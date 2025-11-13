L'Accordeur & autres histoires

Un piano, s'il n'est pas joué, perd sa sonorité, sa fraîcheur et sa vivacité. Il en va de même pour une femme. Mariano D'Elia, mélomane passionné, a hérité du métier de son père, mais plus que des pianos, ce sont des corps qu'il accordera. Ses visites dans les maisons, les institutions, les hôtels ou les théâtres sont toujours interrompues par l'appel de la chair, et lui, loin d'être un imbécile, sera toujours prêt à accorder l'instrument. Ignacio Noé, l'un des grands maîtres de la bande dessinée érotique, nous offre une symphonie de désir et de sexe explicite, où l'humour abonde et où tous les fantasmes sont exaucés. On suit l'accordeur de piano dans toutes sortes de maisons et de situations, avec plus d'une ménagère désœuvrée prête à faire accorder bien d'autres instruments que leur piano ! Encore plus d'humour grivois par l'auteur à succès.Cet ouvrage est une compilation qui met en lumière la virtuosité technique et la noirceur poétique d'un des plus grands maîtres du dessin contemporain. L'album ne suit pas une narration unique mais se présente comme un recueil de récits courts, avec en pièce maîtresse l'histoire éponyme, "L'Accordeur". Ignacio Noé explore ici les thèmes de la manipulation (physique et mentale), du fétichisme et des rapports de force. Le titre est métaphorique : l'accordeur n'intervient pas seulement sur des instruments de musique, mais il "accorde" les désirs, les tensions et les corps des personnages qu'il rencontre. Un homme mystérieux, l'Accordeur, possède une capacité presque surnaturelle à lire les failles et les besoins d'autrui. À travers une série de rencontres dans des intérieurs bourgeois ou des lieux secrets, il orchestre des situations où les tabous tombent. Ce n'est pas tant une recherche de plaisir qu'une quête de perfection esthétique et sensorielle. Le recueil complète cette trame avec des récits courts (comme la Diète ou le Couvent Infernal) explorant d'autres facettes de l'érotisme, souvent teintés de fantastique ou de satire sociale. L'aspect artistique est là où l'album impressionne le plus. Ignacio Noé est mondialement reconnu pour son utilisation de la couleur directe et son style hyperréaliste. Noé travaille ses planches comme de véritables tableaux. Le rendu des textures (le grain de la peau, le velours des tissus, le brillant du cuir ou du métal) est d'un réalisme saisissant. Peu d'auteurs atteignent une telle précision dans la représentation des corps. Les poses sont complexes, mais jamais figées ; il y a une fluidité organique dans chaque case. L'usage du clair-obscur est magistral. Les scènes sont souvent baignées dans des lumières tamisées qui renforcent l'aspect confidentiel et parfois inquiétant des récits. Contrairement à la production de masse, Noé ne cherche pas l'efficacité pornographique brute. Ses histoires sont souvent froides, distanciées, voire cliniques. Il s'intéresse à la psychologie de la domination et à l'esthétique du fantasme. Chaque case est pensée comme une composition photographique. Le choix des angles de vue et la profondeur de champ témoignent d'une grande maturité cinématographique. Paru chez Dynamite, l'album bénéficie d'une impression de haute qualité qui rend justice aux nuances de couleurs et aux détails fins du dessin de Noé. C'est un livre que l'on feuillette autant pour son contenu que pour la contemplation pure de son art."L'Accordeur et autres histoires" est une bande dessinée érotique "haut de gamme". C'est un voyage troublant dans l'intimité, porté par une maestria graphique qui place Ignacio Noé parmi les plus grands illustrateurs du genre, aux côtés d'un Milo Manara ou d'un Serpieri.Date de parution : 13 Novembre 2025Editions : Dynamite