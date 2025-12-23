Immortal Hounds tome 7

Immortal Hounds (Shinazu no Ryouken) est une sÃ©rie qui a connu sept tomes aux Ã©ditions Enterbrain. Dans cette uchronie, l'homme est devenu presque invulnÃ©rable, pas vraiment immortel puisqu'il y a toujours des dÃ©cÃ¨s liÃ©s Ã l'Ã¢ge, mais facilement rÃ©parable. Quelque soit la pathologie (une fracture, un rhume, une amputation, etc), il est trÃ¨s facile de remettre un humain sur pieds. Pas besoin d'avoir recours Ã un traitement mÃ©dical compliquÃ©, il suffit de leur tirer dans la tÃªte. Ce faisant, l'humain est comme "rebootÃ©", remis Ã zÃ©ro, en pleine possession de ses moyens et avec son apparence initiale. Mais une menace plane sur le monde, le RDS (Resurrection Deficit Syndrom). Les personnes infectÃ©es par ce virus perdent pour toujours leur capacitÃ© de rÃ©gÃ©nÃ©ration ! On ignore pour le moment le vecteur de transmission, mais l'ONU a dÃ©crÃ©tÃ© la guerre Ã ces porteurs de virus. La police est chargÃ©e de les Ã©liminer Ã vue, et l'inspecteur Kenzaki Shinichi est l'un des leaders de l'unitÃ© chasseur de vecteur. Une quÃªte trÃ¨s personnelle puisque sa petite sÅ“ur est morte aprÃ¨s Ãªtre tombÃ©e amoureuse d'un vecteur. Toutefois, la rÃ©sistance s'organise, une guerriÃ¨re (voir la couverture du tome 1) dotÃ©e de capacitÃ©s physiques surhumaines et d'armes inconnues, apparaÃ®t Ã chaque fois qu'un vecteur est en danger. Son objectif est de les exfiltrer et les aider Ã disparaÃ®tre. Dans Immortal Hounds, l'auteur Ryo Yasohachi (Uwagaki) s'attaque au mythe de l'humanitÃ© en quÃªte d'immortalitÃ©, sauf qu'ici les rapports sont totalement inversÃ©s. Un groupe terroriste cherche Ã contaminer la population avec un virus les rendant mortels. Ã‰videmment, le monde s'est habituÃ© Ã cette situation, et il n'existe presque plus de mÃ©decins ou d'hÃ´pitaux (exceptÃ© pour les animaux). Mais si une personne immortelle tombe amoureuse d'un vecteur, elle perd son habilitÃ© Ã ressusciter, ce qui constitue un grand changement. Les vecteurs sont eux mÃªmes manipulÃ©s par une organisation qui a promis de les rendre immortels Ã leur tour (un systÃ¨me de points rÃ©compense la rÃ©ussite de leurs missions). "L'hÃ©roÃ¯ne", Rin Kazama, a infiltrÃ© la police pour se tenir au courant des agissements de Kenzaki, et lui barrera la route Ã plusieurs reprises. Pire (ou mieux c'est selon), la jeune femme va devoir sÃ©duire l'inspecteur pour le contaminer Ã son tour.Le dernier tome d'Â« Immortal Hound Â» ! Toutes les Ã©nigmes sont rÃ©solues et tous les combats sont enfin terminÃ©s dans cette sÃ©rie de meurtres survenus dans le monde des immortels. L'inspecteur Kenzaki poursuit son enquÃªte et se rapproche de la vÃ©ritÃ©. La collaboration entre Rin et Kenzaki, les motivations du chauffeur de fuite, le mystÃ¨re du Â« SystÃ¨me Â» et la vÃ©ritable nature du SDR (Syndrome de DÃ©ficience de la RÃ©surrection)... Tous les mystÃ¨res sont enfin dÃ©voilÃ©s ! Ce syndrome n'et pas une maladie infectieuse, mais un systÃ¨me conÃ§u pour Ã©liminer ceux qui se sont Ã©cartÃ©s des rÃ¨gles du monde ! Dans ce volume sept, les origines de ce monde et la vÃ©ritable identitÃ© des mÃ¨res, le passage du passÃ© au prÃ©sent est rÃ©vÃ©lÃ©, et au-delÃ tout trouve un sens. L'inclusion de Â« La CrÃªte de l'ImmortalitÃ© Â» au beau milieu de ce dernier tome renforce l'impression d'un manga abandonnÃ© puis compilÃ©. L'univers Ã©tait fascinant, et les diffÃ©rences de pensÃ©e et avec le monde rÃ©el Ã©taient captivantes. La fin est un peu abrupte, mais d'une certaine maniÃ¨re, elle est satisfaisante. La relation entre Rin et Kenzaki, la rÃ©solution de l'histoire entre Karigane et Tsubaki. Tout a commencÃ© avec le nouveau personnage de Shukaâ€¦ c'est dommage de terminer si vite en un seul volume. Nous aurions aimÃ© qu'ils aient ajoutÃ© un ou deux volumes pour une conclusion plus complÃ¨te, mais finalement, c'Ã©tait bien comme Ã§a. Pourquoi les histoires de zombies sont-elles si effrayantes ? Si vous devenez un zombie, vous devenez immortel. Ce manga renverse brillamment cette idÃ©e, et il est vraiment incroyable. Difficile d'en parler sans dÃ©voiler l'intrigue, mais le concept d'une Â« infection mortelle dans un monde d'immortels Â» est parfaitement adaptÃ©. Cet univers pourrait donner naissance Ã une multitude de spin-offs. Le dernier tome compte 248 pages et regorge de bonus. Selon l'auteur, Immortal Hounds est nÃ© de son dÃ©sir d'Ã©crire une histoire mÃªlant zombies et Sailor Moon !Enfin, le dernier tome. Dans celui-ci, divers mystÃ¨res sont rÃ©solus, ou plutÃ´t, le contexte est dÃ©voilÃ©, et l'histoire passe Ã l'Ã©tape suivante. Cependant, puisqu'il s'agit de la Â« fin Â», c'est bel et bien la fin.Date de parution : 04 DÃ©cembre 2025Editions : Ki-oon