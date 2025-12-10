Truck Driver: The Dutch Connection est une nouvelle tentative du studio néerlandais SOEDESCO pour offrir aux joueurs une simulation de camion relaxante capable de rivaliser avec les géants du genre comme Euro Truck Simulator. Ce nouvel opus est sorti avec la promesse de graphismes améliorés, d'un monde plus vivant et d'une histoire plus captivante mettant en scène un jeune conducteur, Lucas, et son mentor, Felix. Malheureusement, la réalité est bien moins réjouissante : au lieu d'une paisible balade sur les autoroutes néerlandaises, nous avons eu droit à un véritable cauchemar technique. Au premier abord, le jeu semble prometteur. Les graphismes sont nets, les camions sont bien modélisés et les villes comme la campagne environnante possèdent un charme indéniable. Les développeurs utilisent l'Unreal Engine 5, qui vise un éclairage réaliste et des détails environnementaux soignés. L'accompagnement musical est une agréable surprise : il contribue à créer une atmosphère apaisante lors des longs trajets. Le concept reste le même que dans le précédent opus : vous effectuez diverses livraisons, établissez des contacts avec vos clients et vous forgez progressivement une réputation de chauffeur fiable. Malheureusement, au moment même où le plaisir de conduire commençait, les problèmes ont surgi. Dans notre cas, le jeu souffrait de problèmes techniques importants qui le rendaient pratiquement injouable. Après quelques minutes, la caméra s'est complètement immobilisée, nous empêchant de suivre la circulation ou de manœuvrer correctement le camion. Redémarrer le jeu ou modifier les paramètres n'y a rien fait. Et lorsque nous avons tenté de charger une sauvegarde, le jeu s'est lancé, mais l'image est restée noire et figée. Impossible de bouger, impossible d'ouvrir le menu, rien. Juste le silence, l'obscurité et l'obligation d'éteindre le jeu de force.Des problèmes similaires surviennent parfois chez les studios plus petits, mais ici, leur ampleur est telle qu'elle perturbe les fondements mêmes du gameplay. Si quelques tremblements d'écran ou bugs mineurs de circulation peuvent être tolérés, une caméra défaillante et un écran figé sont des erreurs inacceptables. De plus, il ne s'agit pas d'un cas isolé, mais d'un problème récurrent. C'est dommage, car sous cette couche de problèmes techniques se cache un potentiel certain. L'atmosphère des routes néerlandaises a son charme, le rythme du jeu est agréablement lent et le système de progression du pilote pourrait être séduisant. Mais tous ces points positifs sont gâchés par la frustration liée aux commandes défaillantes et à la nécessité de redémarrer la console. Truck Driver: The Dutch Connection pourrait être un simulateur relaxant agréable pour ceux qui souhaitent se déconnecter et sillonner la campagne en camion. Cependant, en l'état, il ressemble davantage à un projet inachevé qui nécessiterait encore quelques mois de peaufinage. Si les développeurs parviennent à corriger les bugs critiques, il pourrait constituer une alternative intéressante à la concurrence. Mais pour l'instant, il fautêtre honnête : le jeu est difficilement injouable et il est compliqué de rester longtemps devant l'écran.Sous un capot prometteur se cache un moteur truffé de bugs. Truck Driver: The Dutch Connection a du potentiel, mais des problèmes techniques rendent l'expérience difficile à prendre en main et laissent plus un goût amer qu'un véritable plaisir de conduire. C'est pourquoi il faudra de multiples correctifs pour espérer sauver le jeu du désastre ...