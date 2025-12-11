Eichiro Oda a incontestablement construit un monde imaginaire dense et complexe, fait de cultures et d'intrigues originales, au point que l'on se demande parfois : " qu'est-ce qu'on a lu avant One Piece ? ". La rÃ©ponse se juxtapose presque toujours Ã Dragon Ball, et cette association permet de se rendre compte de l'importance du premier, au point qu'il s'est constituÃ© un hÃ©ritage qui n'est pas facile Ã atteindre. One Piece Odyssey est la derniÃ¨re expÃ©rience de jeu possible dans ce monde fictif, et nous sommes impatients de vous faire atterrir sur l'Ã®le de Waford. L'Ã©quipage de pirates de Chapeau de paille se retrouve en route vers une Ã®le mystÃ©rieuse lorsqu'un courant de choc inattendu (un geiser aux proportions Ã©piques) propulse le Thousand Sunny (le navire de nos hÃ©ros) dans les airs, dans les nuages. Tout ce qui monte doit aussi redescendre. Alors que le Sunny est en chute libre, le timonier et charpentier Franky sort les turbo-propulseurs et, avec une rafale, propulse le navire qui glisse vers l'Ã®le aperÃ§ue. L'atterrissage n'est pas des meilleurs et le navire subit de nombreux dÃ©gÃ¢ts, au point que Franky est obligÃ© de rester prÃ¨s du bateau, tandis que le capitaine Luffy part Ã la recherche des membres de son Ã©quipage. AprÃ¨s avoir retrouvÃ© Nami, Zoro, Sanji, Usop, Robin, Chopper et Brook (ce dernier sous la forme d'un fantÃ´me car son corps a disparu), le capitaine dÃ©cide d'explorer l'Ã®le de Waford. Ce faisant, ils rencontrent une Ã©trange jeune fille appelÃ©e Lim qui, en touchant nos hÃ©ros, fait sortir des cubes de lumiÃ¨re de leurs corps, supprimant ainsi les souvenirs de l'Ã©quipage quant Ã l'utilisation de leurs pouvoirs ou capacitÃ©s. La jeune fille, cependant, n'est pas agressive et les conduit Ã Adio, un homme qui se considÃ¨re comme le pÃ¨re de Lim et qui s'excuse pour son comportement, invitant nos hÃ©ros Ã retrouver leurs souvenirs en les emmenant sur l'Ã®le de Waford. Nous ne nous attarderons pas plus longtemps sur l'intrigue, mais nous pouvons vous dire qu'il s'agit d'une histoire trÃ¨s originale qui vous permettra de vivre une expÃ©rience pleine de mystÃ¨res et d'intrigues intÃ©ressantes sans jamais verser dans le banal, au contraire, en nous ramenant souvent dans le temps vers des souvenirs personnels trÃ¨s intenses. Dans l'univers du jeu, nous pouvons contrÃ´ler n'importe lequel des membres de l'Ã©quipage, en nous frayant un chemin Ã travers diffÃ©rentes situations telles que des donjons et des rues en ruine. Le choix du personnage visible Ã l'Ã©cran n'est pas seulement un plaisir personnel, il sera celui qui nous permettra d'interagir avec l'environnement proche, et donc par exemple Sanji pourra trouver des matÃ©riaux pour la cuisine, Zoro (qui ne vous laissera pas voir la carte alors qu'il est le capitaine de l'Ã©quipe, (parce que, comme dans les bandes dessinÃ©es, il n'a pas un sens de l'orientation dÃ©veloppÃ© et a tendance Ã se perdre souvent) coupera les obstacles et les obstructions avec son Ã©pÃ©e, tandis que Luffy sera comme toujours le protagoniste de l'aventure, capable de nous amener Ã des points d'intÃ©rÃªt en s'Ã©tirant. Tout au long de l'aventure, il y aura plusieurs Ã©nigmes environnementales qui augmenteront en difficultÃ© au fur et Ã mesure que vous avancerez.Toujours en parlant du monde du jeu, il y aura des objets, des matÃ©riaux et des clÃ©s Ã trouver pour ouvrir les coffres (eh aprÃ¨s tout, sans butin, que seraient les pirates ?) bien que, les rÃ©compenses qui sont cachÃ©es dans ces derniers ne sont pas exactement excellentes, en effet, parfois il aurait Ã©tÃ© prÃ©fÃ©rable de ne pas les ouvrir. Les ennemis seront diffÃ©rents et clairement visibles dans l'univers du jeu, Ã tel point que vous pourrez souvent dÃ©cider d'Ã©viter le combat ou de les combattre ; attaquer un ennemi par derriÃ¨re vous donnera un bonus lors du premier tour d'attaque : oui, One Piece Odyssey est un jeu au tour par tour ! Une fois le combat commencÃ©, vous aurez quatre personnages actifs et trois sur le banc de touche. Ne vous inquiÃ©tez pas, vous pouvez Ã tout moment changer de personnage en le mettant au repos et en le faisant remplacer par un autre membre. Il existe des faiblesses et des rÃ©sistances en combat, Ã la maniÃ¨re de "Pierre, papier, ciseaux", qui dans ce cas sont reprÃ©sentÃ©es par les compÃ©tences (Zoro, Robin), les piquiers (Luffy, Chopper et Sanji) et les tireurs d'Ã©lite (Nami, Usop). Chacun sera faible face Ã l'Ã©lÃ©ment opposÃ©, ainsi les piquiers subiront des dÃ©gÃ¢ts supplÃ©mentaires de la part de ceux qui utilisent les compÃ©tences, les tireurs d'Ã©lite de la part des piquiers et ainsi de suite. Au cours du combat, nos hÃ©ros auront plusieurs ennemis en face d'eux, et bien qu'ils soient obligÃ©s de rester dans la bataille avec celui qui est devant eux, personne ne leur interdit d'utiliser une capacitÃ© Ã longue portÃ©e : par exemple, un tir de fronde d'Usop pourra toucher un ennemi (ou plusieurs d'entre eux) qui gÃªnent Luffy, faisant un choix tactique en termes de tour d'action. Il existe Ã©galement des altÃ©rations de statut qui peuvent paralyser, engourdir, geler, Ã©lectrifier ou saigner les ennemis et les camarades, alors soyez toujours conscient de ce qui se passe dans le combat. Chaque attaque peut gÃ©nÃ©rer un boost sur les ennemis, ce qui nous permet de lancer notre cible sur d'autres adversaires en leur infligeant des dÃ©gÃ¢ts supplÃ©mentaires. Ce boost ne s'applique pas aux compÃ©tences, sauf si cela est spÃ©cifiÃ© par la compÃ©tence elle-mÃªme : chaque hÃ©ros possÃ¨de une Ã©norme liste de compÃ©tences et de techniques, Ã tel point qu'il vous faudra beaucoup de temps avant de retrouver la mÃ©moire de chaque coup (en ramassant les cubes Ã©parpillÃ©s un peu partout). Cela rend l'exploration et la progression du niveau pirate toujours intÃ©ressantes, mettant le joueur dans une condition toujours nouvelle. Chaque attaque gÃ©nÃ¨re en fait des points d'action qui seront dÃ©pensÃ©s pour des compÃ©tences dont le coÃ»t, l'effet et les dÃ©gÃ¢ts infligÃ©s varient.L'idÃ©e est que chaque fois que vous rencontrez un cube plus grand que la normale, nos hÃ©ros voyagent en fait dans le temps, se retrouvant sur des Ã®les du passÃ©, revivant par exemple des souvenirs de la saga Alabasta, retrouvant des amis comme la princesse Bibi et des ennemis mortels comme Crocodile. Vous pourriez penser que ce sera un jeu d'enfant d'affronter des ennemis que vous avez dÃ©jÃ vaincus, mais comme nous le dit Lim, les souvenirs sont trompeurs, et bien que vous vous soyez amÃ©liorÃ©, eux aussi, de sorte que chaque dÃ©fi sera intÃ©ressant et gratifiant. Les inconvÃ©nients ne viennent pas tant du gameplay ou des graphismes avec des frÃ©quences d'images fluctuantes (lorsque vous utilisez la visÃ©e de Luffy en plein champ, vous pouvez clairement voir une chute verticale du FPS, du moins sur PlayStation 5) mais de la structure inhÃ©rente du jeu. Il aurait Ã©tÃ© juste de laisser de la place Ã l'imagination, et de ne pas relÃ©guer les personnages Ã des chemins binaires, en nous laissant explorer Waford Ã notre guise, mais au lieu de cela, nous sommes " forcÃ©s " Ã des chemins standard, avec peu de libertÃ© d'action. Et ce n'est pas tout : pour chaque mission, nous perdons des minutes et des minutes dans des scÃ¨nes inutiles prÃ©sentant le titre de la mission, mÃªme les plus insignifiantes, sans compter que du temps est perdu lorsque, par exemple, Ã la fin d'un film, nous devons entrer dans une grotte et que le jeu nous fait effectuer cette action, nous met dans la peau du protagoniste qui fait physiquement trois pas et s'interrompt Ã nouveau pour filmer ou charger la zone. Le vÃ©ritable ennui viendra lorsque vous devrez rÃ©ellement faire la navette entre un PNJ et un autre pour accomplir une mission, et sans aucune action ou dÃ©placement rapide possible, vous devrez traÃ®ner ici et lÃ , ralentissant efficacement ce qui Ã©tait une excellente narration et un rythme ludique.Le gameplay reste trÃ¨s fidÃ¨le Ã ses racines de Dragon Quest, avec des combats au tour par tour assez simples mais toujours satisfaisants. One Piece Odyssey tente d'offrir quelque chose de plus Ã travers des mÃ©canismes qui encouragent le travail d'Ã©quipe entre les membres de l'Ã©quipe. Il s'agit principalement de rÃ©partir les ennemis et les personnages dans diffÃ©rentes zones de la carte de combat, mais la possibilitÃ© de les dÃ©placer librement rÃ©duit le potentiel de cette mÃ©canique. Il contribue au thÃ¨me de l'amitiÃ© et des liens prÃ©sents dans le rÃ©cit, mais offre peu de choses au niveau du jeu. Heureusement, le bon vieux combat est solide et difficile Ã gÃ¢cher. Les quarante heures de l'aventure principale sont apprÃ©ciables, tout comme le contenu post-jeu. En revanche, le niveau de difficultÃ© est un peu trop calibrÃ© vers le bas. Visuellement, le jeu est agrÃ©able, il est d'ailleurs plus intÃ©ressant de jouer en mode qualitÃ© car l'amÃ©lioration des performances est remarquable. Nous ne parlons pas d'un jeu aussi spectaculaire sur le plan visuel : nous ne sommes pas au niveau de Tales of Arise (pour le comparer Ã un jeu au style graphique similaire) mais c'est le meilleur titre tie-in disponible sur le marchÃ©, graphiquement parlant. Sur le plan musical, cependant, la qualitÃ© gÃ©nÃ©rale de l'OST est bonne, mais elle ne surprend jamais et souffre d'une nette pauvretÃ© de pistes, mÃªme les batailles majeures n'ayant pas de thÃ¨me dÃ©diÃ©. Une occasion manquÃ©e de renforcer le rÃ©cit et de lui donner un avantage dont il aurait certainement bÃ©nÃ©ficiÃ©.One Piece Odyssey est un bon titre tactique Ã la sauce Eichiro Oda, minÃ© par quelques bavures qui auraient pu Ãªtre rationalisÃ©es. L'idÃ©e de remonter le fil de la mÃ©moire, de se retrouver sur des Ã®les du passÃ© et de retrouver des amis et des ennemis mortels comme Crocodile est vraiment sympa. One Piece Odyssey est un jeu au tour par tour, rempli de personnages aux capacitÃ©s variÃ©es et intÃ©ressantes. Le vÃ©ritable ennui survient lorsque vous devez faire la navette entre les PNJ pour accomplir une mission, sans action ou voyage rapide possible, ce qui ralentit rÃ©ellement ce qui Ã©tait une trÃ¨s bonne narration et un rythme ludique.