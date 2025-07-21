LÃ©gendes PokÃ©mon : Z-A - MÃ©ga-Dimension

Deux mois aprÃ¨s la sortie de LÃ©gendes PokÃ©mon : ZA, les joueurs peuvent dÃ©sormais dÃ©bourser encore plus d'argent pour le DLC Mega Dimension. Ce contenu vise Ã ajouter de nouveaux PokÃ©mon au casting, des activitÃ©s rÃ©pÃ©tables, et ce, par des moyens pour le moins discutables. L'intrigue dÃ©bute en parallÃ¨le de l'histoire principale. Une Ã©trange jeune fille nommÃ©e Anya apparaÃ®t Ã l'HÃ´tel Z et souhaite prÃ©parer des beignets. Pourquoi des beignets ? Eh bien, elle les offre au PokÃ©mon lÃ©gendaire Hoopa, qui utilise son pouvoir de malice pour ouvrir des portails vers l'Hyperscape d'Illumis. Ce sont d'Ã©tranges dimensions oÃ¹ l'on trouve des PokÃ©mon rares, et le joueur peut explorer une version plus morne de la ville tout en chassant et en combattant des PokÃ©mon. Le hic, c'est que ces PokÃ©mon ont tous Ã©trangement dÃ©passÃ© le niveau 100. De l'avis gÃ©nÃ©ral, ce DLC est destinÃ© aux joueurs en quÃªte de dÃ©fi. Et c'est rÃ©ussi. Impossible de se lancer dans ces portails sans Ãªtre prÃ©parÃ© Ã ce qui vous attend. Ils regorgent souvent de PokÃ©mon MÃ©ga-Ã‰voluÃ©s rebelles, particuliÃ¨rement coriaces. Nous ne nous en plaignons pas pas, car la courbe de difficultÃ© Ã©tait plutÃ´t plaisante. AprÃ¨s avoir terminÃ© le jeu principal sans difficultÃ©, c'Ã©tait agrÃ©able d'Ãªtre mis Ã l'Ã©preuve. MÃªme les combats d'arÃ¨ne contre les PokÃ©mon Ã©voluÃ©s plus imposants obligent Ã esquiver et Ã rouler pour tenter de les vaincre le plus rapidement possible. Sans blague, ces quelques niveaux Â« supplÃ©mentaires Â» pour ces PokÃ©mon dimensionnels font une Ã©norme diffÃ©rence au niveau des statistiques, et ils sont loin d'Ãªtre une promenade de santÃ©. Une fois l'installation terminÃ©e et les cinÃ©matiques muettes agaÃ§antes passÃ©es, PokÃ©mon Legends: ZA Mega Dimension se rÃ©sume Ã un gameplay rÃ©pÃ©titif, voire monotone, qui devient vite lassant. L'Hyperscape d'Illumis est d'un ennui mortel, mÃªme si le concept de dimensions et de failles est prometteur sur le papier.Ces portails nous ont transportÃ© dans un monde plus terne que le monde extÃ©rieur, oÃ¹ la palette de couleurs, pour une raison obscure, a Ã©tÃ© dÃ©saturÃ©e, et oÃ¹ les mÃªmes Ã©lÃ©ments graphiques ennuyeux et les mÃªmes cartes bÃ¢clÃ©es servent Ã crÃ©er de simples zones de transit, dÃ©tachÃ©es de la carte principale. Ces zones sont en fait des Zones Sauvages, coupÃ©es de la ville principale et parachutÃ©es dans cet absurde univers parallÃ¨le. Le jeu n'apporte rien de nouveau et paraÃ®t fade. L'ambiance est inexistante. AprÃ¨s les DLC d'Ecarlate et Violet, qui nous ont transportÃ©s dans des lieux inÃ©dits, celui-ci fait pÃ¢le figure. Le seul vÃ©ritable intÃ©rÃªt de ces zones est la possibilitÃ© de dÃ©couvrir et d'attraper de nouveaux PokÃ©mon. Ã€ part Ã§a, elles sont d'un ennui mortel. Si vous avez apprÃ©ciÃ© les MÃ©ga-Ã‰volutions du jeu de base, ce contenu vous plaira. DÃ©couvrir de nouvelles Ã©volutions est toujours un plaisir, et elles sont toutes magnifiques. Cependant, nous ne pensons pas que cela suffise Ã justifier le prix de ce contenu, car le reste n'est tout simplement pas Ã la hauteur. L'histoire est ennuyeuse. Elle paraÃ®t interminable, les personnages sont agaÃ§ants, les dialogues sont, bien sÃ»r, muets, et une fois terminÃ©e, nous espÃ©rions ne plus jamais revoir ces personnages.Le gameplay en lui-mÃªme laisse Ã dÃ©sirer. L'idÃ©e d'explorer ces dimensions pour capturer de nouveaux PokÃ©mon est sÃ©duisante sur le papier, mais en rÃ©alitÃ©, le but se limite Ã complÃ©ter son PokÃ©dex. MÃªme l'histoire ne justifie en rien ces rencontres ou ces captures. Du coup, on se contentera d'attraper des PokÃ©mon, de les faire combattre, d'en attraper encore plus, et de passer au suivant. C'Ã©tait toujours la mÃªme chose, rÃ©pÃ©tÃ©e sans cesse. Certes, le systÃ¨me de Â« niveau 100 dÃ©passÃ© Â» est sÃ©duisant sur le papier, mais au final, il ne fait que compliquer inutilement le jeu, pour ensuite se lancer dans une capture machinale. Ce DLC donne l'impression que la capture de PokÃ©mon, bien qu'Ã©tant un aspect majeur de la sÃ©rie, manque d'une vÃ©ritable motivation. On pourrait par exemple se constituer une Ã©quipe pour participer Ã des Raids, comme dans les prÃ©cÃ©dents opus. Ou se prÃ©parer Ã rejoindre ses amis pour des combats Ã grande Ã©chelle. Malheureusement, il n'y a rien de plus que de cocher des PokÃ©mon sur une liste. Beaucoup de joueurs ont passÃ© d'innombrables heures dans PokÃ©mon Ecarlate et Violet Ã capturer des PokÃ©mon afin de constituer des Ã©quipes aux stats optimales pour les raids. C'Ã©tait tout l'intÃ©rÃªt du contenu de haut niveau. Il y avait donc toujours une raison de complÃ©ter le PokÃ©dex. La MÃ©ga-Dimension, de ce point de vue, est tout simplement dÃ©cevante. Nous avons aussi eu l'impression que tous les aspects du jeu principal LÃ©gendes PokÃ©mon : Z-A que nous avions apprÃ©ciÃ© perdaient de leur intÃ©rÃªt, car le DLC est vraiment ennuyeux. Les combats deviennent une perte de temps fastidieuse, la capture se rÃ©sume Ã cocher une liste, les Zones Sauvages sont devenues fades et sans intÃ©rÃªt, et l'histoire est dÃ©cevante. Nous avons aussi du mal Ã comprendre l'intÃ©rÃªt de ce systÃ¨me de beignets. Il est lourd, inutilement compliquÃ©, et ce qui aurait pu Ãªtre simple est en rÃ©alitÃ© un vrai calvaire Ã utiliser. Sans parler du fait que, pour une raison bien prÃ©cise, Game Freak a dÃ©cidÃ© d'ajouter un chronomÃ¨tre Ã ces aventures dans les faillesâ€¦ Ã©videmment.Certes, si vous Ãªtes un fan inconditionnel de PokÃ©mon et que vous souhaitez collectionner toutes les variantes, obtenir tous les PokÃ©mon chromatiques et dire Â« eh bien, je l'ai fait Â», vous y trouverez votre compte. Cependant, on s'attendait Ã mieux. Nous aurions aimÃ© passer 20 Ã 50 heures de plus sur ce contenu, Ã l'instard du Disque Indigo, mais finalement, l'idÃ©e de retourner dans ces failles est tout simplement rÃ©dhibitoire. Si ce contenu intÃ©grait un systÃ¨me de raids consÃ©quent, voire un mode coopÃ©ratif et un contenu de fin de jeu en Ã©quipe, il serait bien plus captivant. On aurait pu imaginer ces dimensions inspirÃ©es d'autres rÃ©gions PokÃ©mon, pour que les joueurs explorent des dimensions parallÃ¨les ? Mais nous n'avons pas fini de nous plaindre. LÃ©gendes PokÃ©mon : Z-A Mega Dimension est buggÃ© Ã bien d'autres Ã©gards. On est obligÃ© de capturer des PokÃ©mon en masse, juste pour ensuite les relÃ¢cher bÃªtement. Ces hubs dimensionnels sont construits Ã la va-vite, sans aucune logique quant Ã leur utilisation. RÃ©sultat : les PokÃ©mon peuvent se retrouver coincÃ©s, les chemins ressemblent Ã des labyrinthes, et, allez savoir pourquoi, des Ã©chafaudages apparaissent un peu partout sans rien au sommet. On grimpe donc en espÃ©rant trouver un objet, pour finalement se rendre compte qu'on a perdu son temps. Et puis, il n'y a pas encore de compatibilitÃ© avec PokÃ©mon HOME. Du coup, tout l'intÃ©rÃªt de complÃ©ter son PokÃ©dex tombe Ã l'eau. Nous aurions aussi aimÃ© pouvoir emmener certains de nos PokÃ©mon des gÃ©nÃ©rations prÃ©cÃ©dentes dans ces failles, histoire de rendre le jeu un peu plus amusant. Par consÃ©quent, nous sommes contraints d'utiliser toutes les captures de PokÃ©mon Legends: ZA. Pire encore, ces failles ne rapportent pas d'XP, il est donc impossible d'y emmener une Ã©quipe de bas niveau pour affronter ces PokÃ©mon de haut niveau et les faire progresser. L'entraÃ®nement se fera donc entiÃ¨rement en dehors du contenu du jeu. Il est difficile de recommander ce DLC Mega Dimension en l'Ã©tat. Il est trop cher, dÃ©cevant et, malheureusement, donne l'impression d'avoir Ã©tÃ© bÃ¢clÃ© et ajoutÃ© Ã la va-vite. On dirait que ce contenu faisait partie du jeu principal, mais qu'il a Ã©tÃ© extrait. Ã€ moins qu'il soit prÃ©vu d'Ã©tendre ce contenu gratuitement, notre sÃ©jour Ã Illumis est terminÃ©.Le DLC LÃ©gendes PokÃ©mon : Z-A souffre d'un rythme dÃ©cousu. DÃ©pourvu d'inspiration, il cumule les dÃ©fauts, ce qui rend son prix difficilement justifiable. Si la capture de PokÃ©mon est bien prÃ©sente, rien ne vous motive, si ce n'est cocher une liste. Les environnements sont des versions remaniÃ©es de la carte principale, moins colorÃ©es, le systÃ¨me de beignets est maladroit, et le plaisir, s'il y en a un, disparaÃ®t trop rapidement.