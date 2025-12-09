Let It Die est sorti sur PlayStation 4 en 2016. Ce jeu d'exploration de donjons de type hack and slash, agrémenté d'éléments roguelike, vous invite à récupérer tous vos objets lorsque votre personnage meurt. Choisir un nouveau personnage pour replonger dans le donjon. Ce mois-ci, un autre développeur a sorti Let It Die: Inferno, reprenant le même thème mais avec un mode PvP en plus, faisant de cette suite un jeu de tir axé sur l'extraction. Vous incarnez l'Immortal Raider, un personnage muet chargé par la Faucheuse nommée Uncle Death de récupérer un objet spécial appelé SPLithium, des armes et divers autres objets dans un cratère géant nommé Porte de l'Enfer, puis de regagner votre base sain et sauf. Au début du jeu, un tutoriel vous expliquera les mécanismes et les fonctionnalités, avec une fin plutôt tragique, compte tenu du fait qu'il s'agit d'un jeu de tir avec extraction. Avec pour thème le retour d'un maximum d'objets à chaque incursion dans les Portes de l'Enfer, Let It Die: Inferno souffre d'un problème majeur qui contredit son concept : le poids maximal de l'inventaire est très limité, ce qui peut rapidement mener à la surcharge. Même les objets consommables ont un poids non négligeable, obligeant à bien choisir ceux que l'on ramène à la base. Dans la première zone, les ennemis sont assez faciles à vaincre : un ou deux coups suffisent à les étourdir et à les immobiliser, les mettant ainsi à court d’endurance. Cependant, en progressant dans la zone suivante, la difficulté augmente considérablement : leurs attaques deviennent très agressives et leurs mouvements plus agiles que ceux de votre personnage. Cela peut entraîner de fréquentes morts lors des premières parties, dues à la surcharge et à la difficulté d'esquiver les attaques ennemies.Ceux qui apprécient ce type de défi recommenceront sans cesse jusqu'à trouver leur style de jeu et leurs armes de prédilection, pour finalement regagner leur base sains et saufs. Cependant, la rigidité des mouvements du personnage et l'absence de système de verrouillage de cible rendent l'apprentissage des styles d'attaque de chaque type d'ennemi très difficile. Pour retourner sain et sauf à la base, vous devez trouver une capsule de sauvetage. Plusieurs sont disponibles dans le jeu, mais leur emplacement est aléatoire dans chaque zone. Pour trouver le chemin de la capsule, accroupissez-vous et suivez la ligne jaune au sol qui vous guidera. Cependant, cette ligne n'indique pas le temps restant pour la capsule ; vous risquez donc souvent de vous diriger vers une capsule périmée. Si vous parvenez à regagner votre base, vous pourrez vendre les objets inutiles pour acheter des armes et de l'équipement plus puissants. Des missions secondaires seront également disponibles lors de votre exploration de Hell Gate. Le gameplay de Let It Die: Inferno reste globalement similaire à celui des jeux d'exploration de donjons et des shoot'em up classiques, mais manque d'originalité.L'un des atouts majeurs de Let It Die: Inferno réside dans sa direction artistique. Dès les premières minutes de jeu, on a l'impression d'être face à un mélange entre Shin Megami Tensei et Silent Hill. Chaque zone et chaque ennemi de Hell Gate, y compris les armes, arbore un design unique, mêlant réalisme et fantaisie. Le style des personnages et des PNJ d'Immortal Raider rappelle également celui des jeux Persona et Final Fantasy, avec leurs costumes festifs et leurs tatouages. Contrairement à son design visuel unique, la bande-son et les morceaux de Let It Die: Inferno sont assez ordinaires et peu marquants. Ceci s'explique par le fait que les développeurs ont utilisé une intelligence artificielle générative pour créer l'audio et la musique, contrairement au précédent opus qui avait fait appel au célèbre compositeur Akira Yamaoka de la série Silent Hill. En plus du mode Hell Gate, plus difficile que la version standard, il existe aussi le Death Jamboree, où vous pouvez affronter d'autres joueurs et créer vos propres parties pour jouer entre amis. Pour créer vos propres parties, vous devrez passer aux éditions Deluxe ou Ultimate, ce qui est plutôt inhabituel. Le prix du jeu passe ainsi du simple au double (24.99 pour la mouture de base, 44.99 pour la Deluxe et 59.99 pour l'Ultimate). Il n'y a pas de version physique programmée non plus.Si son style visuel unique semble être le seul atout de Let It Die: Inferno, le gameplay de ce jeu d'exploration de donjons de type roguelike peut frustrer les joueurs en raison de ses nombreux défauts, allant de la difficulté aux problèmes d'inventaire, en passant par la tâche plutôt déroutante de retrouver son chemin jusqu'au point de départ. On peut affirmer sans hésiter que le jeu donne l'impression d'avoir été développé pour des consoles d'il y a plusieurs générations et qu'il n'est pas adapté aux tendances actuelles des jeux similaires plus populaires.