en 2160p dynamique à 60 images par seconde en mode Qualité et en 1080p natif à 120 fps en mode Performance. Toujours sur Switch 2 mais en mode portable, nous avons du 1080p natif à 60 fps en mode Qualité et du 720p mis à l’échelle en 1080p à 120 fps en mode Performance. Les principales différences entre la version Switch 1 et Switch 2 viennent de la définition, la résolution de certaines textures, les ombres, et enfin les temps de chargement (cinq fois plus rapides sur Switch 2). La bande originale, composée par Kenji Yamamoto et Minako Hamano, alterne thèmes électroniques et sonorités plus sombres, accompagnant à merveille chaque étape de l'aventure. La conception sonore est également excellente et, fait surprenant, le doublage, rare chez Nintendo, enrichit le récit sans jamais être intrusif. On apprécie également le retour du système de visée du Joy-Con droit, déjà populaire dans la version remasterisée du premier Metroid Prime. Le gameplay de Metroid Prime 4 : Beyond est aussi emblématique que celui des précédents opus. Les combats consistent à tirer sur tout ce qui bouge, soit en utilisant le système de visée automatique, soit en tirant à vue si vous préférez. La Switch 2 propose une configuration similaire à celle d'une souris, mais son confort est moindre qu'il n'y paraît en raison de l'ergonomie des boutons. De nombreuses options de contrôle restent disponibles, et les développeurs vous laissent le soin de personnaliser la configuration des boutons selon vos préférences.Il faut garder à l'esprit que Metroid n'est pas un jeu d'action pur et dur ; vous ne passerez donc pas votre temps à tout faire exploser. La série est réputée pour son rythme de jeu plus lent et son exploration approfondie, et ce nouvel opus s'inscrit parfaitement dans cette tradition. Samus conserve ses capacités habituelles : double saut après un certain temps, tir de roquettes, choix et modification de l’élément de ses projectiles (glace, électricité, feu) et mise en boule pour se déplacer. Cependant, une nouveauté majeure de Metroid Prime 4 : Beyond réside dans ses pouvoirs liés à la physique. Grâce à ces pouvoirs, elle peut réaliser toutes sortes de prouesses. Elle peut tirer un projectile à trajectoire lente qui ralentit le temps et qu'elle peut contrôler en l'air, elle peut créer des plateformes autour de certaines zones pour y accéder par des sauts, elle peut actionner des interrupteurs, des plateformes et des cadrans par la pensée, et même la balle acquiert la capacité de voyager entre l'espace et le temps. L'ensemble de ces améliorations contribue à créer une boucle de jeu satisfaisante et parfaitement fluide. Certes, la majeure partie du jeu est inaccessible au joueur tant qu'il ne possède pas cet équipement, mais une fois en sa possession, l'utiliser pour terminer les donjons et les zones annexes est incroyablement plaisant. Mais étant donné que Metroid Prime 4 : Beyond est déjà un jeu lent, il donne souvent l'impression d'être d'une lenteur exaspérante, ce qui peut devenir pénible. Cela est principalement dû à son système de scan. Tout au long du jeu, nous avons pu explorer en profondeur le peuple Lamorn : ses origines, les raisons de son désir de quitter la planète et son rôle dans sa formation et le développement technologique. Dans la plus pure tradition de Metroid Prime, cette exploration se fait en scannant littéralement tout ce qui vous entoure. Sans blague, vous passerez des heures à tout scanner. Sans compter que pour atteindre les 100 % (et la vraie fin), il faut scanner le moindre objet disponible. La campagne principale dure environ vingt heures , une durée conforme aux précédents opus. Elle n'atteint pas les sommets de difficulté de titres 2D, mais reste une expérience exigeante et intense. Les sauvegardes automatiques, judicieusement placées, contribuent à limiter la frustration sans perturber la dynamique propre au genre.Metroid Prime 4 : Beyond marque un tournant audacieux, tout en conservant les mécaniques éprouvées qui ont fait le succès de la série. S'il ne révolutionne pas complètement la formule, il s'impose comme un opus solide et ambitieux, profondément respectueux de son héritage. Quoi qu'il en soit, ce jeu ravira les fans et offre des graphismes et une bande-son magnifiques.