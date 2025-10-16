Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
 
Des vices et des os
Publié le 28/01/2026 Dans Bandes Dessinées
https://www.jeuxpo.com/index.php?page=image&width=438&height=600&src=images/repository/1767381145-51SIIUkRVvL.jpg


L'action se situe dans un futur lointain où l'humanité a perdu la partie. Les androïdes, devenus les maîtres du monde, ont banni les hommes. Les seules représentantes de notre espèce sont des femelles créées en laboratoire, véritables objets de luxe destinés au plaisir des machines les plus riches. Cependant, une ironie biologique s'est glissée dans leur code génétique : ces femmes produisent une bactérie dévorante qui ronge le métal et les circuits des robots. Le seul remède pour les androïdes ? L'énergie dégagée par les décharges électrostatiques lors de rapports sexuels fréquents. Dans ce monde de mort et de corruption, le sexe devient une monnaie d'échange vitale, une source d'énergie et une arme de survie.

Cet album est une pièce historique pour les fans de l'auteur. Il compile les histoires courtes publiées par Man dans les années 2000 au sein du magazine français "La Poudre aux Rêves". Ces récits courts permettaient à l'époque à Man d'expérimenter des concepts graphiques et narratifs très libres. On y voit l'évolution de son trait, passant d'un style un peu plus "brut" à la sophistication anatomique qu'on lui connaît aujourd'hui. Pourquoi cet album est singulier ? Man mélange ici deux esthétiques opposées : Le froid mécanique (Les décors urbains, les câbles, les circuits et la dureté des robots) avec le chaud organique (La peau, les fluides et la vulnérabilité des humaines). Le concept de la "bactérie anti-organique" est une trouvaille géniale qui lie organiquement le sexe à l'intrigue de science-fiction : ici, l'érotisme n'est pas un prétexte, il est le moteur même du récit. Même à ses débuts, Manolo Carot faisait preuve d'une compréhension incroyable du corps humain. Son dessin est très dynamique, presque cinématographique. Il excelle à rendre la sensualité des personnages féminins tout en gardant une certaine noirceur dystopique. Sous le couvert de récits érotiques explicites, l'album pose la question de ce qui reste de l'humain quand il est réduit à sa fonction biologique de "batterie" ou d'"outil de friction". C'est un monde désenchanté, typique de la science-fiction des années 2000, où le plaisir est teinté de désespoir.

VERDICT
"Des vices et des os" est à la fois un bel objet de collection et une œuvre de SF transgressive qui n'a rien perdu de sa force visuelle. L'originalité du scénario global (l'humain comme virus destructeur de machines) donne une vraie profondeur aux scènes érotiques.

Date de parution : 16 Octobre 2025
Editions : Tabou Editions
Plus d'articles dans cette catégorie
29/01/2026 @ 01:59:13
Achève-moi tome 2
27/02/2026 @ 01:18:42
Dans la peau de Miwa tome 7
26/01/2026 @ 01:07:37
Moscow 2160 tome 2
23/01/2026 @ 01:04:34
Scarlet Queen tome 1
22/01/2026 @ 17:16:02
Kathy Malone tome 1 : Premières fouilles
21/01/2026 @ 18:55:47
Sou Bou Tei tome 9
20/01/2026 @ 17:30:58
L'Accordeur & autres histoires
19/01/2026 @ 17:13:22
La Liste - Mitsuko
16/01/2026 @ 16:49:49
Murena tome 13 : Les Neronia
15/01/2026 @ 16:36:40
Signé Coco

Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Notre Avis
8 / 10
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Consoles Consoles
Sony prépare une mise à jour pour PlayStation Portal.
Apple Apple
Apple ne commercialisera que trois modèles d'iPhone à la fin de l'année.
Matériel Matériel
NVIDIA a publié une mise à jour pour les anciennes cartes graphiques.
Internet Internet
Le gigabit sur un câble vieux de 30 ans. Les anciennes lignes téléphoniques sont de nouveau opérationnelles.
Windows Windows
Windows 11 perd une fois de plus des parts de marché au profit de Windows 10
Informaticien.be - © 2002-2026 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?