Sou Bou Tei tome 9

Sou Bou Tei (Souboutei Kowasu Beshi) est une série en vingt-cinq tomes publiée au Japon aux éditions Shogakukan. Depuis l'ère Taisho, le quartier Numanakarai de Tokyo abrite un vieux manoir étrange qui domine la ville avec arrogance. Il est connu sous le nom de Sobutei. Ceux qui y pénètrent et y rencontrent les ténèbres ne seront plus jamais les mêmes. Les personnes qui ont laissé des traces de leur ressentiment sont conduites jusqu'à la porte du manoir. Ils sont guidés, rassemblés et mis au défi. Pour détruire l'horrible demeure... !Rokuro a invité Shino, un envahisseur tapi au cœur de Sou Bou Tei, à prendre possession de son corps. Une sombre volonté de tuer Seiichi, capable de détruire le manoir, l'anime corps et âme… ! Zanka et Kaerikuro continuent d'affronter les dangers qui se dressent sur leur chemin tandis qu'ils progressent dans le manoir. Pendant ce temps, Takoha succombe à une lame mortelle… !? Un phénomène étrange se produit sur son corps mortellement blessé. Quelle est la terrifiante vérité dont ils sont témoins au seuil de la mort ?! À la fin du tome précédent, l'envahisseur Shino est entré en Rokuro, et je me suis demandé : « Est-ce que ça va ? » Mais non… En termes de puissance de combat directe, Rokuro est aussi faible que Takoha à l'intérieur de Sou Bou Tei. Cependant, comme Takoha, il possède une force mentale à toute épreuve. Bien que Midoriro affirme lui-même « manquer de courage », c'est loin d'être le cas, et la scène où il se sacrifie en déclarant : « Je vais réduire le nombre de personnes à Sou Bou Tei, même s'il n'y en a qu'une ! » et celle où il dit à Shino à l'intérieur de lui : « Ne me sous-estime pas parce que je suis un enfant, Sou Bou Tei ! » étaient absolument géniales. La première partie du combat entre Midoriro et l'« ennemi » se déroule à l'intérieur de son propre corps. Takoha, grièvement blessé, découvre la vérité grâce à une projection spirituelle, tandis que Kurenai et les autres tentent de le sauver. L'histoire semble enfin atteindre son point culminant, mais il est impossible de prédire un nouveau rebondissement. De plus, contrairement aux personnages dotés de pouvoirs spéciaux et d'une force de combat exceptionnelle, ce récit montre que même des personnes ordinaires et fragiles comme Takoha et Midoriro, ou plutôt, que ces personnes peuvent puiser dans la force de leur cœur pour affronter Sou Bou Tei. La manière dont cette force se propage témoigne du talent extraordinaire de l'auteur. Le courage, c'est la détermination à surmonter les difficultés. La bravoure, ce n'est pas foncer droit dans le mur ! C'est vivre pour atteindre cet idéal ! C'est Kurenai qui a arrêté Midoriro. Tout comme la fois où Takoha l'a sauvé d'un piège dans le passé, alors qu'il était sur le point d'y être aspiré. Takoha a été blessé par une lame en sauvant Kikuro des griffes de la police militaire. Désormais sous forme d'esprit, Takoha pénètre dans le tableau et découvre le récit de Seiichi ainsi que les intentions des envahisseurs. Est-ce l'humeur de Muddo qui détermine si la porte que franchissent les envahisseurs s'ouvre… ?Dans ce volume, Takoha quitte Sou Bou Tei, rencontre « cette personne » et découvre une vérité cruciale. Cependant, une question nous taraude : cette « séparation de l’esprit » a-t-elle une signification particulière, qui aura des répercussions plus tard ? Le dessin et la mise en scène de l’apparition du monstre, tiré du tableau de Dorino, sont terrifiants.Date de parution : 05 Novembre 2025Editions : Mangetsu