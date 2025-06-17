Aujourd'hui, nous replongeons dans l'univers de D&D et explorons les mondes enchanteurs des Royaumes Oubliés : Forgotten Realms : Demon Stone est axé sur les combats en temps réel et l'aventure, c'est un portage du jeu de 2004 sans changements significatifs mais qui fonctionne sur les PC modernes. Il nous propulse dans une histoire riche en personnages physiques et dynamiques, en combats spectaculaires et au rythme cinématographique. Dans Demon Stone , l'histoire suit les aventures de trois protagonistes (Halina, demi-elfe ; Rannek, demi-orc ; Jubrayl, elfe druidique) dont les destins s'entremêlent dans leur quête pour vaincre un ancien démon qui menace les Terres Intérieures. Le trio est bien développé, avec des personnalités distinctes et des interactions crédibles : Halina est agile et rusée, Rannek fort et impulsif, Jubrayl sage et réfléchi. Notre périple narratif a révélé une tension croissante, des alliances se sont formées et des liens se sont tissés sur le champ de bataille. Les motivations du démon sont simples mais efficaces : réveiller un pouvoir oublié. Nous avons été captivés car le jeu n'avait pas besoin d'une intrigue complexe pour retenir notre attention : la clé réside dans les personnages et leur interaction à l'écran. Nous avons apprécié la fluidité du récit entre les décors animés, les interludes et les dialogues brefs mais significatifs, qui nous ont permis de comprendre à quel point nous tenions à savoir qui allait gagner, qui allait faire quel sacrifice, qui allait devoir sauver qui. Nous n'attendions pas de rebondissements spectaculaires ; Nous avons suivi l'histoire pas à pas. Demon Stone privilégie une intrigue linéaire, centrée sur trois personnages qui évoluent au fil du jeu et sur leurs relations. Le lien avec l'univers de D&D est évident : dragons, magie, menaces arcaniques, races emblématiques, etc. Pas de spoilers à signaler, nous rencontrerons des personnages mystérieux, découvrirons l'étendue du cristal, combattrons un mal ancestral, sans avoir besoin de connaître tous les rebondissements de l'intrigue. Et oui, le jeu est disponible intégralement en français. Demon Stone propose un gameplay de beat'em up/action-RPG en temps réel , avec des changements de personnage, des combos, des capacités, des sauts et des parades rapides et fluides. Nous avons apprécié l'interaction entre Halina, Rannek et Jubrayl : passer de l'un à l'autre selon la situation (infiltration, force brute, magie) nous a procuré une grande polyvalence. L'accent est mis sur l'action sur le terrain, et non sur la gestion : espace, maniabilité (manette ou clavier/souris) et fluidité. Nous avons aimé la puissance des attaques, la réactivité et les animations qui s'enchaînent en combos efficaces. Le système de butin est limité, mais l'équipement et les capacités rendent la progression satisfaisante. Le rythme est soutenu : ennemis à terrasser, boss à étudier, mécaniques de parade et faiblesses à exploiter.La difficulté augmente progressivement, et la gestion du trio permet des stratégies intéressantes : par exemple, se regrouper dans un couloir étroit et utiliser Halina pour étourdir, Rannek pour attaquer dans la zone et Jubrayl pour soigner. Il nous a donné des idées tactiques, certes basiques, mais parfaitement adaptées à l'action. En bref, Demon Stone est un D&D immédiat, plus cinématographique, plus « poings, magie, sang », sans trop de complexité, mais avec une satisfaction grisante. La direction artistique se concentre sur des détails de fantasy traditionnels : décors médiévaux, ruines elfiques, forêts enchantées, châteaux en ruine. Les protagonistes sont bien dessinés : Halina est svelte et agile ; Rannek est imposant ; Jubrayl est éthéré. Les créatures démoniaques, les ennemis et les boss sont visuellement distincts, charnus ou en fusion selon leur type. Le design exhale des clichés de la fantasy parfaitement maîtrisés, sans fioritures stylistiques, mais avec une expression familière et rassurante. On se sentait plongé dans une épopée illustrée : un univers reconnaissable et satisfaisant pour les amateurs de classiques. La technique est plus axée sur l'action : animations fluides, combos visuels, effets de lumière, shaders de sorts, effets de particules. Le jeu présente quelques longs temps de chargement lors de l'accès aux zones principales, ainsi que quelques baisses de framerate pendant les combats de boss les plus intenses, mais dans l'ensemble, l'expérience est fluide. Les collisions sont bien gérées et les commandes généralement précises. Certaines fonctionnalités techniques, comme la possibilité de se déplacer et d'attaquer en vol, ou de changer de personnage en plein vol, sont des ajouts appréciables. La bande-son aborde une dimension cinématographique : une musique qui oscille entre des tonalités sombres de combat et des thèmes plus lumineux lors des moments de répit. Les effets sonores des combats au corps à corps (esquives, coups, impacts) sont réussis, et les cris démoniaques ajoutent à la tension. L'ambiance sonore (vent, bruits de fond) nous a permis de nous immerger totalement dans cet univers. Le doublage est de qualité : une voix rauque pour Rannek, une voix éthérée pour Jubrayl et une voix agile pour Halina – des interprétations qui donnent du caractère aux personnages.Forgotten Realms : Demon Stone captive par son action-aventure intense, ses personnages riches et ses éruptions magiques. Pour ceux qui aiment manier l'épée, lancer des sorts, esquiver les coups et se jeter au cœur d'une bataille épique, Demon Stone est une aventure divertissante.