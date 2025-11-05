School of Villains tome 2

School of Villains (Villain no Gakkou) est une série en trois tomes publiée au Japon aux éditions Shinchosha. Joichiro Kirinji (15 ans) est le fils du Premier Ministre du Japon, et est destiné à prendre la suite de son père à la tête du pays. Mais quand il va découvrir que le véritable boss du Japon n'est pas son paternel, mais un chef de clan yakuza, il va tout faire pour prendre cette place là. Le voilà donc parti pour un cursus dans le lycée Biran, école rempli de jeunes fils de clan, de voyous, et autres gangsters. Il va lui falloir faire preuve de force de caractère et de charisme pour se hisser à la tête de l'établissement et pouvoir être en lice pour la vraie première place du pays.Kirinji a unifié la classe Epervière. Sans un instant de répit, ils affrontent la classe Cerisier lors d'un cours d'EPS commun. Ils doivent s'affronter dans un match de balle au prisonnier mortel qui déterminera la survie de leurs groupes respectifs… Avec l'alliance des frères Togawa de la classe Cerisier , Kirinji est déjà le seul survivant. La classe Epervière perdra-t-elle ce match fatal et deviendra-t-elle subordonné à la classe Cerisier ?! Voici le tome 2 de cette comédie scolaire yakuza mettant en scène le fils invincible du Premier ministre (et son harem) ! La rivalité avec la classe adverse est une compétition violente et sanglante ! Mais ce ne sont que des adolescents qui s'amusent, alors c'est aussi tout bête et amusant ! Et enfin, le président du conseil des élèves, aussi connu comme le boss final, apparaît. Nous sommes surpris de sa force, il surpasse Kirinji, mais on peut supposer que cela va remuer avant le grand final. Il n'y a pas de personnages féminins pour l'instant, donc l'amitié masculine semble plus mise en avant. Quant à l'histoire… eh bien… c'est peut-être encore le début, mais on a l'impression qu'ils se disputent en même temps qu'ils font connaissance ! Le contexte et l'univers sont intéressants, mais le plus fascinant réside dans l'application des principes politiques au monde des yakuzas. On apprécie la simplicité du manga et son côté captivant : plutôt que de dépeindre un monde complexe, les personnages combattent en utilisant les connaissances que nous partageons avec eux ! Même lorsque des éléments plus profonds sont révélés, l'univers reste accessible. Malheureusement, l'histoire s'est arrêtée au tome 3. L'auteur expliquait qu'il voulait dessiner un manga sur des délinquants, mais qu'il en avait marre des histoires de bagarres. Il a donc voulu dessiner des personnages passionnés, et voilà le résultat.Ce n'est que le deuxième tome, et c'est déjà passionnant. En lisant le résumé, nous pensions que ce serait sérieux, mais en fait, c'est une œuvre drôle et décalée.Date de parution : 05 Novembre 2025Editions : Mangetsu