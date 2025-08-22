Dogpile est un jeu étrange, l'idée d'un jardin rempli de chiens à élever par fusion semble presque une blague. Après quelques heures de jeu, cependant, on réalise que derrière ces adorables frimousses et ces palettes colorées se cache un système de jeu soigneusement élaboré, capable de séduire aussi bien ceux qui cherchent un jeu rapide après le dîner que ceux qui aiment explorer des synergies, des decks et des combinaisons frôlant l'absurde. D'un point de vue strictement narratif, Dogpile ne prétend pas raconter une histoire épique avec des rebondissements, des quêtes principales et des personnages aux passés bien définis. L'objectif des développeurs est clairement de créer un contexte léger qui justifie le gameplay, sans alourdir l'expérience. Ce jeu fait de l'immédiateté son maître-mot : l'« intrigue » repose sur des textes, de brèves descriptions et une atmosphère qui évoque un monde où toute l'économie est centrée sur les chiens et leurs comportements excentriques. Ceux qui s'attendent à une intrigue traditionnelle seront déçus, tandis que ceux qui recherchent un univers cohérent, fait de petits détails et d'humour surréaliste, découvriront un contexte étonnamment bien construit, malgré sa discrétion. Dogpile n'est actuellement pas localisé en français et l'interface reste en anglais, ce qui peut poser problème aux joueurs ne maîtrisant pas la langue. Le véritable récit de Dogpile se dévoile à travers le bestiaire de chiens et les caractéristiques que l'on débloque au fil des parties, comme autant de courtes vignettes de cet univers canin déjanté. Chaque race, carte et plaque d'identification est accompagnée de noms et de descriptions jouant sur les jeux de mots, les personnages hauts en couleur et les allusions subtiles, créant ainsi une histoire fragmentée que l'on découvre au fil du gameplay plutôt que par des cinématiques linéaires ou de longs dialogues. La progression elle-même semble conçue pour retracer notre évolution, de « novices lâchant des chiens au hasard dans le jardin » à stratèges obsédés par les synergies et les caractéristiques, une évolution qui se reflète dans le ton des textes, nous incitant à expérimenter et à ne jamais nous prendre trop au sérieux.Il est intéressant de constater que Dogpile choisit de ne pas proposer de véritable conclusion narrative, mais plutôt une série d'objectifs, de modes et de défis qui nous font découvrir le monde à travers des « expériences » plutôt qu'une « histoire ». Il existe des modes plus simples, versions épurées de l'univers fantastique de Dogpile, et d'autres qui complexifient les règles et nous plongent dans une sorte de ligue professionnelle de fusion canine, avec des exigences et des pénalités qui illustrent indirectement un écosystème compétitif. Il en résulte un récit qui se tisse au fil des parties, composé de séquences mémorables, de combinaisons improbables de caractéristiques qui ont renversé le cours d'un match, et de moments de pur chaos où la cour se transforme en une véritable tempête de chiens, illustrant, sans un mot, la folie intrinsèque du jeu . Bien que l'intrigue soit plus un arrière-plan qu'un protagoniste, le gameplay de Dogpile est le pivot qui assure la cohérence de l'ensemble , grâce à un mélange équilibré de physique, de gestion de deck et de progression roguelike. Le système de fusion en est la base : chaque chien possède un nombre représentant son « niveau », et lorsque deux chiens de même niveau se touchent, un plus grand naît, dans une chaîne rappelant les jeux de puzzle cumulatifs, mais avec l'ajout d'une physique volontairement exagérée qui transforme chaque chute en un potentiel effet domino. À chaque fusion, nous gagnons des os, qui représentent l'un des objectifs de la partie, et de l'argent, qui devient la monnaie permettant de modifier le deck et les capacités entre les manches, générant ce sentiment d'amélioration constante, marque de fabrique des roguelikes les plus réussis. La variété des modes contribue largement à la durée de vie du jeu : outre le mode principal, qui vise un objectif exigeant et une progression plus structurée, on trouve des variantes qui réduisent ou augmentent la complexité, offrant des expériences plus relaxantes ou plus difficiles selon l’humeur du moment.La construction du deck entre en jeu lorsqu'on modifie les chiens à piocher, en ajoutant de nouvelles cartes, en retirant celles qui sont indésirables et, surtout, en leur attribuant des traits qui changent radicalement leur comportement dans le jardin. Certains traits sont clairement avantageux et favorisent des synergies particulières, comme la capacité d'attirer d'autres chiens similaires ou de fournir des os supplémentaires, tandis que d'autres introduisent des risques et des handicaps qui complexifient l'optimisation et nous obligent à bien réfléchir à chaque amélioration. La gestion du deck ressemble beaucoup aux autres techniques modernes de construction de deck : filtrer les cartes et orienter le deck vers un certain type de construction est essentiel pour contrôler la variabilité et éviter de se retrouver à lutter contre la chance plutôt que contre nos propres choix. À cela s'ajoute le système de plaques d'identification et les cartes « entraîneur », de véritables modificateurs globaux ou outils tactiques capables de renverser le cours d'une partie. Les plaques d'identification agissent comme de petits changements de règles : elles peuvent augmenter les récompenses, modifier la gravité, bouleverser le jardin à chaque mélange de deck ou introduire de nouvelles interactions entre les traits, créant des combinaisons qui donnent souvent l'impression d'une « construction surpuissante » capable de faire exploser les scores et les os. Les cartes Dresseur, quant à elles, permettent d'intervenir directement sur le plateau, transformant des chiens, dissipant des malus, appliquant des traits spécifiques ou redressant des situations ingérables, à la manière des cartes tactiques des jeux de construction de deck plus classiques. Dogpile trouve ici un juste équilibre : les options ne sont pas si nombreuses qu'elles en deviennent accablantes, mais suffisamment pour nous donner l'impression de disposer des outils nécessaires pour influencer véritablement le cours de la partie.Esthétiquement, Dogpile s'appuie sur une direction artistique colorée et immédiatement reconnaissable, qui exploite au maximum le concept de chiens toujours plus grands. Chaque race, taille et caractéristique est dessinée avec des traits doux et une palette vibrante, créant un bestiaire qui est un régal pour les yeux, regorgeant d'expressions amusantes, de proportions exagérées et de détails conçus pour communiquer instantanément la personnalité de chaque chien. Le style général mêle une esthétique presque cartoon à la netteté typique des interfaces modernes, créant une identité visuelle à la fois familière et distinctive, un aspect souvent cité comme la force du jeu. Techniquement, Dogpile fonctionne bien sur la plupart des configurations modernes, avec des exigences système très faibles et des performances solides même lors des moments les plus chargés dans la cour. L'optimisation globale semble bonne et, compte tenu du type de jeu et du niveau de complexité relativement faible de la scène, les attentes sont pleinement satisfaites, avec des temps de chargement rapides et une stabilité qui se maintient même lors de longues sessions répétitives. La partie audio complète le tableau avec une bande-son légère et entraînante, conçue pour favoriser la concentration sans être intrusive. Les morceaux musicaux s'accordent au ton enjoué du jeu, avec des mélodies qui accompagnent les fusions et les sauts des chiens sans pour autant éclipser l'ensemble. Elles sont davantage pensées comme une bande-son pour nos réflexions stratégiques que comme un leitmotiv mémorable. Ce sont toutefois les effets sonores qui impressionnent le plus : les aboiements des chiens, les petits cliquetis des fusions, le tintement des os ramassés et les réactions aux médailles d'identification confèrent une dimension sonore et physique à des actions qui, autrement, resteraient purement visuelles, renforçant ainsi la satisfaction de chaque séquence réussie. En définitive, la partie audio est cohérente avec le reste de l'expérience, sans véritable moment fort, mais très efficace pour soutenir le gameplay.Au fil de nos parties dans Dogpile, nous avons appris à apprécier comment une idée apparemment saugrenue – rassembler des chiens et les faire grandir sans cesse – devient le prétexte d’un système profond, raffiné et étonnamment élégant, même lorsque le chaos semble régner dans la cour virtuelle. Bien sûr, il subsiste quelques limitations : l’absence de langue française , quelques problèmes d’équilibrage et une courbe d’apprentissage qui pourrait désorienter ceux qui s’arrêtent aux apparences.