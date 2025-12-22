L'univers des jeux de tir, bien que reposant sur quelques piliers fondamentaux, a toujours cherché à se diversifier, exploitant divers éléments et mécaniques. Au premier abord, il est facile de catégoriser Baseless, qui se veut un jeu de tir arcade horizontal avec quelques éléments de roguelite. Le protagoniste du jeu est un être mystérieux et sans nom, un étrange extraterrestre cornu sauvé par d'étranges créatures spatiales vermiformes (mais pas seulement). Ces dernières prétendent appartenir au Culte du Nil, une congrégation secrète de croyants luttant contre des envahisseurs qui ravagent l'univers et kidnappent diverses créatures. Suivant les instructions du chef du culte, l'Ancien, et de ses subordonnés, nous devons nous aventurer hors de la base et combattre pour notre salut. Du moins, c'est ce que tout le monde veut nous faire croire. Sans dévoiler l'intrigue simple qui sous-tend l'expérience, sachez que dans Baseless, on tire d'abord, on réfléchit après. Il faudra utiliser un vaste arsenal non seulement pour éliminer les ennemis, mais aussi pour accomplir des missions plus spécifiques . Au cours de notre périple, nous pourrons également secourir des alliés qui nous confieront des défis et des missions secondaires, et nous donneront accès à des mini-jeux amusants. Mais qu'est-ce qui rend Baseless si spécial ? Eh bien, pour une raison inconnue, notre héros est incapable de se déplacer seul . Il doit utiliser son arme à feu pour se déplacer dans la direction opposée au tir. Cette mécanique peut paraître déroutante au premier abord, mais elle se révèle vite incroyablement stimulante et amusante. Le fusil de base, doté de munitions illimitées, peut être temporairement remplacé par des armes plus puissantes, mais à munitions réduites. Des bazookas aux munitions traçantes, en passant par les fusils à pompe et autres : l'arsenal, malgré sa petite taille, est étonnamment vaste.Notre héros peut également utiliser des gadgets, comme une épée et un grappin, pour étourdir ses ennemis ou se déplacer plus facilement. Il peut aussi invoquer un bouclier temporaire qui bloque les attaques et génère un effet de gel immobilisant tout mouvement . De plus, la gravité des planètes et des astéroïdes nous influence, nous obligeant souvent à orbiter autour d'eux. Grâce à toutes ces fonctionnalités, nous devrons explorer une série de scénarios rapides, au cours desquels nous devrons accomplir diverses quêtes. Généralement, il suffira d'éliminer chaque monstre, mais parfois, on nous demandera de collecter des gemmes, des engrenages ou d'autres objets. Après avoir terminé une série de niveaux, nous affronterons un boss redoutable. Une fois vaincu, nous sauverons généralement un membre du Culte et retournerons à la base. Là, nous pourrons nous améliorer en investissant des gemmes et des bonus, ainsi qu'en accomplissant diverses quêtes annexes et en jouant aux mini-jeux mentionnés précédemment. Le jeu est bien équilibré, et même les défaites ne seront pas trop pénalisantes, offrant ainsi une expérience globale très satisfaisante une fois les commandes maîtrisées .Baseless s'avère être un shoot'em up à plateforme très simple, mais étonnamment difficile. Maîtriser la gravité et l'immobilité du protagoniste sera essentiel à la survie, mais aussi très gratifiant. La progression du personnage est constante : au fil des niveaux, on gagne en habileté et en résistance. Le système de klaxon est également intéressant, modifiant les attaques et parfois même les mouvements, par exemple en nous propulsant dans la direction du coup plutôt que dans la direction opposée . Même des éléments secondaires, comme les missions annexes et les dialogues avec les PNJ, contribuent à enrichir l'expérience et à créer l'atmosphère si particulière du jeu. Le style graphique du jeu est tout aussi intrigant. First Break Labs a opté pour un style cartoon, avec des dialogues à l'écran dans le style des JRPG, en accord avec l'ambiance générale de l'aventure. Les mondes sont colorés et regorgent de lasers et autres éléments lumineux, tout en restant toujours nets. Certaines expériences de jeu sont plus réussies que d'autres, notamment les niveaux de plateforme, qui peuvent s'avérer frustrants . Globalement, Baseless se révèle néanmoins très équilibré et bien conçu. L'audio est également réussi, avec un doublage des personnages et une bande-son parfaitement adaptée à l'ambiance frénétique et chaotique du jeu. La conception des ennemis et des environnements semble un peu bâclée, même si la variété reste appréciable. La durée de vie du jeu est correcte : comptez environ dix heures pour le terminer, mais prévoyez bien plus de temps si vous êtes novice en la matière.First Break Labs s'inspire du shoot'em up classique, en y ajoutant l'impossibilité de se déplacer librement et la nécessité de tirer pour progresser. Grâce à une excellente gestion de la gravité, Baseless est un titre simple mais addictif. Le tout est sublimé par un scénario captivant et des prouesses techniques, faisant de ce shoot'em up un véritable petit bijou.