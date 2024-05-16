Mai 1789. Gabriel Joly, dÃ©barque Ã Paris, avec pour objectif de devenir journaliste. ParallÃ¨lement la nuit, un justicier, muni dâ€™une cape noire et accompagnÃ© dâ€™un loup, commet des assassinats pour sauver des femmes en danger dans les rues de Paris. Gabriel qui se lasse de rÃ©diger les pages Â« piÃ¨ces de thÃ©Ã¢tre Â» du journal va commencer sa petite enquÃªte sur ce justicier. Il va se retrouver au cÅ“ur dâ€™une intrigue riche en rebondissements.Â«Le Loup des Cordeliers Â» est un rÃ©cit historique captivant qui nous plonge dans le Paris tumultueux de la RÃ©volution franÃ§aise, lâ€™histoire se dÃ©roule dans les quelques jours prÃ©cÃ©dant la prise de la Bastille. Pendant que certains illustres personnages nommÃ©s Danton, Desmoulins, Mirabeau et autres Robespierre fomentent des plans, sâ€™activent Ã rÃ©Ã©crire lâ€™Histoire, un jeune journaliste ambitieux, ayant le sens de la justice va monter Ã la capitale pour devenir le plus grand journaliste de son temps. Les enquÃªtes de ce dernier vont le conduire Ã un mystÃ©rieux justicier traÃ®nant un loup en laisse dans les rues de Paris, qui assassine des malfrats voulant sâ€™attaquer Ã des femmes sans dÃ©fenseâ€¦ quelle est donc lâ€™identitÃ© de cet homme quâ€™on surnomme le Â« Loup des cordeliers Â»? Quel est son objectif? Ce roman nos parle d'une petite histoire dans la grande. Un rÃ©cit sensationnel Ã©crit avec un style tout aussi formidable. La plume de l'Ã©crivain Henri Loevenbruck, riche de vocabulaire dÃ©taillÃ© sans Ãªtre incomprÃ©hensible, est bien retranscrite dans ce roman graphique. Quelques passages nous relatent les prÃ©misses de la RÃ©volution. On se balade dans le Paris de 1789. Les planches ne sont pas prises de tÃªtes et sont illustrÃ©s par des dessins aux couleurs simples et souvent lumineuses. Sachez que les aventures de Gabriel se poursuivent avec le second titre, le mystÃ¨re de la main rouge.Un roman historique policier sur fond de rÃ©volution franÃ§aise. Un rÃ©cit passionnant qui nous emmÃ¨ne Ã la rencontre des figures de l'epoque qui ont fait l'histoire de la France, Danton, Robespierre, Mirabeau, Desmoulins, Necker, Lafayette...Date de parution : 16 Mai 2024Editions : PhilÃ©as