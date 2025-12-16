Vous avez toujours rêvé de devenir commandant de sous-marin ? Grâce à UBOAT, c’est désormais possible sur PS5. Néanmoins, le portage de ce genre de jeux de gestion, né sur PC, a toujours été ambivalente sur consoles. D'un côté, on souhaite que tous puissent jouer à ce genre de titres ; de l'autre, il est difficile de les adapter à la manette. UBOAT représente pour une petite partie du public le Graal des simulations. Comme son nom l'indique, on se retrouve aux commandes d'un sous-marin allemand, dans le rôle du capitaine, pour accomplir diverses missions inspirées de faits historiques réels . Le menu initial permet de choisir le défi à relever, après avoir pris connaissance d'une brève description de chacun. Comme si cela ne suffisait pas, pour adapter l'expérience à chaque type de joueur, UBOAT propose non pas un, mais deux niveaux de difficulté. Nous pouvons ainsi choisir le niveau de difficulté du défi et le degré d'assistance nécessaire à l'équipage. Car, heureusement, nous ne serons pas seuls aux commandes du sous-marin ! Nous pourrons compter sur une équipe soudée, prête à se surpasser pour nous . À condition, bien sûr, que nous soyons capables de répondre à leurs besoins et de maintenir une bonne ambiance. Il est difficile de parler à la légère des mécaniques d'UBOAT. En effet, le jeu de Deep Water Studios n'est pas conçu pour offrir une expérience simpliste, mais bien une simulation réaliste de la vie sous-marine. Notre UBOAT sera truffé de machines, de leviers et de paramètres à surveiller. Il nous faudra planifier nos itinéraires, nous méfier des ennemis, et même les surprendre et les abattre à la torpille . Nous pourrons également nous déplacer dans la structure en vue subjective et gérer certains éléments manuellement, ou les confier à l'équipage.Comme mentionné précédemment, ce dernier aura des besoins spécifiques dont il faudra tenir compte pour éviter l'effondrement de toute la structure. UBOAT intègre également de nombreuses fonctionnalités réalistes, telles que la courbure de la Terre à l'horizon et une série de calculs liés au lancement de torpilles. Un tutoriel complet explique tout, mais même après l'avoir terminé, vous pourriez vous sentir un peu désorienté . En effet, le jeu n'est pas conçu pour être accessible : il vise à vous mettre aux commandes d'un sous-marin et à vous faire vivre l'expérience par vous-même. Ce choix conduit inévitablement à l'un des principaux obstacles au plaisir de jeu : le temps requis pour les différentes missions. S'installer pour une partie rapide et classique sera quasiment impossible, car même le tutoriel à lui seul vous prendra beaucoup de temps. Interrompre la partie est également impensable, car cela signifierait perdre trop d'informations . C'est un élément que les vétérans ne considéreront probablement pas comme un point négatif, mais que la plupart des joueurs sur console auront du mal à accepter. Si UBOAT propose une simulation réaliste qui ravira les amateurs du genre, il risque en revanche de rebuter les joueurs les moins patients. La multitude de mécanismes à maîtriser et de facteurs à prendre en compte à chaque action représente un défi de taille pour les joueurs moins habitués aux jeux de gestion, notamment en raison de la durée des sessions de jeu, comme mentionné précédemment.Techniquement parlant, UBOAT ne brille pas par sa qualité de réalisation. Si certaines vues nautiques et la reproduction des éléments du sous-marin sont plutôt réussies, les modèles polygonaux des personnages auraient sans doute gagné à être plus travaillés pour un rendu plus réaliste. Dans l'ensemble, le travail est néanmoins de bonne facture, et la vue en coupe du sous-marin est particulièrement plaisante, illustrant les troubles internes qui se produisent au fil des différentes phases du jeu. De même, l'affichage des manomètres sur le côté de l'écran est judicieux et renforce l'impression d'être véritablement aux commandes d'un sous-marin. En parlant de commandes, c'est peut-être là que UBOAT pêche le plus. Le portage sur PlayStation 5 a été plutôt bâclé, à tel point qu'il nous a fallu utiliser un curseur comme à la souris pour sélectionner les différentes options . Les gâchettes et les boutons d'action ont bien été assignés à quelques raccourcis, comme celui permettant de modifier la profondeur ou la vitesse du temps, mais l'impression générale est qu'avec une souris et un clavier, tout serait plus agréable et plus intuitif. Lors de notre test, nous avons également rencontré quelques bugs graphiques et d'IA, pas rédhibitoires, mais parfois agaçants. Malgré cela, les passionnés de sous-marins seront conquis. Les autres, en revanche, risquent de couler rapidement. Globalement, nous estimons néanmoins que le jeu mérite une note satisfaisante.D'un côté, UBOAT est un simulateur de sous-marin soigné, plein de charme et capable d'offrir aux fans du genre une expérience d'un réalisme saisissant. De l'autre, ce que certains pourraient considérer comme des atouts se révèlent être des défauts : les parties sont loin d'être courtes et certains concepts sont difficiles à appréhender. De plus, l'adaptation sur console n'est pas optimale, ce qui rend parfois la prise en main du sous-marin délicate.