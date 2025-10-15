Se connecter  
L'oubliée du radeau de la Méduse
Publié le 06/01/2026 Dans Bandes Dessinées
https://www.bd-expo.com/index.php?page=image&width=438&height=600&src=images/repository/1767220500-91EKyy2GuXL._SL1500_.jpg


Tout le monde connaît le tableau de Géricault, mais peu connaissent l'histoire de Blanche. Cette bande dessinée nous plonge dans le tragique naufrage de la frégate La Méduse en 1816, au large des côtes du Sénégal. Parmi les 150 malheureux abandonnés sur un radeau de fortune après l'échouage du navire, se trouvait une femme : Blanche, une "cantinière" qui suivait les troupes. L'album retrace son calvaire, de l'espoir du départ à l'horreur absolue de la dérive, où la faim, la soif et la folie mènent à l'irréparable. L'intérêt majeur de l'œuvre est de donner une voix à cette femme, souvent absente ou reléguée au second plan dans les récits historiques officiels. En choisissant son point de vue, Thierry Soufflard humanise la tragédie. On quitte la grande Histoire politique (l'incompétence du capitaine Chaumareys) pour vivre le drame de l'intérieur, dans la chair et la peur.

L'album ne détourne pas le regard. Le récit décrit avec une précision glaçante la déchéance humaine sur le radeau : Les luttes de pouvoir et les mutineries, le désespoir qui s'installe au fil des jours, Le passage au cannibalisme. Le dessin de Cazaux sert parfaitement l'ambiance. Son trait est précis, capable de rendre aussi bien la majesté des navires que l'horreur des visages émaciés. Le travail sur les bleus profonds de l'océan contraste violemment avec les teints blafards des survivants. On ressent presque le sel, la chaleur écrasante et l'instabilité de ce radeau qui s'enfonce sous l'eau.C'est une lecture poignante qui fonctionne comme un hommage aux victimes anonymes. Au-delà du récit d'aventure maritime qui tourne au cauchemar, c'est une réflexion sur la nature humaine face à l'extrémité. L'album souligne également l'injustice sociale de l'époque : le sacrifice des "petites gens" pour sauver l'élite et les officiers.

VERDICT
Un album dense, historiquement documenté et visuellement percutant qui redonne une existence à celle que l'histoire avait oubliée.

Date de parution : 15 Octobre 2025
Editions : Marabulles
 Notre Avis
8 / 10
