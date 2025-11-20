La Liste - Mitsuko

Le point de départ de l'album joue sur un sentiment universel : le regret des occasions manquées. Guillermo, le protagoniste, vient de fêter ses 40 ans. Alors qu'il s'apprête à s'envoler pour Tokyo pour un enterrement de vie de garçon, il apprend une nouvelle qui devrait le réjouir mais qui l'angoisse profondément : il va être père. C’est dans cet état de vulnérabilité psychologique, à l'autre bout du monde, qu'il fait une rencontre surnaturelle. Guillermo rencontre Mitsuko, une femme mystérieuse dont les pouvoirs défient la logique. Grâce à une mécanique singulière (les orgasmes de Mitsuko servent de déclencheurs temporels), Guillermo obtient la possibilité de retourner dans son propre passé. Muni de sa "liste", Guillermo décide de revivre les moments clés de sa jeunesse pour "conclure" avec toutes les femmes qu'il n'avait pas réussi à séduire à l'époque. Ce qui commence comme une aventure hédoniste sans conséquence finit par poser une question cruciale : peut-on modifier son passé sans détruire l'homme que l'on est devenu dans le présent ?Cette bande dessinée marque le retour de l'auteur espagnol Ikna (Ignasi Moreno) avec un récit qui mélange habilement fantastique, crise de la quarantaine et érotisme. Ikna, formé à l'école de la revue Kiss Comix, possède un style très identifiable. Son dessin est dynamique, avec une touche légèrement caricaturale qui apporte une note d'humour et de légèreté, évitant au récit de sombrer dans une gravité excessive. C'est un trait "rond" et expressif, hérité de ses influences allant d'Akira Toriyama à Jamie Hewlett. Les couleurs sont souvent tranchées, renforçant l'aspect "Pop" et moderne de l'œuvre. Elles soulignent parfaitement le décalage entre la réalité urbaine de Tokyo et les séquences de flash-back plus oniriques. L'album adopte un format à l'italienne (paysage), ce qui permet des compositions de planches originales et une immersion cinématographique dans les décors japonais et les scènes plus intimistes. Contrairement à beaucoup de productions du genre, l'intérêt ne réside pas uniquement dans l'érotisme. La structure du récit est surprenante : Une première partie centrée sur le doute existentiel; uune deuxième partie plus rythmée, presque ludique, sur les voyages temporels; une troisième partie qui opère un véritable retournement (twist) final, donnant une profondeur inattendue à l'ensemble et justifiant les errances de Guillermo. Sous couvert de fantasme, Ikna traite de la difficulté d'accepter les responsabilités de l'âge adulte. Le voyage de Guillermo est une métaphore de la fuite en avant face à la paternité imminente. L'auteur ne se prend jamais totalement au sérieux. Le personnage de Guillermo est souvent tourné en dérision, ce qui permet de traiter le thème de la "conquête" avec une distance salutaire."La Liste - Mitsuko" est une lecture rafraîchissante qui dépasse les frontières de la BD érotique classique. C'est une comédie fantastique bien ficelée, servie par un dessin efficace et une fin qui laisse le lecteur sur une note de réflexion bienvenue.Date de parution : 20 Novembre 2025Editions : Dynamite