Après le succès de Snærgard, Vincent Wagner conclut magistralement sa « Saga de Pelle » avec Nordlys. Publié par les éditions Mosquito, cet album nous plonge dans une Norvège médiévale rugueuse, où le sacré et le profane se percutent violemment. L'histoire se déroule au XIIIe siècle. La Norvège est à la croisée des chemins : le christianisme s'implante, mais l'ombre des anciens dieux et de la magie scandinave plane encore sur les fjords. Pelle Eiwindsen, fils de seigneur ayant renoncé à son rang, est plongé dans un coma profond à la suite d'un sortilège. Son compagnon de route, Njál, cherche désespérément un moyen de le sauver. Pour que Pelle revienne à la vie, les dieux Åses exigent un tribut sanglant : la tête du sorcier Adriel. Commence alors une traque impitoyable à travers les paysages glacés, où se mêlent vengeances familiales, malédictions ancestrales et l'intervention mystérieuse d'un loup blanc.Vincent Wagner a réalisé un travail de recherche impressionnant (détaillé dans les dossiers graphiques de la série). Il parvient à retranscrire cette période charnière du Moyen Âge nordique avec une grande justesse. On y ressent le poids des traditions, la dureté du climat et la complexité d'une société qui hésite entre l'épée viking et la croix chrétienne. Le style de Wagner est unique avec un trait réaliste mais simplifié, presque "jeté", qui va droit à l'essentiel. Le dessin privilégie l'efficacité narrative. Les visages sont expressifs avec peu de traits, et les décors de fjords sont majestueux sans être surchargés. La couleur joue un rôle narratif crucial, les ambiances chromatiques évoluant selon la tension dramatique et le mysticisme des scènes. Comme souvent chez Wagner, le lien entre l'humain et la nature est central. La figure du loup blanc n'est pas qu'un élément de décor ; elle incarne le destin, la protection sauvage et la part d'instinct nécessaire pour survivre dans ce monde cruel.Nordlys est une tragédie nordique sombre et puissante. C'est une BD qui se lit "physiquement" : on ressent le froid et la tension des batailles. Si le récit semble parfois classique dans sa structure de quête et de vengeance, la sincérité de l'auteur et la beauté sauvage de son dessin en font une œuvre à part, loin des clichés habituels sur les Vikings.Date de parution : 12 Avril 2024Editions : Mosquito