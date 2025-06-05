Se connecter  
Les Âretes de Poisson
Publié le 13/01/2026 Dans Bandes Dessinées
https://www.jeuxpo.com/index.php?page=image&width=438&height=600&src=images/repository/1767219378-81DNiabhhKL._SL1500_.jpg

L'histoire nous plonge dans l'un des plus grands mystères souterrains de France : les Arêtes de Poisson. Ce réseau de galeries antiques, situé sous la colline de la Croix-Rousse à Lyon, doit son nom à sa forme de squelette de poisson (une galerie centrale desservant des impasses latérales). Ce qui commence comme une curiosité historique glisse rapidement vers une quête plus sombre, où le passé de la ville semble vouloir refaire surface. Mikaël Mignet ne se contente pas de raconter une fiction ; il s'appuie sur une énigme réelle qui passionne les historiens et les "cataphiles" lyonnais. Personne ne sait exactement à quoi servaient ces galeries (Trésor des Templiers ? Entrepôt militaire ?). Le scénario utilise intelligemment ce vide historique pour y injecter une dose de fantastique discret et d'ésotérisme. Le rythme est volontairement lent, privilégiant l'immersion et le sentiment d'oppression lié à l'enfermement souterrain.

Le style de Serge Annequin est parfaitement adapté à cet exercice. Son trait est fin, précis, presque fragile par moments, ce qui accentue l'humanité des personnages face à l'immensité de la pierre. La mise en couleur joue énormément sur les contrastes. On passe de la lumière dorée de la surface à des teintes ocres, terreuses et froides dès que l'on s'enfonce sous terre. La ville de Lyon est dessinée avec une grande fidélité, ce qui ravira les locaux et donnera aux autres l'envie de découvrir la "colline qui travaille". L'album se situe dans la lignée des œuvres qui explorent le "génie du lieu". On y retrouve une atmosphère qui rappelle parfois les univers de Schuiten et Peeters (Les Cités Obscures), où le décor devient un personnage à part entière, capable de modifier la perception de ceux qui le parcourent.

VERDICT
"Les Arêtes de Poisson" est une lecture fascinante pour quiconque aime les mystères urbains et les ambiances feutrées. C'est une invitation à regarder sous nos pieds et à imaginer les secrets que recèlent les fondations de nos cités.

Date de parution : 05 Juin 2025
Editions : Paquet
 Notre Avis
8 / 10
