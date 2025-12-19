La saga consacrée au tournoi le plus meurtrier de tous a toujours proposé une volonté de fictionner, plus que d'autres titres, l'histoire des différents personnages. Cependant, au fil des années, ce que nous avons pu constater, c'est que l'immensité d'un casting aussi varié rendait difficile la mise en cohérence de l'histoire. Le besoin de plaire aux fans avec la présence de tel ou tel personnage se heurtait au besoin des scénaristes de faire mourir un ou plusieurs personnages dans le chapitre concerné. Le choix fait à la fin de Mortal Kombat 11 semblait préparer le terrain pour un redémarrage en douceur de la saga qui garantirait également plus de liberté au récit. Bien que le nom du jeu et les mécanismes de jeu puissent également laisser penser que cela a été fait, sur le plan narratif, Mortal Kombat 1 est en tous points une suite du précédent et l'astuce utilisée était certes astucieuse mais aussi plutôt infructueuse dans la réalisation de son objectif. Attention, ce n'est pas une mauvaise histoire, mais plutôt une histoire tordue qui finit par se replier sur elle-même, faisant des choix plutôt surréalistes et banals. Le secret de Polichinelle est en fait confronté à l'expédient éculé du multivers. Des variantes et des versions de personnages appartenant à différentes chronologies se rencontrent, créant la destruction et la mort jusqu'à la résolution rapide du danger grâce aux actes héroïques d'un personnage aidé par un allié d'une autre dimension. En bref, l’intrigue des 10 derniers films Marvel, du récent film oscarisé record et les trois quarts du récit de divertissement pour 2022-2023. Le problème, cependant, n'est pas l'originalité, mais plutôt le fait qu'en termes de mordant, l'histoire de Mortal Kombat 1 a rarement réussi à nous garder scotchés à l'écran et en effet, à certaines occasions, nous aurions préféré le temps de narration. des événements à raccourcir.Net de cela, l'intrigue de Mortal Kombat recoupe étroitement la composante solo du jeu qui offre un contenu différent au joueur. En plus de la campagne, parlons des modes Invasions et Tours . Si ces derniers sont connus et représentent des contenus en continuité avec le passé, les premiers méritent attention. La formule Invasions est en fait un moyen de garantir un support solo constant du jeu dans le temps, sans couper du monde les joueurs non compétitifs. En effet, une fois la campagne terminée vous aurez un accès narratif au contexte des invasions (qui sont un mode à part et accessible aux joueurs dès le début) . Ici, grâce à l'utilisation de vos personnages préférés, vous affronterez différentes cartes développées comme un plateau de jeu de société dans lequel en vous déplaçant sur les cases vous ferez face à des batailles, des mini-jeux et débloquerez des récompenses (purement esthétiques) . Ce mode est cependant découpé en Saisons, qui, un peu comme dans GaaS , rythment le support dans le temps du jeu. Chaque saison aura un thème, un super boss et des éléments esthétiques comme des skins ou des couleurs dédiés. Les différents magasins sont également très généreux en termes de récompenses avec de la monnaie du jeu, et la présence de la monnaie reçue avec de l'argent réel n'est pas du tout invasive.Le cœur de l'expérience est - et reste - le gameplay, la base solide du jeu compétitif, ainsi que l'élément qui intéresse le plus les fans de longue date. Si vous êtes habitué à la dynamique de Mortal Kombat et avez suivi ses vingt ans d'histoire, vous savez à quel point les fans de la série ont apprécié le neuvième chapitre de la série. Malgré ses folies, MK9 était considéré par les fans comme un pur divertissement et, en cela, Mortal Kombat 1 partage la même philosophie. Le dernier effort de NetherRealm est en fait un concentré de spectaculaire et de plaisir qui ose souvent trop dans les possibilités offertes à ses personnages, ramenant les combos, les mouvements spéciaux et les dynamiques aériennes (qui ont presque complètement disparu) au centre de l'action avec Mortal Kombat 11. L'étape décisive vers l'innovation est plutôt représentée par l'introduction des personnages Kameo. Un véritable parterre de héros qui peut servir de passeur lors des matchs. Un seul personnage par joueur peut être utilisé, mais de leur côté, ces assistances ont la possibilité de déclencher des types de mouvements uniques et ponctuels. L'idée de base est de créer des synergies, en comblant les lacunes du personnage principal avec les mouvements de l'un des personnages de Kameo. Tout cela est très sympa et amusant, c'est dommage que, même si l'équilibre général des personnages est somme toute tangible, ce soit un équilibre basé sur le non-équilibre. En fait, la réalité propose un casting totalement fou en termes d'équilibre, sans toutefois inclure de personnages plus polarisants au niveau méta. Chacun est en effet « cassé » à sa manière, avec la possibilité d'influencer le match avec un ou deux combos.Au niveau du rythme, nous sommes à des niveaux nettement plus élevés que dans le chapitre précédent, même si le système d'insertion des combos est le classique qui permet un timing encore plus lâche à condition d'avoir une extrême précision. Les Coups Fatals reviennent également, toujours utilisables une seule fois. Le netcode reste également sensiblement inchangé dans sa stabilité, avec la possibilité pour les joueurs de s'amuser en classé sans problème particulier. Autre affaire pour les possibilités offertes en termes d'accessibilité en ligne qui manquent encore de toute une série de paramètres personnalisables présents par exemple chez des rivaux renommés du genre (Street Fighter ndlr), sans compter l'absence de crossplay.Gloss final sur le niveau technique du jeu, qui brille plus que jamais. Non seulement les modèles polygonaux sont surprenants mais le travail effectué sur l'éclairage et la palette graphique impressionne à plus d'une reprises. Même si le jeu se concentre sur la violence et le gore, l'attention portée aux détails est évidente. Les personnages sont impeccablement animés et les environnements n'ont rien à envier à un jeu d'aventure moderne. Les scénarios fantastiques du Royaume Extérieur sont pleins de magie et d'architecture qui rappellent l'Orient, tandis que les laboratoires sont plongés dans l'obscurité. C'est presque dommage que le jeu se déroule sur un plan bidimensionnel, car les arrière-plans sont si bien faits qu'on a presque l'impression que nous voulons un mode de jeu qui nous permet d'explorer notre environnement. Même si nous avons rencontré quelques bugs "de routine" - notamment dans les menus et dans le mode Invasions - le titre a brillé à plusieurs reprises tant au niveau des animations faciales que sur le plan artistique.Le travail audio est également exceptionnel, avec des effets sonores qui captent parfaitement la violence des combats. La bande-son a toujours été le point fort de la saga, avec une sélection de morceaux mêlant flûtes orientales à des rythmes électroniques très disco , ce mix crée une ambiance envoûtante lors des combats. Le jeu des personnages est vraiment merveilleux et par rapport au passé, ce semblant de film de série B qui partait également d'un doublage pas vraiment minutieux a disparu. Tout n'est pas parfait cependant, le manque de support en ligne en adéquation avec les besoins et les propositions de la génération actuelle l'empêche d'atteindre complètement la cible du secteur en ligne, tout comme la fin précipitée et la baisse de qualité du mode histoire affectent négativement un produit au potentiel gigantesque.Mortal Kombat 1 est un grand retour à la spectaculairisation des combats. Scénique, pompeux et amusant. Les combos reviennent au centre de l'action et les combats sont amusants à vivre pour les fans comme pour les non-fans. Reste à évaluer le mode Invasions au fil du temps ainsi que les Kombat Packs. Quel dommage pour le récit cependant, seul défaut d'une expérience qui mettra à l'épreuve votre force de la manière la plus spectaculaire possible.