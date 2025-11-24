Se connecter  
Seul un tiers des services informatiques belges sont prêts pour l’avenir : nettement moins que dans les pays voisins
Publié le 27/01/2026 Dans Press Releases
Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.
La Belgique accuse un retard par rapport au reste de l’Europe en matière de pérennité des départements IT. Seul un tiers des professionnels de l’IT belges (35 %) estime que leur département est déjà pleinement prêt pour l’avenir. Cette proportion est plus élevée dans d’autres pays européens, tels que le Royaume-Uni (45 %), la Suisse (43 %), l’Autriche (40 %) et l’Allemagne (37 %). Seuls les Pays-Bas font moins bien : à peine un quart des professionnels de l’IT y considèrent leur département comme pérenne.

Ces chiffres ressortent d’une étude européenne menée par TOPdesk auprès de 6 000 managers et professionnels de l’IT, dont 1 000 en Belgique.

Selon les répondants, la pérennité des départements IT en Belgique est principalement freinée par un manque de budget ou d’investissements suffisants (25 %), une automatisation insuffisante à l’aide d’outils d’IA (23 %), une pénurie de professionnels du support IT correctement formés (23 %) et une résistance à l’innovation et au changement (19 %).

Cinq priorités pour un département IT pérenne
La perception de la pérennité d’un département IT semble également liée au niveau de maturité en matière d’IA. Les organisations très avancées dans l’adoption de l’IA se considèrent beaucoup plus pérennes (92 %) que celles qui en sont encore à la phase d’expérimentation (78 %).

L’IA est la caractéristique la plus souvent associée par les responsables IT à un département IT prêt pour l’avenir, mais une cybersécurité solide est également considérée comme un élément clé :

- L’utilisation de l’IA, des tâches répétitives aux analyses avancées (40 %)
- Une cybersécurité et une protection des données robustes (38 %)
- La formation et le développement continus (35 %)
- Des possibilités de self-service pour les utilisateurs finaux (29 %)
- L’intégration avec des systèmes d’entreprise tels que les RH ou la finance (28 %)

La cybersécurité reste un défi
Bien que la cybersécurité soit essentielle pour assurer la pérennité des départements IT, de nombreux responsables IT estiment que des améliorations restent nécessaires. Ils pointent notamment la nécessité d’une meilleure collaboration entre l’IT, la sécurité et les autres départements (42 %), de lignes directrices claires pour encourager un comportement sécurisé de la part des collaborateurs (38 %) et d’une intégration plus forte de la cybersécurité dans les processus métiers (38 %).

Une plus grande visibilité et un reporting renforcé des activités de sécurité (36 %), ainsi que des workflows de conformité clairs, notamment dans le cadre de la directive NIS2 (25 %), sont également cités comme leviers pour renforcer la résilience numérique.

Jarich Verachtert, Consultancy Manager chez TOPdesk :
« Le fait que seul un tiers des départements IT belges se considère aujourd’hui comme prêt pour l’avenir est révélateur. Dans de nombreuses organisations, les équipes IT restent fortement concentrées sur la résolution de problèmes opérationnels quotidiens, ce qui laisse peu de place à l’innovation et au renouvellement. Le manque de pérennité se traduit souvent par des processus fragmentés et une collaboration insuffisante. Les organisations qui progressent investissent consciemment dans des bases solides : des processus clairs, des responsabilités bien définies et une collaboration étroite avec les autres départements. Ce n’est que lorsque ces fondations sont en place que des technologies telles que l’IA peuvent réellement démontrer leur valeur ajoutée. »

---

À propos de l’étude

Cette étude internationale a été réalisée à la demande de TOPdesk par l’institut d’étude Censuswide. Au total, 6.000 professionnels IT y ont participé, en provenance de Belgique, d’Allemagne, des Pays-Bas, d’Autriche, du Royaume-Uni et de la Suisse. Tous travaillent dans des organisations comptant plus de 25 collaborateurs. En Belgique, 1.000 professionnels IT ont pris part à l’enquête.

Vous trouverez le rapport complet de l’étude ici.
