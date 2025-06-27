Clavier Trust GXT 872 Xyra

La marque Trust est réputée pour ses emballages sobres, car elle propose des produits abordables et réalise des économies autant que possible sans compromettre la qualité. La boîte contient le clavier, un câble détachable, un outil pour retirer les interrupteurs et les touches, ainsi qu'un manuel d'utilisation assez concis. Le fait que le câble soit détachable s'accorde bien avec le reste du clavier Xyra, qui est modulaire et dont plusieurs éléments peuvent être ajoutés et retirés. Le Xyra est un clavier TKL, ce qui signifie qu'il est relativement compact et n'occupe pas beaucoup de place sur votre bureau, puisqu'il est dépourvu de pavé numérique. Cela le rend moins large et vous offre plus d'espace, mais si vous travaillez beaucoup avec des chiffres en plus de jouer, cette fonctionnalité peut s'avérer insuffisante. Par ailleurs, son format compact est apprécié des joueurs, car il leur offre plus d'espace pour leur souris. Ainsi, le Xyra dissimule ses raccourcis clavier derrière une combinaison de touches FN, et aucun autre raccourci n'est disponible en dehors des touches classiques du clavier. Un petit détail appréciable : le câble fourni avec le Xyra est spiralé et semble un peu plus épais que les câbles USB bas de gamme. Il est également recouvert de tissu et de couleur gris-violet, ce qui s'harmonise parfaitement avec le reste du clavier. Ce que nousavons mentionné précédemment concernant les économies réalisées par Trust s'applique également aux matériaux utilisés pour le Xyra. Contrairement à de nombreux autres claviers mécaniques récents, le Xyra est presque entièrement en plastique en surface. N'ayant pas pu le démonter, on suppose que ses composants internes sont également principalement en plastique, car il ne me semble pas particulièrement lourd. Cela signifie également que le Trust Xyra est un clavier mécanique relativement flexible. Il ne procure donc pas une sensation haut de gamme, si cela est un critère important pour vous. Cependant, est-il vraiment raisonnable d'attendre cela d'un clavier de cette gamme de prix ? Enfin, cela implique aussi que le cadre autour du clavier est légèrement plus épais que sur d'autres claviers mécaniques TKL. Trust a choisi de ne pas uniformiser la couleur des touches du Xyra. Certaines sont blanches, d'autres grises, créant ainsi un contraste. Cela donne un effet plutôt sympa et le clavier se démarque. Pour un clavier blanc, nous sommes surpris que le rétroéclairage RGB des touches ne soit pas plus visible. Il crée un joli éclairage autour des touches, mais il ne se diffuse pas beaucoup sur le clavier. Sous le châssis, le Trust Xyra est doté de pieds inclinables selon deux angles. En les dépliant, vous bénéficiez de trois niveaux d'inclinaison du clavier. Vous devriez ainsi trouver l'angle idéal. Sur la face avant du Xyra qui fait face à votre écran, vous trouverez un port USB-C sur le côté droit, et juste à côté, un bouton permettant d'activer ou de désactiver les effets RGB.Trust a eu la bonne idée de prévoir la possibilité d'utiliser un autre câble USB-C que celui fourni. Un point que d'autres fabricants ont parfois négligé. Autour du port et du bouton mentionnés plus haut, il y a une découpe, ce qui se justifie, car cela coûte probablement moins cher que d'intégrer le tout dans une seule pièce de plastique. Cependant, on retrouve la même découpe de l'autre côté, là où il n'y a ni port ni bouton. L'utilisation de Trust Xyra ne nécessite aucune configuration complexe. Il suffit de le connecter à votre ordinateur et c'est tout. Aucune application n'est requise, mais installer l'application Trust dédiée à Xyra est un atout indéniable. Cette application vous permet de définir des raccourcis pour les touches, de créer des profils, de créer des macros et, surtout, de contrôler l'éclairage RGB exactement comme vous le souhaitez. Sans application pour Xyra, cela n'aurait pas beaucoup de sens. Si vous tenez tant à votre clavier que vous en choisissez un dont les interrupteurs sont modifiables, c'est probablement aussi pour pouvoir le configurer. L'application est cependant un peu vieillotte et peu intuitive. Par exemple, il faut toujours cliquer sur « Enregistrer » pour que les paramètres soient pris en compte, mais l'application est instantanée. Elle reste néanmoins très légère et n'impacte pas les performances de votre ordinateur. Les touches du Trust Xyra sont exceptionnelles. Ce sont des commutateurs mécaniques à course très fluide, offrant une sensation de frappe particulièrement agréable. Les touches du Xyra TKL sont équipées de commutateurs linéaires LEOBOG Seiya, garantissant une longue durée de vie. En jouant, nous auurionss apprécié un meilleur retour tactile, mais c'est une question de préférence personnelle. En revanche, le Xyra TKL est étonnamment confortable pour la frappe. Les touches s'enfoncent facilement et leur retour en place est progressif, ce qui peut poser problème à ceux qui ont besoin d'appuyer rapidement et fréquemment sur la même touche. Si vous n'appréciez pas la course souple des touches ou le retour tactile du Trust Xyra TKL, vous pouvez facilement changer les interrupteurs. Ce clavier est compatible avec les interrupteurs à 3 et 5 broches et constitue une base abordable pour cette modification. Les claviers à interrupteurs interchangeables sont généralement assez chers, mais ici, vous bénéficiez d'un prix avantageux et vous trouverez facilement des interrupteurs de remplacement sur différents sites web. Bien que le Trust Xyra soit plutôt silencieux, vous pouvez le transformer en clavier à clic en moins d'une demi-heure avec un peu d'organisation.Difficile de contester l'intérêt du Trust Xyra. Ce clavier en plastique n'atteint pas tout à fait le niveau des claviers mécaniques des marques les plus établies, mais son rapport qualité-prix est indéniable. Personnalisable à souhait, il offre une expérience utilisateur optimale. Ses touches robustes se distinguent par leur course silencieuse et fluide, et la possibilité de changer les interrupteurs et les touches à un prix très attractif en fait un choix évident.