Tarzan et le journal de Jane

Si l'histoire de la rencontre entre l'homme-singe et la jeune Américaine est universellement connue, cet album propose un changement de paradigme audacieux : raconter les événements exclusivement à travers le regard de Jane Porter. L'histoire reprend les bases du premier roman de Burroughs, Tarzan of the Apes. Victimes d'une mutinerie à bord de l'Arrow, Jane, son père le professeur Porter et le jeune William Clayton se retrouvent abandonnés sur une côte africaine sauvage.Cet album est une véritable curiosité patrimoniale pour les amoureux de l'œuvre d'Edgar Rice Burroughs. Le récit est structuré par les écrits de Jane. On y découvre ses doutes, sa peur viscérale de la jungle, mais aussi sa fascination immédiate pour l'ombre protectrice qui veille sur eux. L'album explore notamment la période méconnue située entre la fin du premier volume (Seigneur de la jungle) et le début du second (Le Retour de Tarzan), remplissant ainsi un vide narratif que les adaptations classiques survolent souvent. Le plus fascinant dans cet album est sans doute son origine technique. Mike Royer est un nom légendaire dans le milieu du comics (connu pour son travail avec Jack Kirby). Mike Royer avait commencé cet album en 1970 à la demande de Russ Manning (le dessinateur référence de Tarzan). Le projet est resté inachevé pendant des décennies. C'est seulement en 2023, à l'âge de 82 ans, que Royer a repris ses crayons pour terminer les 10 dernières pages manquantes ! Le style est un hommage vibrant à la "ligne Manning" : un dessin élégant, pur, anatomiquement parfait, très typé années 70. La mise en couleur est assurée par Reed Man, qui a su conserver cette esthétique "Pop" et vibrante des vieux comics tout en lui redonnant une clarté moderne. Il est assez rare pour être souligné : cet album est une première mondiale éditée en français. Il n'avait jamais été publié sous cette forme complète auparavant, ce qui en fait un objet de collection immédiat. Ici, Jane n'est pas qu'une demoiselle en détresse. Elle est l'observatrice de sa propre métamorphose. Le récit insiste sur sa dualité : son éducation victorienne rigide face à l'appel sauvage et irrésistible que représente Tarzan. L'album évite les travers des réinterprétations trop modernes qui dénaturent parfois l'œuvre originale. On y retrouve l'aventure pure, les duels sanglants contre les grands singes (Terkoz) et le parfum d'exotisme mystérieux propre aux récits de Burroughs. L'album contient une postface de 3 pages où Mike Royer revient sur cette incroyable aventure éditoriale étalée sur plus de 50 ans."Tarzan et le Journal de Jane" est une pépite pour les nostalgiques de l'âge d'or des comics et pour ceux qui souhaitent redécouvrir le mythe sous un angle plus psychologique et intimiste. C'est une lettre d'amour au travail de Russ Manning, portée par le talent intact de Mike Royer.Date de parution : 04 Décembre 2025Editions : Graph Zeppelin