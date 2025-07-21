Après des dizaines d'années d'expérience, il a fallu beaucoup de temps à Assassin's Creed pour s'imposer comme l'une des franchises de jeux légendaires de l'histoire de l'industrie du jeu moderne. Depuis sa première sortie en 2007, le jeu est devenu non seulement une itération principale, mais une identité irremplaçable pour Ubisoft. Pour les fans fidèles qui ont suivi la série depuis le début, le voyage avec la franchise a été une expérience profondément immersive. Au fil du temps, Assassin's Creed a subi une transformation étonnante dans divers aspects, du côté de l'histoire aux changements dans ses mécanismes de jeu, à partir de l'âge d'or d'Assassin's Creed à l'époque d'Altair et d'Ezio, jusqu'à sa préquelle historique à l'époque de Bayek et Eivor. Cette année, Ubisoft ramène la dernière itération principale de la série Assassin's Creed , Assassin's Creed Shadows , où nous pouvons enfin incarner un Assassin dans un cadre historique que les fans attendaient, à savoir le Japon féodal. Cependant, le voyage de Shadows n'a pas été facile et a été rempli de controverses, car il incluait Yasuke comme l'un de ses personnages principaux, ce qui était considéré comme ne représentant pas fidèlement l'histoire japonaise. Cela a obligé Ubisoft à reporter la date de sortie pendant une période assez longue, à savoir de la sortie initialement prévue en novembre 2024 à mars 2025.Chronologiquement, Assassin's Creed Shadows se déroule au XVe siècle après J.-C. au Japon, pendant les derniers jours de l'empire féodal japonais. À cette époque, le Japon était en proie au chaos et à la guerre civile et à la lutte pour le pouvoir. Ce conflit était également entouré de l'influence des « nations occidentales » qui ont fini par former une organisation mystérieuse qui est devenue le cerveau derrière le chaos, le Shinbankufu . L'histoire de ce jeu commence avec l'arrivée de missionnaires venus d'Europe. Ils rendirent visite au dirigeant japonais de l'époque, Oda Nobunaga, et lui apportèrent divers hommages et cadeaux, dont un esclave nommé Diogo . Attiré par le charisme et la loyauté qui émanaient de lui, Oda Nobunaga finit par prendre Diogo, faisant de lui son garde du corps personnel pour traverser guerre après guerre en tant que samouraï, et changea son nom en Yasuke. Dans le même temps, l’expansion ambitieuse d’Oda Nobunaga visant à unifier le Japon continental a également apporté des souffrances à d’autres villages, notamment un village de la région d’Iga. Fatigués de toute la violence du dirigeant, un groupe de shinobi du village d'Iga dirigé par Nagato et sa fille, Naoe, a finalement résisté aux forces d'Oda. Au milieu de la guerre, le Shinbankufu s'est avéré être impliqué dans la saisie d'un héritage qui avait été gardé pendant des générations par le groupe Shinobi. Ce conflit devient une tragédie pour Naoe et Yasuke, ce qui les pousse finalement à s'unir pour se venger et commencer un voyage pour détruire le Shinbankufu et révéler le véritable cerveau de l'organisation !Dans le cadre de l'ère de la génération actuelle, Assassin's Creed Shadows est de retour avec le genre RPG d'action. Mais cette fois, la formule de gameplay semble plus fraîche en présentant deux protagonistes qui ont un gameplay opposé mais complémentaire. Il s'agissait d'une shinobi nommée Naoe et d'un esclave devenu samouraï surnommé Yasuke. En tant que shinobi, Naoe possède les différentes capacités dont elle a besoin pour devenir une assassin fiable. C'est un membre de la Confrérie qui possède une lame cachée et utilise des armes légères telles que le katana, le kusarigama et le tanto, ainsi que des équipements ninja tels que des kunai et des bombes fumigènes pour soutenir ses actions furtives . N'utilisant plus un véritable aigle comme dans Valhalla et Odyssey, Naoe possède désormais la capacité vision d'aigle qui lui permet de voir les mouvements ennemis de manière transparente, bien qu'avec une portée limitée. Contrairement à Naoe, Yasuke est un personnage samouraï qui privilégie la force et le combat frontal. Il peut utiliser une variété d' armes lourdes telles que le Long Katana et le Naginata , ainsi que des armes à longue portée telles que les teppo (fusils) et les arcs. Entre Naoe et Yasuke, vous pouvez basculer librement entre ces deux personnages, en fonction de la situation et de vos préférences dans l'exécution de la mission. Vous pouvez également vous concentrer sur l'utilisation d'un seul personnage tout au long du jeu, bien que cela soit difficile à faire car les deux ont leurs propres missions exclusives et boss finaux, où inévitablement ce jeu est conçu pour jouer les deux personnages. À notre avis, les deux présentent des avantages et des inconvénients qui se complètent. Dans la partie que nous avons jouée, nous avons passé la majeure partie de notre jeu à utiliser Naoe, car ses capacités d'exploration, de parkour et de furtivité semblaient plus flexibles et tactiques, grâce à sa capacité de vision d'aigle que Yasuke n'a pas. De plus, la majeure partie de l'histoire principale se concentre sur la vie de Naoe, qui est membre de la Confrérie. D'un autre côté, nous traitons Yasuke davantage comme un acolyte de Naoe, qui l'aide à faire face à un grand nombre d'ennemis. Bien sûr, si vous voulez un combat féroce et brutal, alors utiliser Yasuke sera beaucoup plus satisfaisant.Comme les jeux RPG en général, ce jeu offre également un fort aspect RPG. Nous avons aimé la façon dont le mécanisme de mise à niveau des personnages dans ce jeu fonctionne progressivement, même si nous jouons deux protagonistes différents simultanément. Vous partagerez la progression de niveau des deux personnages, mais avec des allocations de points de compétence différentes . Bien sûr, cela vous facilite le processus de broyage . Avec ce mécanisme, vous pouvez toujours monter de niveau et débloquer des arbres de compétences d'autres personnages qui ne sont pas actuellement joués. L’importance de la progression du personnage ne peut être séparée du niveau de l’ennemi et des missions auxquelles vous serez confronté. À moins que vous ne souhaitiez expérimenter la difficulté du jeu comme dans les jeux Soulslike , vous devez alors faire attention à l'écart entre le niveau de votre personnage et celui de l'ennemi afin que le jeu ne soit pas trop difficile. La même chose s’applique également à l’équipement et aux armes. Naoe et Yasuke utilisent des types d'armes et d'armures différents l'un de l'autre, mais vous pouvez obtenir leurs deux équipements sans avoir à utiliser un personnage spécifique. Par exemple, lorsque vous contrôlez Naoe, vous pouvez rechercher et obtenir des armes et des armures qui peuvent être utilisées par Yasuke, et vice versa.Pendant la bataille, Naoe et Yasuke possèdent tous deux des compétences uniques qui lanceront des attaques mortelles sur les ennemis, accompagnées de coups de grâce très satisfaisants. L'utilisation de différents types d'armes offre également un gameplay différent. L'un des aspects les plus satisfaisants du système de combat du jeu est la façon dont ils font du combat une affaire intense et brutale, avec des éclaboussures de sang et des coups de grâce qui infligent des mutilations impitoyables et parfois très explicites. Grâce à ces améliorations, l'action furtive et de combat dans Shadows offre une expérience plus dynamique et plus stimulante. Vous avez la liberté de choisir de jouer furtivement ou de vous engager dans un combat direct, tout en ressentant la satisfaction d'acquérir des compétences de plus en plus perfectionnées au fur et à mesure que le jeu progresse. Avec deux protagonistes qui ont un gameplay différent, cela rend les styles de jeu très contrastés. Vous ressentirez à quel point la bataille frontale menée par Yasuke est brutale, elle sera tout aussi excitante et tendue que la stratégie furtive lorsque vous jouez en tant que Naoe. Ils fournissent tous la bonne portion et se complètent, nous vous recommandons donc vivement de jouer aux deux de manière équilibrée, pour obtenir une expérience de jeu optimale. Du point de vue narratif et de la construction du monde, le poids de l’histoire est pris très au sérieux. Bien que ce ne soit pas le meilleur, au moins la qualité du scénario est soigneusement tissée et presque sans trous dans l'intrigue, et les cinématiques méritent également d'être comparées à d'autres jeux axés sur l'histoire de premier ordre , dans ce cas nous le comparons à Ghost of Tsushima . Le récit principal se concentre vraiment sur le retour à la pure querelle entre la Confrérie et les Templiers, qui cette fois semble plus réaliste et dramatique sans être pimentée de choses mystiques.Le jeu propose toujours une expérience axée sur l'histoire composée de missions principales et secondaires. Ce jeu supprime à nouveau la quête du journal que nous rencontrons habituellement dans la série précédente. Au lieu de cela, il y aura un menu de tableau d'enquête qui ressemble davantage à une carte mentale . Ce tableau d'enquête contient des cercles qui diviseront l'orientation de la progression de l'histoire de manière plus détaillée et structurée, avec des informations et des relations entre un cercle et un autre, ainsi que les prochaines étapes et missions pour progresser dans l'histoire principale. Pour ce faire, vous pouvez rechercher des indices disséminés à certains endroits ou recueillir des informations auprès d’autres personnages. En plus de la mission principale, il existe également des missions secondaires sous forme de quêtes secondaires et de contrats . En remplissant des contrats , vous gagnerez des points d'expérience et diverses ressources telles que des matériaux et de l'argent, que vous pourrez utiliser pour améliorer vos armes et votre équipement. Au cours de votre aventure, vous rencontrerez certainement divers autres personnages PNJ. Ces personnages vous donneront une série de quêtes qui ajoutera à l'histoire. Après les avoir terminés avec succès, ils rejoindront votre groupe afin que vous puissiez les invoquer au combat et se rassembler dans une base appelée cachette . La fonctionnalité vous donne la liberté de personnaliser les fonctions et l'environnement que vous souhaitez dans votre base. Dans cette cachette , vous pouvez mettre des fonctions pour améliorer les armes et les armures dans le forgeron , organiser des unités de scouts et former d'autres PNJ dans le dojo. Vous pouvez également organiser librement l'apparence et l'atmosphère de la Cachette selon vos préférences, en incluant diverses décorations, bâtiments, arbres et même des animaux de compagnie qui s'y promèneront.Assassin's Creed Shadows vous emmène dans une aventure unique se déroulant au cœur du Japon féodal du XVe siècle. L'atmosphère naturelle et rurale remplie d'activités communautaires diverses est présentée si joliment qu'elle rend le jeu plus vivant. Bien que le jeu dispose d'un système de mission assez linéaire, cela ne vous empêche pas d'explorer le Japon dans le passé. Bien que la carte que vous pouvez explorer ne soit pas aussi vaste que celle de Valhalla , la disposition des villes et les conditions géographiques détaillées offrent une expérience très profonde et immersive. Chaque recoin de cette ville est conçu avec soin et détails, reflétant l'atmosphère et la culture de la civilisation japonaise à l'époque Sengoku. L'exploration est l'une des choses qui sont synonymes du jeu Assassin's Creed. Dans ce jeu, l’exploration est « l’âme » qui rend le jeu vivant. C'est parce qu'en plus de la visualisation de vues diverses allant des zones rurales, des forêts denses, des montagnes et des plages et des océans, il y a aussi des changements de temps allant des pluies orageuses, des vents forts et du soleil brûlant qui offrent également une excellente variation. En plus des changements de météo et des horaires jour-nuit, ce jeu dispose également d'une fonctionnalité météo plus avancée , où cette fonctionnalité fournira l'effet de changer les saisons dans le jeu périodiquement, à partir du printemps, de l'été, de l'automne jusqu'à l'hiver. Ce qui est intéressant, c'est que ce changement de saison ne change pas seulement le décor visuellement, mais a également des implications importantes sur le déroulement du jeu. Chaque saison dispose de ressources et de matériaux différents , et parfois certaines missions seront actives à certains moments de la saison. De plus, les effets de chaque saison offrent également des mécanismes de jeu différents. Par exemple, au printemps, l’herbe poussera plus haut, ce qui vous aidera à vous cacher plus facilement. Lorsque l'hiver arrive, des tas de neige et un épais brouillard contribueront à réduire vos mouvements afin que vous ne soyez pas facilement détecté par l'ennemi. Bien entendu, cela ajoutera des étapes stratégiques que vous pourrez suivre pour mener à bien la mission.Les engrenages et équipements portés par les personnages sont un élément important dans tout jeu d'aventure et cela est également vrai dans ce jeu. Le système d'équipement de ce jeu a une fois de plus adopté le système Looter, où vous pouvez obtenir de nouvelles armes ou armures en les prenant dans des coffres au trésor ou en les obtenant à partir de récompenses de mission. Naoe et Yasuke possèdent tous deux différents types d'équipement avec leurs niveaux de rareté respectifs, allant de commun à légendaire . Chaque rareté a des attributs et un statut différents, plus elle est rare, meilleurs seront son statut et ses attributs. Vous pouvez également mélanger les builds pour chaque personnage en combinant diverses compétences passives de l'équipement que vous utilisez. De plus, vous pouvez également améliorer l'équipement avec certaines ressources qui peuvent être réalisées chez le forgeron. Il existe également une fonction de transmogrification qui vous permet de modifier l'apparence de l'équipement que vous portez, avec l'apparence d'autres équipements que vous possédez déjà. Ceci est très utile pour ceux d'entre vous qui ont déjà aimé la conception d'une arme ou d'une armure particulière, mais qui ne veulent pas la remplacer si vous trouvez un meilleur équipement .Ubisoft est connu comme un développeur très habile à visualiser l'histoire dans chaque itération de sa série Assassin's Creed , et Shadows ne fait pas exception . La qualité visuelle de ce jeu est vraiment incroyable, offrant de meilleurs détails et une sensation de « mise à niveau » par rapport aux épisodes précédents, il est vrai que c'est le premier épisode à ne pas sortir sur PS4 et Xbox One. Nous avons joué à ce jeu en utilisant la Nintendo Switch 2. Chaque aspect de l'environnement du jeu est rendu en détail, y compris une campagne animée avec des gens qui s'y promènent, des forêts luxuriantes, des montagnes imposantes, des bâtiments majestueux et des effets météorologiques et environnementaux réalistes. La beauté et la diversité de ces environnements peuvent être appréciées dans tous leurs détails, et les joueurs peuvent même immortaliser ces moments grâce à la fonction Mode Photo de très haute qualité . Cela donne aux joueurs dotés d'une grande âme artistique la possibilité d'exprimer leur créativité et de découvrir la beauté du monde créé dans le jeu. Cependant, il faut admettre que les limitations techniques de la console nous obligent à accepter parfois un faible nombre d'images par seconde et une qualité d'image nettement inférieure à celle des autres plateformes. Ubisoft précise qu'un patch sera publié en décembre et si on en croit le travail effectué sur Star Wars Outlaws, on peut supposer que la réalisation s'affinera au fil des mises à jours. Côté audio, Assassin's Creed Shadows offre une expérience audio louable. La bande sonore bien composée, la musique japonaise distinctive combinée au rythme de la musique rap qui crée un fond musical unique et les sons vivants des conversations civiles se marient tous à merveille. Dans ce jeu, il existe également une fonction Mode Immersif , où chaque personnage aura automatiquement une conversation dans sa langue maternelle, notamment l'anglais, le japonais et le portugais, afin que le jeu soit plus authentique.Avec le niveau élevé de controverse qui a surgi depuis la première annonce du jeu, en particulier concernant la sélection de Yasuke comme l'un des personnages principaux qui est considéré comme ne représentant pas fidèlement l'histoire japonaise, dans ce cas spécifiquement le samouraï, cela nous a inquiétés quant à la qualité de ce jeu. Car cela a un impact assez sérieux sur le processus de développement de ce jeu, qui a connu plusieurs retards. Cependant, nos inquiétudes semblaient disparaître et étaient remplacées par un profond sentiment de satisfaction. À notre avis, Shadows est le meilleur effort qu'Ubisoft puisse actuellement offrir à ses fans. Nous pensons que de nombreux changements ont été adaptés aux commentaires des fans, où l'exécution est réalisée de manière optimale. Si vous vous concentrez uniquement sur l'histoire principale, ce jeu prendra environ quarante heures. Cependant, si vous souhaitez parcourir toutes les missions et le contenu, cela peut prendre deux fois plus de temps, mais ce ne sera pas aussi long que Valhalla. Comparée aux autres plateformes, la version Switch 2 offre des avantages supplémentaires tels que la progression croisée entre les plateformes, la prise en charge de l'écran tactile pour la navigation dans les menus, les cartes et les repaires, et bien sûr, la portabilité qui permet de jouer à ce jeu n'importe où et n'importe quand. De plus, la version Switch 2 inclut l'intégralité du contenu principal et des extensions postérieures, ainsi que les mises à jour gratuites et le contenu issu de la collaboration avec L'Attaque des Titans. De plus, la rejouabilité du jeu est excellente grâce à ses multiples fins, incitant les joueurs à refaire l'histoire. Le prix s'en trouve ainsi renforcé, le contenu proposé dépassant largement le cadre d'un seul scénario. En revanche, il est regrettable que le jeu ne sorte pas sur cartouche mais une fois encore sur GameKey Card.Assassin's Creed Shadows est l'une des meilleurs épisodes de la série. Si les jeux d'infiltration de style Ninja comme Tenchu vous manquent, c'est le jeu qui peut étancher votre longue soif. La version Nintendo Switch 2 parvient à offrir une expérience solide et captivante, malgré les limitations techniques qu'elle doit supporter par rapport aux versions PS5 et PC.