Le MystÃ¨re de la Main rouge
PubliÃ© le 14/01/2026 Dans Bandes DessinÃ©es
Juillet 1789. Gabriel Joly sait qui est Le loup des Cordeliers. Mais il a promis de ne rien dire. Lorette est partie et son principal objectif est de la retrouver. Journaliste dâ€™enquÃªte, il continue ses recherches, surtout quâ€™une sociÃ©tÃ© secrÃ¨te fait son apparition et il voudra mettre Ã  jour, avec ses fidÃ¨les comparses, toute la vÃ©ritÃ© sur cette affaire. Anne-JosÃ¨phe doit toujours faire face Ã  des complots contre elle. Mais qui lui en veut ? Qui veut lâ€™assassiner ? Est-ce que toutes ces affaires sont liÃ©es, avec en point de mire la Corse ?

La France en est au dÃ©but de la RÃ©volution FranÃ§aise. La France veut la libertÃ©, ne veut plus Ãªtre sous le joug des nantis. Certaines femmes, dont Marie-JosÃ¨phe veulent avoir leurs droits et que les hommes ne les oublient pas. Toutes celles qui ont Å“uvrÃ© Ã  la fin des XVIIIÃ¨me siÃ¨cle nâ€™ont, certes, pas Ã©tÃ© trop entendues au dÃ©but, mais les femmes leur doivent beaucoup. AssemblÃ©es oÃ¹ lâ€™on dÃ©bat, alliances, tentatives de main-mise sur le pouvoir, notamment Ã  la Mairie de Paris, lâ€™auteur nous donne un rÃ©cit dÃ©taillÃ© de tout ce qui se passe. Gabriel est attachant, courageux et l'on approche certains personnages, tels que Camille Desmoulins, Danton, Melle Terwagne dit la "LiÃ©geoise" qui nous rappelle comme notre histoire de France, politiquement parlant, Ã©tait sur le fil du rasoir. Et il ne faut pas oublier Melle Printemps Lorette, qui d'une certaine maniÃ¨re, fait courir Gabriel dans sa quÃªte de vÃ©ritÃ© et de vengeance. Outre la rÃ©volution, le lecteur voyage partout en France mais aussi en Corse avec ses personnages. Gabriel Joly est toujours sur les traces du Loup des Cordeliers. Il a dÃ©couvert son identitÃ©, mais celui-ci sâ€™est Ã©chappÃ©. Il est en plein dilemme, la justice voudrait quâ€™il lâ€™ait dÃ©noncÃ© et pourtant le Loup des Cordeliers a dispensÃ© sa justice sanguine. Gabriel se remet sur ses traces. Que va-t-il dire au commissaire Guyotâ€‰? Cacher sa dÃ©couverte au commissaire signifie peut-Ãªtre perdre son soutien. Gabriel suit deux liÃ¨vres Ã  la fois. Le deuxiÃ¨me est le huitiÃ¨me prisonnier de la Bastille. Sa mystÃ©rieuse identitÃ© semble liÃ©e au trÃ©sor de Montmartel. Il nâ€™est plus Ã  la Bastille. Avec RÃ©cif, ils sont prÃªts Ã  mettre la main dessus. Mais oÃ¹ est parti cet hommeâ€‰? Qui est-ilâ€‰? Et si tout cela nâ€™Ã©tait pas assez tourmentÃ©. La dÃ©licieuse Lady ThÃ©roigne de MÃ©ricourt essuie des tentatives dâ€™assassinat. AprÃ¨s mÃ»re rÃ©flexion, elle serait en lien avec une mystÃ©rieuse gravure qui vient de Corse. Si tout ce remue-mÃ©nage nous fait perdre un peu de vue la rÃ©volution, lâ€™auteur glisse des bribes ici et lÃ  ainsi que des illustrations de cette pÃ©riode incertaine, une belle trouvaille et un vrai plus. Les planches ne sont pas prises de tÃªtes et sont illustrÃ©s par des dessins aux couleurs simples et souvent lumineuses. Sachez que les aventures de Gabriel se poursuivent en romans mais il n'est pas certain que ce soit le cas en bandes dessinÃ©es.

VERDICT
Une bonne lecture pour cette adaptation BD d'un polar historique qui nous plonge au cÅ“ur de la rÃ©volution franÃ§aise. Certaines questions restent en suspens et nous continnuerons volontiers lâ€™aventure mÃªme si on espÃ¨re retrouver les personnages engageants et enflammÃ©s du premier tome.

Date de parution : 20 Novembre 2025
Editions : PhilÃ©as
 Notre Avis
8 / 10
