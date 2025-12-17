L'âge d'eau tome 2

Les deux frères, Hans et Groza Vogel, que tout oppose, poursuivent leur périple avec leur chien bleu, à la recherche d'un refuge pour eux et leur mère, Jeanne, au-delà des nouvelles restrictions que le gouvernement restant entend imposer aux habitants des zones non sécurisées. La fille de Hans, Vinea, peine elle aussi à s'adapter à son nouvel environnement, tandis que Jeanette fait preuve de courage et de débrouillardise face aux forces de sécurité.Ce second volume conclut le récit d'une France inondée où les gens tentent de survivre et où, du moins pour certains, l'humanité est primordiale. C'est d'ailleurs ce que j'ai le plus apprécié dans cette histoire : la profonde humanité des protagonistes, même face à leurs pires adversaires et dans la plupart des circonstances, en réalité, presque toujours. C'est comme un message d'espoir dans les ténèbres du désespoir, qui donne le ton à l'ensemble du livre. Malgré l'apocalypse, les personnages restent bienveillants et équilibrés, serviables et pacifiques, non pas dans un rêve idyllique de « paix et de liberté », mais bien dépeints avec une remarquable crédibilité. Cette représentation se reflète non seulement dans l'intrigue, mais aussi dans les illustrations. La qualité, ou plutôt le style, des dessins est très variable : certains sont extrêmement détaillés, d'autres très esquissés, comme si les cases esquissées étaient des agrandissements des dessins originaux. C'est un peu déconcertant au début, mais on se laisse vite emporter, d'autant plus que l'atmosphère est renforcée par des illustrations pleine page qui confèrent au récit un aspect encore plus féerique. Un seul aspect de ce concept loufoque et amusant m'a un peu dérangé, voire agacé : comme dans le premier tome, le narrateur est le chien bleu sans nom. Ce point est déjà assez étrange en soi, mais quand le chien fait preuve de pouvoirs télépathiques dans une scène, c'est un peu exagéré. Mis à part cela, j'ai trouvé l'histoire très attachante. C'est presque dommage que l'histoire soit déjà terminée, car elle ne l'est pas vraiment ; les différents épisodes se sont simplement conclus, mais le livre s'achève sur une scène qui remet en question tout ce qui a été vu auparavant. Je n'en dirai pas plus pour éviter de dévoiler l'intrigue. On espère que tous les lecteurs apprécieront ce deuxième et dernier tome d'une histoire tout à fait singulière.Ce deuxième tome conclut de façon quelque peu surprenante l'histoire d'une famille dans une France inondée, mais dans l'ensemble, c'est captivant. L'atmosphère calme et paisible qui se dégage de l'ensemble, ainsi que les points communs entre les personnages principaux, créent une ambiance positive qui rend la lecture très agréable. À recommander absolument aux amateurs de la scène BD franco-belge actuelle.Date de parution : 20 Août 2025Editions : Futuropolis