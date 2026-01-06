1000xRESIST est sorti l'an dernier sur PC et Nintendo Switch et a reçu un accueil critique dithyrambique. Il arrive à présent sur PS5 et Xbox Series. 1000xRESIST commence là où se terminent la plupart des histoires de RPG. Votre personnage vient d'enfoncer un couteau dans la cage thoracique de son Dieu. Comment en est-on arrivé à ce point et ce qui se passe ensuite ne sont que deux des dizaines de questions intéressantes soulevées par1000xRESIST. Le titre se déroule dans un futur lointain. Vous voyez à travers les yeux de Watcher, un clone de votre dieu, ALLMOTHER. Alors que l'humanité est presque anéantie suite à l'arrivée d'une peste extraterrestre, vous vivez profondément sous terre avec vos sœurs. Chaque « fille » remplit son propre rôle au sein de cette société petite mais structurée de femmes clonées. En tant qu'observateur, votre travail consiste à revivre les anciens souvenirs de ALLMOTHER grâce à un processus spécial. Grâce à une technologie futuriste, vous pouvez voyager à travers ses souvenirs, tandis qu'une histoire profonde et personnelle se dévoile lentement. Vous pouvez considérer ces souvenirs comme les « niveaux » de 1000xRESIST. Par exemple, le premier se déroule dans une école, car la mère toute-puissante du présent post-apocalyptique n’était autrefois qu’une écolière nommée Iris. Ici, vous parlez à des personnages qui vous traitent tous comme si vous étiez réellement Iris. C'est gênant et un peu trippant, mais ce n'est que le début de la folie qu'est 1000xRESIST. Le gameplay consiste principalement en une exploration légère et en parlant aux personnages. Vous débloquerez bientôt également la possibilité de voyager dans le temps. De cette façon, vous explorez l’école avant et après une mystérieuse pandémie. Les hommes battus portant des masques à gaz disparaissent et sont remplacés par des adolescents qui fument en cachette dans les toilettes. Un pigeon géant muté est un autre petit oiseau adorable. Et une salle de classe bloquée dans le présent est soudainement à nouveau accessible dans le passé. Dans les niveaux ultérieurs, vous alternez jusqu'à douze moments différents en appuyant sur un bouton.En résolvant de petites énigmes et en examinant des objets, vous en apprendrez de plus en plus sur le monde. Par exemple, Watcher ne comprend pas pourquoi les gens portaient des noms. Ou pourquoi il y avait plusieurs religions. Après tout, dans sa société, profondément souterraine, avec seulement des clones et un Dieu unique, rien de tout cela n'existe. Non seulement le jeu fournit des commentaires sociaux intéressants, mais les créateurs parviennent souvent à ajouter un peu d'humour ici. Sachez que 1000xRESIST raconte une histoire mystérieuse de façon magistrale. Les fabricants vous donnent continuellement juste assez de chapelure pour vous stimuler, de sorte que vous commencez à vous demander ce qui s'est exactement passé. Ce qui rend vraiment ce jeu indépendant spécial, c'est la présentation. Et il ne s’agit pas seulement du style artistique trippant, des angles de caméra artistiques et du fait que chaque personnage a un excellent doublage. Non, ce qui rend 1000xRESIST meilleur que de nombreux autres jeux riches en histoire, c'est la façon dont il adopte le gameplay. Dans 1000xRESIST, vous contrôlez toujours votre personnage et marchez, flottez ou faites partie du monde du jeu d'une autre manière. Les créateurs n'ont pas peur de changer de « genre », jouant également avec la caméra et la perspective à la manière de NieR Automata. Cela rend le jeu surprenant pendant 10 à 15 heures complètes. Si les paragraphes ci-dessus vous semblent intéressants, alors 1000xRESIST est un jeu incontournable. Si vous êtes fan de Life is Strange, de Yoko Taro, de Christopher Nolan ou de science-fiction en général, cette expérience s'impose. La dernière bonne nouvelle est que le jeu est enfin disponible en français (une mise à jour a également été publiée sur PC et Switch).1000xRESIST est une histoire de science-fiction originale et personnelle qui ose aborder des thèmes et des sujets que les grands studios éviteraient. Dès la première minute, les créateurs vous entraînent dans un monde mystérieux rempli de personnages mémorables et déroutants. Ils n’oublient pas un instant que 1000XRESIST est avant tout un jeu vidéo.