Richelieu - La journée des dupes
Publié le 31/12/2025 Dans Bandes Dessinées
https://www.dvd-expo.com/index.php?page=image&width=438&height=600&src=images/repository/1767220067-81ahzj7CvYL._SL1500_.jpg


Cette bande dessinée s’attaque à l’un des épisodes les plus célèbres et les plus tendus de l’histoire de France : les 10 et 11 novembre 1630. En l'espace de 48 heures, le destin de la France et la survie politique du cardinal de Richelieu basculent. L'intrigue se concentre sur le bras de fer psychologique entre trois personnages clés : Louis XIII (Un roi mélancolique, tiraillé entre son affection pour sa mère et sa confiance en son ministre), Marie de Médicis (La reine-mère, déterminée à évincer Richelieu qu'elle juge trop puissant et belliqueux) et
enfin le Cardinal de Richelieu (L'homme de l'ombre, visionnaire mais physiquement épuisé, qui joue sa tête). Alors que tout le monde à la cour croit la chute du Cardinal actée (les "dupes"), un revirement de situation spectaculaire à Versailles va changer le cours de l'Histoire.

Le travail graphique apporte une modernité bienvenue au genre historiqu. Le trait expressif et nerveux. Il ne cherche pas le réalisme froid des gravures d'époque, mais privilégie l'émotion et l'intensité des regards. La colorisation, très soignée, joue sur les ambiances feutrées des palais et le contraste entre la pourpre cardinalice et les zones d'ombre où se trament les complots. Maël Martial réussit le pari de rendre clairs les enjeux géopolitiques complexes du XVIIe siècle (Guerre de Trente Ans, alliance avec les protestants, querelles dynastiques) sans jamais alourdir le récit. Loin de l'image du méchant de cape et d'épée (merci Alexandre Dumas !), on découvre ici un homme fragile, malade, mais d'une intelligence tactique redoutable. Le récit explore sa solitude face au pouvoir. La BD est construite comme un thriller de cour. On ressent la tension monter dans les couloirs du Luxembourg et du palais de Versailles. C’est une véritable partie d’échecs où chaque mot peut mener à l’exil ou à l’échafaud.

VERDICT
Un album élégant et rythmé qui transforme un fait historique majeur en un récit humain et haletant.

Date de parution : 24 Septembre 2025
Editions : Marabulles
 Notre Avis
8 / 10
