Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
 
Le Loup des Cordeliers
PubliÃ© le 09/01/2026 Dans Bandes DessinÃ©es
https://www.jeuxpo.com/index.php?page=image&width=438&height=600&src=images/repository/1715528748-9782491467845ORI.jpg


Mai 1789. Gabriel Joly, dÃ©barque Ã  Paris, avec pour objectif de devenir journaliste. ParallÃ¨lement la nuit, un justicier, muni dâ€™une cape noire et accompagnÃ© dâ€™un loup, commet des assassinats pour sauver des femmes en danger dans les rues de Paris. Gabriel qui se lasse de rÃ©diger les pages Â« piÃ¨ces de thÃ©Ã¢tre Â» du journal va commencer sa petite enquÃªte sur ce justicier. Il va se retrouver au cÅ“ur dâ€™une intrigue riche en rebondissements.

Â«Le Loup des Cordeliers Â» est un rÃ©cit historique captivant qui nous plonge dans le Paris tumultueux de la RÃ©volution franÃ§aise, lâ€™histoire se dÃ©roule dans les quelques jours prÃ©cÃ©dant la prise de la Bastille. Pendant que certains illustres personnages nommÃ©s Danton, Desmoulins, Mirabeau et autres Robespierre fomentent des plans, sâ€™activent Ã  rÃ©Ã©crire lâ€™Histoire, un jeune journaliste ambitieux, ayant le sens de la justice va monter Ã  la capitale pour devenir le plus grand journaliste de son temps. Les enquÃªtes de ce dernier vont le conduire Ã  un mystÃ©rieux justicier traÃ®nant un loup en laisse dans les rues de Paris, qui assassine des malfrats voulant sâ€™attaquer Ã  des femmes sans dÃ©fenseâ€¦ quelle est donc lâ€™identitÃ© de cet homme quâ€™on surnomme le Â« Loup des cordeliers Â»? Quel est son objectif? Ce roman nos parle d'une petite histoire dans la grande. Un rÃ©cit sensationnel Ã©crit avec un style tout aussi formidable. La plume de l'Ã©crivain Henri Loevenbruck, riche de vocabulaire dÃ©taillÃ© sans Ãªtre incomprÃ©hensible, est bien retranscrite dans ce roman graphique. Quelques passages nous relatent les prÃ©misses de la RÃ©volution. On se balade dans le Paris de 1789. Les planches ne sont pas prises de tÃªtes et sont illustrÃ©s par des dessins aux couleurs simples et souvent lumineuses. Sachez que les aventures de Gabriel se poursuivent avec le second titre, le mystÃ¨re de la main rouge.

VERDICT
Un roman historique policier sur fond de rÃ©volution franÃ§aise. Un rÃ©cit passionnant qui nous emmÃ¨ne Ã  la rencontre des figures de l'epoque qui ont fait l'histoire de la France, Danton, Robespierre, Mirabeau, Desmoulins, Necker, Lafayette...

Date de parution : 16 Mai 2024
Editions : PhilÃ©as
Plus d'articles dans cette catÃ©gorie
08/01/2026 @ 00:51:26
Immortal Hounds tome 7
07/01/2026 @ 19:57:06
Le Sympathisant
06/01/2026 @ 17:09:22
L'oubliÃ©e du radeau de la MÃ©duse
05/01/2026 @ 16:48:13
School of Villains tome 2
02/01/2026 @ 02:43:35
LÃ©onard tome 56 : Eclair de gÃ©nie
31/12/2025 @ 02:39:42
Richelieu - La journÃ©e des dupes
30/12/2025 @ 02:34:08
37 Seconds tome 1
29/12/2025 @ 02:30:13
L'Ã¢ge d'eau tome 2
26/12/2025 @ 01:51:28
Nordlys
24/12/2025 @ 18:24:48
Stranger Things - Le Voyage

Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã  cette fonctionnalitÃ©

Utilisateur
Mot de passe
 
 Notre Avis
8 / 10
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rÃ©nove ou je construis ^^
Informations
Besoin dâ€™avis sur lâ€™UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problÃ¨me sur windows 10
RÃ©seaux et TÃ©lÃ©com
ProblÃ¨me wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh rÃ¢ge oh dÃ©sespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÃ‰CURITÃ‰ MACBOOK
Hardware
conseil matos rÃ©seau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  ActualitÃ©s - Archives
MatÃ©riel MatÃ©riel
Voici la premiÃ¨re batterie Ã  semi-conducteurs : elle promet de rÃ©volutionner le monde des voitures Ã©lectriques.
Internet Internet
L'Iran coupe internet. Les manifestants se retrouvent sans moyen de communication.
MatÃ©riel MatÃ©riel
La Chine se prÃ©pare Ã  lancer la production de processeurs sans silicium
MatÃ©riel MatÃ©riel
Des millions de souris et de claviers Logitech tombent en panne. Ils ont oubliÃ© de renouveler leur certificat.
MatÃ©riel MatÃ©riel
Magasins peu scrupuleux lors de l'achat de RAM : Â« Payez plus ou annulez Â»
Informaticien.be - © 2002-2026 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicitÃ© sur informaticien.be ?