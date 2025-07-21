The Rogue Prince of Persia est un roguelike basé sur la franchise du même nom, développé par Evil Empire et édité par Ubisoft. Dans ce jeu, notre prince préféré doit combattre l'armée des Huns qui tente de s'emparer de la Perse avec seulement son esprit, son habileté, sa sagesse et le petit avantage de remonter le temps s'il meurt grâce au collier qu'il porte. Rien de bien compliqué, n'est-ce pas ? Et pourtant, notre cher prince s'aventure dans un genre qui devient de plus en plus célèbre et courant dans cette nouvelle ère, le parkour. Il y avait de quoi être intrigué et inquiet, car le potentiel que cela représentait était presque égal au risque de finir en larmes. Avant de poursuivre, il faut rappeler que le jeu est resté pratiquement un an et demi en Accès Anticipé sur PC et qu'il a de facto beaucoup évolué. L'interface du roguelite est très lisible , surtout si vous êtes déjà familier avec le genre : la barre de vie se trouve en haut à gauche, juste en dessous de la barre d'action pour l'utilisation de l'arme à distance. En haut à droite, on trouve les orbes violets et la monnaie du jeu . Heureusement, ces deux derniers sont très petits à l'écran, ce qui est très pratique, compte tenu du gameplay frénétique de ce jeu . Ainsi, moins l'écran est encombré, mieux on comprend ce qui se passe. Le Prince possède deux types d' armes : de corps à corps et à distance . La première s'utilise en appuyant sur un bouton pour lancer des combos, tandis que l'arme à distance a un nombre d'utilisations limité. De plus, il est possible d'utiliser le coup de pied pour frapper les ennemis ou déplacer certains éléments sur la carte. Par exemple, il est possible d'utiliser le coup de pied pour déplacer un rocher et infliger des dégâts à un ennemi, ou pour étourdir les boss. Quant aux armes à distance, leurs utilisations se consomment et se rechargent simplement en frappant les ennemis. C'est donc une méthode très simple pour gagner.Toujours concernant les armes dans The Rogue Prince of Persia, elles peuvent être améliorées , comme dans tout roguelite. Il existe des points sur la carte où l'on peut améliorer son arme en consommant des orbes violets. On en trouve partout et ils seront utiles pour trouver le forgeron. Oui, car comme dans Dead Cells , il est possible de demander au forgeron de créer des armes dans le HUB du jeu, accessible à chaque mort . Quant à la monnaie du jeu, elle est principalement utilisée dans les boutiques trouvées en exploration, comme dans Hadès ou The Binding of Isaac . En plus d'acheter de nouvelles armes, on peut également en recréer trois nouvelles. Jusqu'à présent, l'intrigue de The Rogue Prince of Persia était centrée sur le prince qui tentait de sauver son peuple et son royaume d'une attaque orchestrée par les Huns, qui, soit dit en passant, sont dotés d'énormes pouvoirs chamaniques. Heureusement, notre arrivant dispose également de sa magie temporelle, qu'il utilise pour équilibrer les choses. Nous avons déjà pu découvrir la personnalité du héros, ainsi que sa façon de gérer la mort et le retour dans le temps dans les épisodes précédents. Le jeu est essentiellement un roguelike, ce qui signifie que chaque tentative d'atteindre la fin est unique, et que mourir signifie perdre tout ce que l'on a et recommencer depuis le début. Cependant, nous gardons quelques ressources qui peuvent être utilisées pour améliorer notre personnage et son équipement.Le titre est en 2D, avec un gameplay très fluide et amusant. Le Prince a accès à des armes très intéressantes, à courte et à longue portée, ainsi qu'à des amulettes qui lui confèrent des capacités spécifiques, telles que ralentir les ennemis, les empoisonner, entre autres. Il y a aussi un coup de pied qui vous permet de projeter les ennemis les uns sur les autres ou sur le paysage, ce qui les étourdit et brise leurs boucliers. Tout cela est très cool, réactif et fonctionne très bien. Passons maintenant aux choses sérieuses : comment ils ont utilisé la génétique de Prince of Persia pour rendre le tout plus original. Bien que cela fasse longtemps, Prince of Persia est revenu sur le devant de la scène au début des années 2000 avec une série de très bons jeux axés sur la manipulation du temps et le parkour, ainsi que sur le charme de son protagoniste. Il est clair que le développeur s'est inspiré de cette incarnation pour certains éléments de The Rogue Prince of Persia. Bien que le jeu soit en deux dimensions, la fluidité des mouvements nous permet d'effectuer des mouvements très intéressants. Le Prince peut courir le long des murs en bas du décor, ou grimper jusqu'à un certain point, et il est essentiel d'en faire bon usage si l'on veut survivre et infliger de bons dégâts à ses ennemis. De plus, vous pouvez foncer en avant en appuyant sur R2, ce qui est utile pour gagner des frames d'invincibilité , vous permettant ainsi de vous faufiler entre les ennemis et de les frapper, ou de vous retrouver à éliminer une série d'ennemis. Pour remporter les combats, il ne suffit pas d'attaquer à l'aveuglette, mais il faut aussi utiliser sa tête pour gagner en se déplaçant à l'aide des murs. Il ne s'agit donc pas seulement d'attaquer, mais aussi d'exploiter les mécanismes de plateforme .Le jeu brille à cet égard, à la fois en termes de fluidité et d'amusement. Nous l'avons trouvé très créatif, et cela aide vraiment à le différencier de la mer de jeux similaires qui apparaissent sur la place jour après jour. Les graphismes, très colorés et vivants, sont un autre élément déterminant, et le character design a beaucoup changé depuis l'Early Acess. Les modèles sont en 2D et tout ce qui les entoure est dessiné avec un contour sombre. Même si nous avons trouvé certaines couleurs trop vives, les animations bien faites, ainsi que les décors, designs et autres éléments, rendent le jeu très agréable à suivre. De plus, il est possible de débloquer de nouveaux scénarios, avec des missions spécifiques, grâce à l'exploration légèrement non linéaire de certains stages. La musique, très moderne, avec ses basses 808 et sa structure trap , semble presque détonner avec le jeu Même si elle n'est pas votre genre, elle vous accompagne parfaitement et constitue une excellente musique de fond. De plus, la musique des combats de boss est phénoménale , dynamisant et encourageant le joueur à donner le meilleur de lui-même pendant les combats. Lors de notre test , nous n'avons rencontré aucun bug ni problème technique , tout s'est déroulé sans accroc, sans aucune perte d'images. De plus, la taille réduite du jeu est vraiment confortable, car ce n'est pas un jeu à sacrifier lorsqu'il n'y a plus de place sur votre console. A noter qu'une sortie sur GameKey Card aura en lieu en avril 2026. Enfin, signalons qu'il n'est pas possible de mettre à jour la version Switch 1 vers la version Switch 2.The Rogue Prince of Persia a vraiment capté notre intérêt. Le jeu est bon, beau, amusant et met en œuvre un certain nombre de choses différentes qui, en plus de servir à étendre le genre, lui donnent un ton unique et fascinant. Avec un prix abordable et une base solide, le titre promet des heures de plaisir, tandis que de futurs contenus additionnels vous attendent.