Avant même de devenir une série à succès, Bubble Bobble était un jeu de plateforme sorti en 1986 sur bornes d'arcade, développé par Taito, puis porté sur une multitude de plateformes dans la foulée. Le concept était simple, mais le jeu a su marquer les esprits : deux petits dragons, Bub et Bob, capables de cracher des bulles, doivent progresser dans des niveaux de plateforme à écran fixe, en éliminant tous les ennemis, jusqu'à atteindre le boss final. Bubble Bobble est devenu une franchise phare de Taito, un jeu culte pour beaucoup d'entre nous, mais son attrait a considérablement diminué aujourd'hui. De temps à autre, la série tente de se renouveler avec des expériences, dont certaines sont particulièrement curieuses : Bubble Bobble Sugar Dungeons en est un parfait exemple. Bubble Bobble: Sugar Dungeons, comme mentionné en introduction, est une expérience inédite dans la série. Le jeu propose des donjons, ou plus précisément des énigmes à résoudre grâce aux mécaniques disponibles – peu nombreuses, certes, mais utiles pour diversifier l'expérience. Malheureusement, cette prémisse prometteuse se heurte rapidement à de sérieux défauts. Considéré dans son ensemble, Sugar Dungeons, caractérisé par une esthétique très colorée et cartoonesque, peut être décrit comme un roguelike structuré sur plusieurs niveaux, dont le but est de terminer le parcours sans subir le moindre dégât. Un seul écran, un seul joueur, des niveaux générés aléatoirement : le jeu se déroule ainsi à l’infini . Le concept semble presque trop simple, dénué d’idées et plutôt paresseux, manquant de contenu et d’inspiration. Et c’est exactement le cas.La conception des niveaux n'est pas toujours intuitive, comme le montre le tutoriel où le protagoniste découvre qu'il peut faire exploser des bulles de feu, créant ainsi une sorte de jet de flammes ascendant. On peut affirmer sans risque que cette section, en particulier, est souvent ignorée par inadvertance, aucun élément à l'écran ne signalant cette capacité. Ce n'est pas toujours le cas, et certains niveaux améliorent considérablement cet aspect, mais la présentation reste peu attrayante. Cela peut paraître anodin, certes, mais il s'agit d'un jeu qui, vu de loin, révèle comment tous ces petits détails peuvent engendrer de gros problèmes. Comme indiqué, le but est de traverser dix niveaux d'un donjon en utilisant les mécaniques classiques : émettre des bulles, qu'il faut ensuite éclater pour éliminer l'ennemi, et sauter de plateforme en plateforme. Il y a aussi un mode « game over » : si le dragon est touché ne serait-ce qu'une seule fois par un ennemi, la partie est perdue et il faut recommencer pour tenter un nouveau donjon. Entre deux parties, vous pouvez échanger les objets récupérés contre des améliorations permanentes (d'où le côté roguelike ) et des consommables, ce qui augmente vos chances de survie. Au fil du temps, de nouvelles quêtes et de nouveaux donjons se débloqueront.Les problèmes apparaissent après moins d'une heure de jeu. Les quêtes, en plus d'être ennuyeuses, sont totalement superflues : sans elles, le jeu resterait inchangé. L'exploration des donjons est également fastidieuse et répétitive. Tout d'abord, les dix niveaux semblent être générés aléatoirement au départ, mais l'aléatoire est en réalité très limité au sein même des environnements. Les ennemis occupent toujours les mêmes positions dans leurs niveaux respectifs : les stratégies pour les vaincre sont toujours les mêmes, et après quelques essais, il devient plus simple de les éviter et d'atteindre la fin que de tenter de les vaincre. De plus, les récompenses finales de chaque donjon sont loin d'être intéressantes. Après seulement une heure de jeu, la motivation est déjà au plus bas. Trouver un point fort à Bubble Bobble Sugar Dungeons relève du défi, voire de l'impossible. Les développeurs, sans doute conscients du manque d'originalité du jeu (les combats de boss, au moins, sont réussis), ont jugé bon d'y ajouter une pincée de mécanique Metroidvania . La boutique de bulles élémentaires, par exemple, propose des bonus permettant d'accéder à des zones auparavant inaccessibles du château de bonbons où se déroule l'aventure. Mais même là, malgré ces éléments Metroidvania, le jeu n'offre pas grand-chose à se mettre sous la dent.Le style graphique n'est pas entièrement convaincant , tout comme la direction artistique, qui abuse des couleurs vives sans se soucier des détails. De plus, le jeu lui-même n'a que peu de points communs avec les autres jeux Bubble Bobble. Autrefois symbole de stratégie, principalement en coopération (absente ici, soit dit en passant), il n'est aujourd'hui qu'un assemblage hâtif de niveaux sans âme, aux décors fades et à l'intuitivité quasi inexistante. Honnêtement, compte tenu du temps écoulé et du silence qui entoure une marque qui n'est certainement plus à ses débuts, les attentes n'étaient pas particulièrement élevées, mais pas si basses non plus – le seul point positif, paradoxalement, est l'inclusion de Bubble Symphony (1994) en bonus, mais vanter cet aspect comme un véritable atout serait de la folie. Toutes ces considérations sont également pondérées par le prix de lancement, qui est totalement disproportionné : 40 €, pour les valeurs de production présentées ici, représente un coût injustifié et injustifiable.Bubble Bobble : Sugar Dungeons est une tentative maladroite de Taito pour relancer la série, rendue encore pire par son prix de lancement absolument exorbitant.