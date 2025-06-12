Radiolight se déroule dans le parc national d'Ashwood Creek, un endroit si magnifique qu'on pourrait en imprimer des cartes postales et distribuer des bons de voyage. Le protagoniste, un policier nommé Ethan, est envoyé dans cette région isolée à la recherche d'un enfant disparu et, simultanément, d'un garde forestier porté disparu. Il semblerait que les gens se perdent constamment dans ce parc, et c'est apparemment au tour de notre héros. L'outil principal d'Ethan est un talkie-walkie, qu'il utilise pour contacter son partenaire et signaler toutes sortes d'événements étranges. Il utilise également un récepteur radio, capable de capter des signaux inquiétants, d'écouter de la musique, et même de repousser une créature poilue et résolument hostile. Quant à l'histoire, elle est tout simplement hallucinante, dans le meilleur sens du terme. L'auteur a créé une œuvre comparable à la série allemande « Dark » de Netflix, à ceci près que Radiolight regorge d'incohérences et d'occasions manquées. Et oui, l'intrigue est parfois plus opaque que du cheddar, soulevant une multitude de questions sans réponses. Heureusement, cela ne nous a pas empêché d'apprécier l'histoire. Il y a une secte secrète, des fantômes, des psychopathes et un jeune scout tellement perdu dans la nature environnante qu'on le recherche presque dans d'autres dimensions. En bref, enquêtez autant que vous le souhaitez. Il est facile de deviner, même d'après les captures d'écran et les bandes-annonces, d'où l'auteur a puisé son inspiration. L'influence de Stranger Things, Firewatch et même Alan Wake est évidente. Nous n'allons pas nier que nous n'avons peut-être pas tout compris, surtout la fin, et certaines questions sont restées en suspens après avoir terminé le jeu, mais au moins, c'était très intéressant et nous n'avons pas vu le temps passerDans Radiolight, on commence par admirer les graphismes stylisés, qui imitent habilement le style de Firewatch, tandis que la vue de la forêt à la lueur des lanternes fait oublier qu'en réalité, une randonnée se termine souvent par des moustiques et des chaussettes trempées. Cependant, comme dans tout thriller qui se respecte, tout n'est pas si simple. On croise des personnages dont les visages polygonaux semblent faits de pâte à modeler, au mauvais sens du terme. Leurs animations donnent l'impression qu'ils sont paralysés. La première rencontre avec un tel PNJ peut provoquer un rire involontaire et dissiper légèrement l'atmosphère angoissante, mais franchement, nous n'allons pas critiquer le jeu pour ça (Radiolight est un projet solo du développeur Krystof Knesl). Nous sommes accompagnés d'un partenaire par radio et nous pouvons lui envoyer des rapports sur les objets et indices découverts. Le jeu mêle exploration, mystère et une douce horreur, créant une atmosphère captivante où l'on ne sait jamais vraiment à qui se fier jusqu'à la toute fin. Bonne pioche, le jeu a été localisé en français, ce qui est toujours un point fort dans un jeu d'aventure. La trame est assez soignée, en revanche l'humour du jeu est inégal. Certaines répliques sont vraiment hilarantes, à d'autres moments, les blagues tombent à plat. Une chose est sûre : le jeu installe une tension magistrale et crée une atmosphère riche. Le jeu se termine en environ cinq heures, mais pendant ce temps, il reste gravé dans votre mémoire.Radiolight est un thriller policier angoissant mêlant théories du complot et événements mystiques. Une bonne surprise donc si vous aimez les simulateurs de marche dans la lignée de Firewatch.