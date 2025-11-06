L'album "Signé Coco" de la dessinatrice Coco (Corinne Rey) est un recueil massif de plus de 350 pages qui compile environ 500 dessins de presse publiés dans Libération, Charlie Hebdo, ou réalisés pour l'émission 28 minutes sur Arte, ainsi que des planches de BD inédites. L'album couvre l'actualité des quatre dernières années (environ 2021-2025) et bénéficie d'une préface signée par l'avocat Richard Malka.Après son roman graphique bouleversant Dessiner encore (2021), où elle racontait l'après-attentat de Charlie Hebdo, Coco revient ici à sa fonction première : caricaturiste. L'album rassemble ses meilleurs dessins parus dans Libération (où elle a succédé à Willem) et Charlie Hebdo. C’est une plongée brute dans l'actualité de ces dernières années, passée au crible de son regard acéré. Le livre ne se contente pas d'empiler des dessins de manière chronologique. Il est organisé par grands thèmes qui agitent notre société : La politique française (les mandats Macron, les extrêmes), l’écologie et l'urgence climatique, le féminisme et les droits des femmes (un sujet de prédilection pour elle), la religion et la laïcité (traités avec le mordant qu'on lui connaît). Le trait de Coco est immédiatement reconnaissable. Il ne cherche pas la beauté académique, mais l'efficacité. Nerveux, presque fébrile, il traduit une forme d'urgence. On sent la rapidité d'exécution nécessaire au dessin de presse. Coco utilise souvent des aplats vifs qui dirigent l'œil vers l'absurdité de la situation dépeinte. L'humour est féroce. Coco pratique l'art de la satire sans filtre. Elle gratte là où ça fait mal, utilisant l'ironie pour souligner les contradictions de notre époque. « Signé Coco » n'est pas seulement un recueil de blagues visuelles, c’est une archive de nos colères et de nos débats contemporains. Dans un contexte où le dessin de presse est parfois menacé ou lissé, Coco maintient une ligne de crête : ne rien céder sur la liberté d'expression. Relire ces dessins, c'est se reprendre en pleine figure les crises sanitaires, sociales et environnementales que nous venons de traverser, mais avec le recul salvateur du rire."Signé Coco" est un album indispensable pour ceux qui aiment l'actualité vue sous un angle critique et irrévérencieux. C’est parfois grinçant, souvent très drôle, et toujours d'une intelligence redoutable. C'est le portrait d'une France en ébullition, croqué par une artiste qui a décidé que rien, jamais, ne l'empêcherait de dessiner.Date de parution : 06 Novembre 2025Editions : Les Arènes