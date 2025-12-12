Neuf ans après le premier Bridge Constructor, les développeurs de ClockStone Software reviennent avec un nouveau titre : Bridge Constructor Studio, une édition qui saura séduire les fans de la première heure comme les nouveaux venus. La grande nouveauté ? Aucun budget limité. Bridge Constructor Studio ne propose pas de véritable scénario, mais plutôt un concept qui sert de fil conducteur à l'ensemble de l'expérience de jeu. Le joueur incarne un ingénieur en construction, chargé de concevoir et de construire des ponts robustes dans une série de scénarios de plus en plus difficiles et complexes. Chaque niveau introduit de nouveaux défis liés à la physique et à la stabilité des structures, incitant les joueurs à expérimenter des solutions innovantes pour surmonter les obstacles. Le jeu se déroule dans un simulateur d'ingénierie, où l'objectif est d'assurer le passage sécurisé des véhicules à travers les ouvrages, tout en respectant les contraintes budgétaires et les matériaux disponibles. L'absence d'un scénario traditionnel n'altère en rien l'expérience globale ; au contraire, elle la rend plus accessible et directe, en se concentrant entièrement sur le gameplay. Chaque niveau est un petit casse-tête d'ingénierie se déroulant dans un monde divisé en cinq biomes distincts, chacun possédant ses propres caractéristiques environnementales et structurelles. La progression est bien structurée grâce à une courbe de difficulté croissante, introduisant graduellement des éléments plus complexes et de nouveaux défis. Bien que le jeu soit dépourvu de narration avec des personnages et des dialogues, la satisfaction de terminer des niveaux de plus en plus difficiles et la possibilité de concevoir des structures créatives offrent une expérience captivante et gratifiante. Le gameplay de Bridge Constructor Studio est au cœur de l'expérience et repose sur un système de construction intuitif et réactif. Les joueurs peuvent interagir directement avec les éléments de construction en plaçant des matériaux tels que du bois, de l'acier, des câbles et des piliers en béton dans un espace tridimensionnel.Dès le début du jeu, nous avons immédiatement retrouvé le concept des précédents opus. Il est assez facile de de construire des ponts avec des fondations triangulaires, on termine donc les premiers niveaux à une vitesse folle et ce n'est qu'au milieu de la campagne que l'on commence à ressentir un véritable défi. Les mécanismes du jeu reposent sur la physique et la théorie de la résistance. Une fois le pont construit et le véhicule lancé, on voit clairement comment la résistance est mise à l'épreuve : les différentes parties du pont sont colorées en jaune, orange et rouge selon le niveau de contrainte auquel elles sont soumises. Il existe un mode VR, mais il semble permettre uniquement de visualiser le bâtiment dans une version virtuelle et, bien sûr, sous différents angles. Pourtant, nous avons l'impression que c'est la même chose que les précédents. En fait, ça ne change rien du tout. Et l'idée de ne pas avoir à respecter le budget est fausse, car si on construit un pont durable en respectant le budget, nous n'aurons pas la possibilité de débloquer de nouveaux niveaux avant d'avoir terminé celui en cours. Sur le plan artistique, Bridge Constructor Studio adopte un style minimaliste et fonctionnel, idéal pour un titre qui mise tout sur la clarté visuelle et une interface intuitive. Les biomes du jeu offrent une grande variété d'environnements, des paysages montagneux aux environnements industriels, tous caractérisés par un style épuré et lisible. La direction artistique privilégie une palette de couleurs vives et contrastées, permettant de distinguer clairement les différents matériaux et composants utilisés dans la construction.Bridge Constructor Studio donne l'impression d'un remake de l'original. Si vous avez envie de mettre vos connaissances en physique en pratique et de vous lancer le défi de construire des ponts, ce jeu pourrait vous plaire.