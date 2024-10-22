Ultimate Zombie Defense arrive sur consoles environ cinq ans après sa sortie sur PC. C'est un jeu de tir à deux joysticks en vue de dessus, avec quelques éléments de tower defense, dont le but principal est de placer diverses structures défensives sur le terrain. Le jeu nous oppose à des vagues de plus en plus dangereuses de toutes sortes de morts-vivants, que nous devrons repousser par tous les moyens. Commençons par le contexte : l’intrigue est assez prévisible et simpliste. Votre ville, autrefois paisible, est envahie par les zombies, et le joueur a une mission simple : localiser et détruire la source de l’infection. Un postulat narratif basique qui lance une histoire qui, cependant, ne se développe pas vraiment au fil des différents niveaux. Au début, vous avez le choix entre trois lieux, trois niveaux de difficulté et huit personnages (répartis en quatre classes). Le gameplay suit un schéma assez précis : chaque partie commence par une courte phase de préparation, durant laquelle vous pouvez acheter et placer différents types de structures défensives, comme des tourelles, des barbelés, des murs, etc., grâce à l'argent accumulé lors des vagues précédentes en éliminant des zombies. Cet argent peut être dépensé de deux manières : la première consiste à améliorer vos armes. Vous commencerez avec un pistolet assez faible que vous pourrez améliorer (dégâts supplémentaires, capacité de munitions, vitesse de rechargement). La seconde, et la plus importante, est la construction de défenses. Il peut s'agir d'obstacles, de murs, de clôtures, de pièges ou de tourelles manuelles ou automatiques. Ces structures peuvent être détruites ; un entretien régulier est donc nécessaire. L'un des principaux problèmes du jeu réside dans son gameplay, qui reste quasiment inchangé du début à la fin : les vagues d'ennemis s'enchaînent sans grande variété, les ennemis, malgré leur diversité en 12 types et quelques boss, présentent des schémas d'attaque assez similaires, et la construction de défenses devient vite automatique, car on comprend rapidement quelles structures sont viables et lesquelles ne le sont pas.Au final, après quelques heures de jeu, malgré un investissement et une planification stratégique toujours nécessaires, Ultimate Zombie Defense devient extrêmement répétitif. Le manque inexplicable de mode coopératif, en ligne comme en local, ne fait qu'aggraver les choses, alors qu'il est présent sur la version PC. Il s'agit d'une omission cruciale qui aurait considérablement enrichi l'expérience de jeu. Manette en main, dès qu'on incarne un survivant et qu'on tente de tirer les premiers coups, on est immédiatement frappé par un choix technique inhabituel. Pour une raison inconnue, le jeu n'utilise pas les commandes classiques à deux joysticks, qui reposent sur la rotation à 360° de ces derniers pour viser. À la place, on déplace une sorte de curseur à l'écran qui dirige précisément les tirs, probablement un héritage de la version PC. Bien que le système fonctionne plutôt bien après la surprise initiale, il reste bien moins confortable et intuitif qu'une configuration à deux joysticks plus traditionnelle. L'autre problème, plus purement mécanique, concerne la construction des défenses. Les menus qui les gèrent sont peu intuitifs, et l'interface, qui divise le terrain de jeu en une immense grille, souffre d'une certaine lourdeur et de commandes peu polyvalentes. D'un point de vue technique, Ultimate Zombie Defense propose un jeu complet, malgré quelques limitations notables. Les environnements sont clairsemés et répétitifs, les modèles de personnages assez basiques et les animations rigides et légèrement saccadées. Cependant, le jeu reste jouable et fluide sur Xbox Series X, et ne souffre d'aucun bug majeur. Sur le plan artistique, il n'y a pas grand-chose à redire non plus : le titre respire la banalité et, de toute façon, les options de personnalisation sont très limitées. La seule véritable surprise réside dans la bande-son : une sélection de morceaux de heavy metal qui dynamisent l'action à l'écran.Ultimate Zombie Defense est un jeu à petit prix qui manque cruellement de contenu, de mécaniques de jeu, de choix techniques maladroits et peu aboutis, et d'un style graphique générique. L'expérience de jeu de tir de zombies s'avère très limitée et fragmentée. Bien que le jeu reste divertissant pour son prix, ses défauts sont trop visibles et pénalisants, le condamnant presque inévitablement à l'oubli.