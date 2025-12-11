Moscow 2160 tome 2

Moscow 2160 est une série toujours en cours de parution au Japon et qui a connu quatre tomes à ce jour aux éditions Square-Enix. Dans une Russie ayant gagné dans la course à l'espace, et dans un contexte politique toujours en guerre froide depuis 200 ans, le pays a aussi ses propres problèmes internes. Les complots, pots de vin, et tentatives d'assassinats sont monnaie courante. Nous suivrons Danya, un nettoyeur, dont l'existence ne vaut pas grand chose pour le gouvernement, ce qui en fait le type d'homme de main parfait pour les missions dangereuses. Et il ne rechigne pas trop à les faire puisqu'elles sont bien payées et qu'il a besoin d'argent pour prendre soin de ces deux sœurs, son frère et sa petite amie.Survivre aujourd'hui dans une ville sans espoir, dans un futur sans lendemain… Un futur proche alternatif où la Guerre froide s'est prolongée pendant deux siècles et où l'Union soviétique ne s'est jamais effondrée. À Moscou, en 2160, où rôdent des criminels mécanisés, vivait Danila Kouragine, un « nettoyeur » de chair et d'os armé d'une mitrailleuse antique. Enfant, Danila vivait seul dans les bas-fonds de la ville, entouré d'orphelins. Voici l'histoire de son combat pour la survie, et de la nuit où son destin bascula. Ce deuxième tome est presque entièrement composé de flashbacks retraçant comment le personnage principal, Danila, est devenu « nettoyeur », seul le dernier chapitre amorçant l'épisode suivant. L'histoire se déroule dans un futur proche, mais l'Union soviétique n'a pas encore sombré. Bien que la technologie permette de transformer et d'améliorer les parties du corps humain, la vision déséquilibrée du monde, fondée sur l'utilisation de coupleurs acoustiques et de disques, est typiquement cyberpunk. Et bien que nous hésitons à en parler, on y trouve une scène osée, comme dans le premier tome, mais compte tenu du contexte actuel, nous préférons ne pas la divulgâcher. Quoi qu'il en soit, c'est intéressant, mais l'originalité du contexte joue en sa faveur, rendant difficile l'appréciation des qualités propres à l'œuvre. Nous n'avons aucune intention de dénigrer les romans, mais surtout dans ce genre, la SF c'est avant tout une question d'images et cet opus explore le passé avec désinvolture et joue avec les sous-entendus. Après tout, c'est un monde où même les plus jeunes ne peuvent survivre sans une telle prudence. Il est raisonnable d'attendre des héros de ce pays qu'ils « n'aient pas peur du froid ». L'histoire de ces orphelins qui vivaient autrefois ensemble, chacun jouant son rôle au sein d'une équipe œuvrant à la mission de la blanchisserie, est très originale et rappelle l'ambiance d'un groupe dans un jeu de rôle ; en un mot, c'est comme un jeu de fantasy classique transposé dans le Moscou d'un futur proche.Le passé du héros a été révélé. Le premier tome de Moscow 2160 était plein de mystères et après avoir lu le second, l'histoire est devenue bien plus captivante.Date de parution : 11 Décembre 2025Editions : Kurokawa