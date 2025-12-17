Léonard tome 56 : Eclair de génie





Léonard n'a rien perdu de sa superbe ni de sa mégalomanie. Dans ce tome, il décide de moderniser radicalement le Moyen Âge en fondant la Siliconval(i). Son ambition ? Révolutionner les télécoms avec sa société Génie.com. L'album enchaîne les inventions anachroniques et déjantées : Le lancement de sa propre crypto-monnaie, l'installation de panneaux solaires sur les toits de chaume, l'introduction des OGM à la ferme (pour le plus grand malheur du bétail), l'invention d'une douche avec distributeur de gel incorporé, qui tourne évidemment à la "mousse party" géante dans tout le quartier à cause d'une erreur de manipulation de Basile.Léonard est toujours aussi arrogant, violent et génial. Il fête ses 50 ans de carrière sans prendre une ride, mais avec une fougue retrouvée depuis qu'il a croisé le regard de sa jeune voisine, Gigliola. Basile (le Disciple) est fidèle à son poste de cobaye professionnel. Dans ce tome, il subit tout : électrocutions, chutes d'enclumes (pour soigner un manque de fer, selon le Maître !) et tests de babysitting forcés. Bien sur, Mathurine tente de maintenir un semblant d'ordre domestique, même si Léonard essaie de la remplacer par un robot de cuisine bien trop perfectionné pour ses osso bucco. Enfin, Raoul et Bernadette, le chat et la souris, continuent leurs joutes verbales en arrière-plan, offrant ce second degré toujours savoureux. Depuis qu'il a repris le scénario après Bob de Groot, Zidrou a su insuffler une modernité bienvenue. Il utilise les travers de notre société numérique (réseaux sociaux, ubérisation, IA) pour les projeter dans l'univers de Léonard. L'humour est percutant et les jeux de mots sont omniprésents. À 78 ans, Turk livre des planches d'une générosité rare. Le dessin est détaillé, dynamique, et les "Klonk" ou "Blam" n'ont jamais été aussi expressifs. On sent un plaisir réel à dessiner les expressions de terreur de Basile ou les colères noires du Maître. L'album alterne entre gags courts et séquences un peu plus développées. L'histoire "Tenue de soirée" (sans e !) montre notamment le Maître et Mathurine allant au théâtre pendant que Basile teste une invention de babysitting... une catastrophe prévisible et hilarante."Éclair de génie" est une excellente surprise pour un 56ème tome. Loin de s'essouffler, la série profite de son cinquantenaire pour prouver qu'elle sait évoluer avec son temps tout en gardant les fondamentaux qui ont fait son succès : la cruauté drôle et l'absurde total.Date de parution : 29 Août 2025Editions : Le Lombard