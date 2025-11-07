Murena tome 13 : Les Neronia

Néron crut d'abord à la trahison de Murena, mais au fil des bribes de son histoire rapportées par diverses personnes, il comprit que Murena lui était toujours fidèle. Pendant ce temps, Tigellinus, un autre fidèle de l'empereur, tissait sa toile à des fins personnelles. Il tenta d'acheter une gladiatrice, mais son propriétaire refusa de la vendre. Celle-ci, de son côté, était impatiente de rencontrer l'empereur, prétendant être la sœur de César. Son père serait Sénèque, le sage tombé en disgrâce auprès de Néron. L'empereur accueillit sa sœur à sa cour. Elle se montra inflexible et loyale envers son frère. Parallèlement, un nouveau complot contre César fut découvert, et de nombreux fauteurs de troubles furent ainsi éliminés. Malheureusement, Murena, lié à Lémurie, devint lui aussi suspect. Il laissa Piso se suicider, mais lorsque Lémurie menaça également d'être tuée, il se sacrifia. Il dut alors fuir. Mais il souhaite toujours rétablir la vérité et prouver sa loyauté à Néron. Poppée, l'épouse de Néron, est très proche de Tigellinus, mais lorsqu'elle est assassinée par Hydra, la sœur de Néron, le pouvoir de Tigellinus s'effondre partiellement. Des complications se profilent donc à l'horizon. Enfin, à la dernière page de cet épisode, le roi d'Arménie et sa cour font également leur apparition.La folie de Néron semble s'apaiser, mais les influences néfastes qui l'entourent s'intensifient. La nouvelle de la fuite de Murena le réconforte, tandis que Tigellin se lance furieusement à sa poursuite. Au palais, Poppée, Tigellin et la mystérieuse Hydra rivalisent pour capter l'attention de Néron. Afin de se distraire et de faire oublier à son peuple l'incendie de Rome et le complot de Pison, il organise les Néronia, mais ces jeux ne font qu'engendrer de nouvelles intrigues. Après la conclusion du troisième cycle, Murena entame un nouveau chapitre. Le rythme s'est quelque peu ralenti. Dufaux a opté pour une reconstruction apaisée. Le mélange familier de faits historiques et de fiction demeure intact et d'un équilibre parfait. Les Neronia, fête majeure de la Grèce antique célébrée tous les cinq ans, furent instituées par l'empereur romain Néron . Elles se composaient de trois épreuves : musique, éloquence et poésie, puis gymnastique, et enfin équitation. Ces jeux s'inscrivaient dans une tradition établie par Jules César et Auguste , deux prédécesseurs de Néron, qui organisaient des jeux festifs pour célébrer les anniversaires de leurs règnes. Les premières Neronia eurent lieu en 60 apr. J.-C., six ans après l'accession au trône de Néron, les secondes en 65. Il n'y eut pas de troisième édition en raison de la mort de Néron et de l'application simultanée de la damnatio memoriae , une mesure de l'Empire romain qui effaçait tout souvenir de la vie et du règne d'un souverain défunt. Voilà pour l'explication historique. Jérémy, coloriste historique de la série, se révèle un digne successeur de Philippe Delaby avec des illustrations puissantes et stylées, débordantes de personnalité. Nous nous préparons pour l'ultime saga épique de Murena qui comptera six volumes.La série Murena impressionne par la qualité exceptionnelle de son univers et de ses personnages. Ajoutez à cela une intrigue haletante, des personnages déjantés poursuivant chacun leurs propres objectifs, et l'on ne peut que conclure qu'il s'agit d'une des meilleures séries mettant en scène des protagonistes romains.Date de parution : 07 Novembre 2025Editions : Dargaud