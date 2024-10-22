Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
 
Ultimate Zombie Defense
Publié le 05/01/2026 Dans Xbox Series X
Ultimate Zombie Defense arrive sur consoles environ cinq ans après sa sortie sur PC. C'est un jeu de tir à deux joysticks en vue de dessus, avec quelques éléments de tower defense, dont le but principal est de placer diverses structures défensives sur le terrain. Le jeu nous oppose à des vagues de plus en plus dangereuses de toutes sortes de morts-vivants, que nous devrons repousser par tous les moyens. Commençons par le contexte : l’intrigue est assez prévisible et simpliste. Votre ville, autrefois paisible, est envahie par les zombies, et le joueur a une mission simple : localiser et détruire la source de l’infection. Un postulat narratif basique qui lance une histoire qui, cependant, ne se développe pas vraiment au fil des différents niveaux. Au début, vous avez le choix entre trois lieux, trois niveaux de difficulté et huit personnages (répartis en quatre classes). Le gameplay suit un schéma assez précis : chaque partie commence par une courte phase de préparation, durant laquelle vous pouvez acheter et placer différents types de structures défensives, comme des tourelles, des barbelés, des murs, etc., grâce à l'argent accumulé lors des vagues précédentes en éliminant des zombies. Cet argent peut être dépensé de deux manières : la première consiste à améliorer vos armes. Vous commencerez avec un pistolet assez faible que vous pourrez améliorer (dégâts supplémentaires, capacité de munitions, vitesse de rechargement). La seconde, et la plus importante, est la construction de défenses. Il peut s'agir d'obstacles, de murs, de clôtures, de pièges ou de tourelles manuelles ou automatiques. Ces structures peuvent être détruites ; un entretien régulier est donc nécessaire. L'un des principaux problèmes du jeu réside dans son gameplay, qui reste quasiment inchangé du début à la fin : les vagues d'ennemis s'enchaînent sans grande variété, les ennemis, malgré leur diversité en 12 types et quelques boss, présentent des schémas d'attaque assez similaires, et la construction de défenses devient vite automatique, car on comprend rapidement quelles structures sont viables et lesquelles ne le sont pas.

Au final, après quelques heures de jeu, malgré un investissement et une planification stratégique toujours nécessaires, Ultimate Zombie Defense devient extrêmement répétitif. Le manque inexplicable de mode coopératif, en ligne comme en local, ne fait qu'aggraver les choses, alors qu'il est présent sur la version PC. Il s'agit d'une omission cruciale qui aurait considérablement enrichi l'expérience de jeu. Manette en main, dès qu'on incarne un survivant et qu'on tente de tirer les premiers coups, on est immédiatement frappé par un choix technique inhabituel. Pour une raison inconnue, le jeu n'utilise pas les commandes classiques à deux joysticks, qui reposent sur la rotation à 360° de ces derniers pour viser. À la place, on déplace une sorte de curseur à l'écran qui dirige précisément les tirs, probablement un héritage de la version PC. Bien que le système fonctionne plutôt bien après la surprise initiale, il reste bien moins confortable et intuitif qu'une configuration à deux joysticks plus traditionnelle. L'autre problème, plus purement mécanique, concerne la construction des défenses. Les menus qui les gèrent sont peu intuitifs, et l'interface, qui divise le terrain de jeu en une immense grille, souffre d'une certaine lourdeur et de commandes peu polyvalentes. D'un point de vue technique, Ultimate Zombie Defense propose un jeu complet, malgré quelques limitations notables. Les environnements sont clairsemés et répétitifs, les modèles de personnages assez basiques et les animations rigides et légèrement saccadées. Cependant, le jeu reste jouable et fluide sur Xbox Series X, et ne souffre d'aucun bug majeur. Sur le plan artistique, il n'y a pas grand-chose à redire non plus : le titre respire la banalité et, de toute façon, les options de personnalisation sont très limitées. La seule véritable surprise réside dans la bande-son : une sélection de morceaux de heavy metal qui dynamisent l'action à l'écran.

VERDICT
Ultimate Zombie Defense est un jeu à petit prix qui manque cruellement de contenu, de mécaniques de jeu, de choix techniques maladroits et peu aboutis, et d'un style graphique générique. L'expérience de jeu de tir de zombies s'avère très limitée et fragmentée. Bien que le jeu reste divertissant pour son prix, ses défauts sont trop visibles et pénalisants, le condamnant presque inévitablement à l'oubli.
Plus d'articles dans cette catégorie
31/12/2025 @ 01:03:11
The Order of the Snake Scale
04/12/2025 @ 15:01:50
Bus World
23/09/2025 @ 16:08:58
Indiana Jones et le Cercle Ancien: L'Ordre des Géants
28/03/2025 @ 17:59:00
Atelier Yumia : L'Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée (Xbox Series X)
12/03/2025 @ 14:33:17
Avowed
29/01/2025 @ 15:05:21
Indiana Jones et le Cercle Ancien
21/01/2025 @ 19:07:52
Dynasty Warriors : Origins
16/01/2025 @ 19:49:40
Mexico,1921: A Deep Slumber
17/12/2024 @ 16:26:02
FANTASIAN Neo Dimension
22/10/2024 @ 12:07:07
Bunny Battle Nemesis

Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Notre Avis
5 / 10
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test Ultimate Zombie Defense (Xbox Series X) - Un portage console tardif amputé du multijoueur
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Resident Evil 4 : une vidéo montre un niveau supprimé avec Ashley comme protagoniste.
Mobile Mobile
Achèteriez-vous un BlackBerry en 2026 ? Click Communicator l’espère
Windows Windows
Microsoft met fin à la version allégée de Windows 11. Une date précise a été annoncée.
Microsoft Microsoft
« Microslop » est le nouveau nom viral de Microsoft car ils imposent l'IA à tout le monde
Informaticien.be - © 2002-2026 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?