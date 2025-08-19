The House of the Dead 2: Remake est la nouvelle version du jeu de tir sur rails au pistolet optique, initialement sorti en arcade sur SEGA Naomi en 1998 puis adapté par la suite sur Dreamcast, PC et Wii. Pour rappel, un remake du premier jeu est sorti en 2022 et ce nouvel épisode débute peu après. Bien que la série de jeux vidéo ait été adaptée en deux films, ne vous attendez pas à une histoire profonde. House of the Dead 2 reprend exactement là où le premier opus s'était arrêté. Après que G et Rogen ont libéré la maison du professeur Curien, apparemment mort au combat, une ville entière est désormais menacée par des zombies. Plusieurs agents du gouvernement partent à la recherche de G , car son expérience du premier jeu lui permet de savoir comment se défendre contre les hordes de zombies. Cette introduction, muette et visuelle, remplace l'écran titre et donne immédiatement envie de jouer. Heureusement, aucun paiement n'est requis. Avant de commencer The House of the Dead 2 : Remake, de nombreuses options s'offrent à vous. Vous pouvez choisir la campagne, jouable en mode Arcade ou Original. Vous pouvez également vous entraîner à travers différents scénarios. Ceux qui ont déjà vaincu quelques boss peuvent se lancer dans le mode Boss. Outre les statistiques, vous pouvez aussi consulter les détails de chaque type d'ennemi. Cependant, avant de commencer le jeu, il est indispensable d'accéder aux options, car les paramètres par défaut pourraient s'avérer très frustrants.House of the Dead 2 : Remake démarre sur les chapeaux de roue dès son lancement. Les zombies possèdent tous une hitbox et se désintègrent selon l'endroit où vous les touchez. Vous vous retrouverez constamment à tirer presque sur des civils en fuite que vous devez secourir. Le gameplay évolue en fonction de vos actions, ce qui confère au jeu une excellente rejouabilité. Les dialogues des personnages sont artificiels, et le jeu ne lésine pas sur l'humour. Les boss sont incroyablement frustrants, car la vitesse de réaction requise est quasi impossible. Mais c'est voulu : les bornes d'arcade sont conçues pour encaisser un maximum de pièces. Cela signifie que le jeu dans son intégralité, boss compris, doit être maîtrisé au fil de plusieurs parties. Cet effort est récompensé par différentes fins. Vous pouvez également débloquer des codes de triche en progressant. Jouer à The House of the Dead 2 est particulièrement amusant à deux ! Malheureusement, l'écran tactile est inutilisable pendant la partie. Cette fonctionnalité était présente dans le remake du premier opus et sera probablement ajoutée dans une future mise à jour. Enfin, comme il s'agit d'un portage Switch , le mode souris n'est pas disponible (pour le moment).Les graphismes, et notamment les ennemis, ont été minutieusement retravaillés dans The House of the Dead 2 : Remake , si bien que le design original reste reconnaissable, du premier zombie aux boss finaux. Cependant, certains niveaux manquent du niveau de détail si riche du jeu original. Les animations, en revanche, sont toujours aussi réussies. Le timing des événements est particulièrement bien maîtrisé, comme on peut l'attendre d'un remake. C'est un remake avec un visage de remaster. Laissons de côté les jeux et pensons aux films. Pourquoi des films comme E.T., Retour vers le futur, Autant en emporte le vent et bien d'autres classiques du septième art n'ont-ils pas été refaits à partir de zéro pour un nouveau public ? Parce qu'un classique ne vieillit jamais. Les dialogues de The House of the Dead 2 : Remake ont apparemment été enregistrés dans le but de sonner le plus artificiels possible, à l'instar du jeu original. Malheureusement, les bruitages ennemis sont moins fréquents, ce qui fait qu'on ne ressent pas toujours la confirmation d'un coup porté. Certains bruits de fond rappellent ceux d'un long métrage. La possibilité de choisir entre la bande-son remasterisée et l'originale est un véritable clin d'œil aux fans du premier opus, qui regrettaient les sonorités d'orgue associées au heavy metal. Dans les paramètres audio de The House of the Dead 2 : Remake , pensez à désactiver le cri « Reload » ; sinon, il vous hantera à jamais après avoir terminé le jeu.L'un des principaux points faibles de The House of the Dead 2 : Remake est sa jouabilité. Les contrôles de mouvement sont très imprécis - en raison des défauts du gyroscope - et il est un peu inconfortable de devoir pointer le Joy-Con vers l'écran, tirer avec ZR et recharger avec B. Donc, pour éviter les tendinites, vous pouvez jouer avec des commandes plus traditionnelles, en utilisant le pro-controller. En parlant d'accessibilité n'était pas cette fois que nous pouvons jouer le jeu avec des sous-titres français (presque impossible d'être lu en utilisant la Switch en mode portable, d'ailleurs). Mais, ce n'est pas un gros problème, car il y a peu de lignes de dialogue. De plus, tous les personnages ont été redoublés. La musique et les autres effets sonores ont été retravaillés, mais sont restés, tout comme le scénario, fidèles à l'original. À contre-courant de l'industrie, la campagne (compétitive ou coopérative) ne peut être appréciée que localement. Pas en ligne. En plus de cela, nous avons un mode photo où nous pouvons prendre et éditer des photos de nos chers zombies ; une galerie - déblocable au fur et à mesure que nous jouons - qui montre les détails des créatures bizarres que nous affrontons, les succès, que nous obtenons après avoir rempli certains objectifs dans le jeu et... c'est tout ! A noter que la version physique du jeu est livrée avec trois cartes de personnages et un fourreau exclusif.The House of the Dead 2 : Remake recrée l'atmosphère addictive des jeux d'arcade d'antan. La réactivité requise, clin d'œil aux jeux d'arcade originaux, contribue à la rejouabilité, tout comme la multiplicité des chemins et des fins possibles. Malheureusement, les commandes nécessitent quelques ajustements.