Kathy Malone tome 1 : Premières fouilles

L'histoire nous emmène sur un site de fouilles où la science rencontre l'imprévu : Nous sommes en juillet 1967, la jeune Kathy Malone, arrière-petite-fille du célébrissime professeur Challenger et petite-fille du non moins célèbre journaliste Edward Malone, débarque à Madagascar pour effectuer un stage de vacances sur un champ de fouilles paléontologiques dirigé par le professeur Mulligan. Ce qui devait être une mission de routine se transforme en une enquête complexe autour de vestiges mystérieux. Pour ne rien arranger, Kathy perd un important carnet de bord alors que les événements troubles commencent à affecter le campement.André Taymans, le père de Caroline Baldwin, délaisse ici le polar contemporain pour nous plonger dans une ambiance "rétro-moderne" avec la préquelle de la série EDEN. L'album nous présente Kathy Malone, une jeune archéologue dont la curiosité et le tempérament vont rapidement la mener au-delà des simples relevés de terrain. Le récit oscille entre le sérieux de la discipline archéologique et l'aventure trépidante, rappelant les grandes heures de la BD d'aventure franco-belge. Kathy ne doit pas seulement composer avec le passé, mais aussi avec les tensions humaines et les secrets enfouis du présent. Le point fort de cet album réside dans l'alliance graphique entre André Taymans et la dessinatrice italienne Giorgia De Salvo. Son trait est d'une grande élégance. Elle respecte les codes de la Ligne Claire chers à Taymans (lisibilité, décors soignés, précision anatomique), tout en y apportant une sensibilité plus souple et moderne, notamment dans les expressions des visages. Le découpage est fluide, facilitant une lecture immersive. Les paysages et les sites antiques sont dessinés avec une rigueur qui témoigne d'un solide travail de documentation. La palette choisie renforce l'aspect lumineux de l'aventure, créant une atmosphère chaleureuse et entraînante. Contrairement à Caroline Baldwin, plus sombre et tourmentée, Kathy Malone apporte une énergie nouvelle. Elle est déterminée, intelligente et possède ce côté "aventurière malgré elle" qui la rend immédiatement sympathique au lecteur."Kathy Malone est un très bon premier tome qui pose les jalons d'une série prometteuse. C'est une lecture rafraîchissante, idéale pour ceux qui aiment les récits où l'aventure se conjugue avec l'intelligence et la découverte historique. Le duo Taymans / De Salvo fonctionne à merveille, offrant un équilibre parfait entre scénario solide et graphisme impeccable.Date de parution : 03 Octobre 2025Editions : Les Editions du Tiroir