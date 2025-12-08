Wizordum propose plus de 20 niveaux regorgeant d'ennemis, de secrets et d'équipement qui vous aideront à exterminer des hordes hostiles. L'action se déroule dans des environnements variés : villes désertes ou en flammes, temples et leurs donjons, égouts, marais, forêts, cols enneigés, mines et même un immense navire de guerre. La diversité des lieux est sublimée par une bande-son soignée, allant des morceaux calmes et idylliques des premiers niveaux à des titres plus dynamiques. Chaque niveau introduit également un nouvel ennemi, et il y en a un bon nombre à éliminer. Les ennemis de base comprennent différents types de gobelins : de simples guerriers armés de masses, des commandants en armure dotés d'attaques magiques à distance, des chamans lançant des boules de feu, des gobelins plus évolués maniant des haches, des chefs gobelins, et les plus terrifiants : des pilotes amphibies qui vous canardent sans relâche et qui, s'ils sont éliminés, peuvent s'écraser juste là où vous vous trouvez. On trouve également une variété d'autres ennemis : des zombies, capables de surgir du sol derrière vous, et diverses sortes de squelettes : guerriers, mages nécromanciens et arbalétriers. Face aux guerriers, il faut faire attention à leur forme finale, car ils peuvent se relever, ce qui nous a surpris à plusieurs reprises au début. Les arbalétriers peuvent être particulièrement coriaces, surtout ceux qui tirent des projectiles enflammés. On croisera aussi des cadavres noyés, des araignées, des rats, des champignons humanoïdes, des fantômes dans le château, et plus tard des djinns, des diablotins, et bien d'autres créatures. Bien que leur nombre soit relativement faible compte tenu du nombre de niveaux, le choix reste vaste. Cela évite que le chaos ne s'installe lorsqu'ils attaquent en groupe. Nous pouvons adapter nos armes et nos sorts pour les éliminer.Au début du jeu, vous pouvez choisir entre une sorcière et un mage. La différence entre les deux réside dans leurs sorts, légèrement différents par la suite. L'arme de base diffère également, mais pour le reste, tout est identique. J'ai joué un mage. Au départ, on est équipé d'une masse, mais on obtient rapidement un bâton permettant de lancer des éclats de givre, gelant ainsi les ennemis (qui peuvent être démembrés avec une touche alternative ou simplement brisés avec une masse ou une autre arme). Bien sûr, on peut aussi lancer des boules de feu. Plus tard, on obtient un pistolet, des gants qui électrocutent les ennemis, une version plus puissante de la boule de feu, une arbalète capable d'éliminer les ennemis à distance ou en groupe, et un bâton du chaos qui projette du feu et de la glace de diverses manières. Enfin, il y a le livre de la mort. En lançant un sort, on élimine instantanément tous les ennemis autour de soi. Malheureusement, on ne peut l'utiliser que quelques fois, car les « charges » sont limitées. Ces munitions, pour chaque arme, sont collectées au fil de l'aventure. Leur fréquence d'apparition varie, mais nous n'avons jamais manqué de charges ni de munitions et n'avons jamais eu à nous contenter de la masse. On a toujours de quoi s'équiper. En plus de l'arme de base, on peut lancer des sorts, que l'on acquiert en progressant. Il n'y en a que quatre, mais ils sont utiles dans certaines situations (surtout face à de nombreux ennemis). Après utilisation, ils mettent quelques minutes à se recharger. Nous ne les avons utilisés souvent. C'était pareil pour les bonus temporaires comme la Cape d'Invisibilité, le Bouclier de Lave, la Protection Magique, la Peau Dure, etc. Si je choisissais un bonus, c'était une potion de soin ou de protection. Passer de l'un à l'autre en combat était peu pratique, nous avons donc passé la majeure partie du jeu à utiliser les compétences et les armes de base. En progressant, on accumule beaucoup d'or, que l'on dépense dans la boutique entre les niveaux pour améliorer ses armes et ses sorts. On peut facilement tout débloquer.Outre les ennemis, chaque lieu regorge de secrets, et ce sont eux qui ont rendu le jeu le plus gratifiant. Chaque niveau en compte plusieurs – leur nombre est indiqué sur la carte. La grande majorité est facile à trouver. Parfois, on repère une salle cachée grâce à l'or, aux charges ou aux potions de soin visibles à travers des grilles ou des alcôves. Il est donc judicieux d'explorer les environs un moment, de lécher chaque mur, à la recherche d'un interrupteur ou d'un point d'impact pour activer l'ascenseur menant au passage secret. Et si vous ratez quelque chose, la carte des secrets, présente dans chaque niveau, est très utile. Elle se trouve parfois au début, mais généralement au milieu du niveau. Des points d'interrogation indiquent la présence d'un secret dans cette zone. Dans ce cas, ouvrez l'œil et examinez chaque recoin des murs et du plafond. Certains interrupteurs sont astucieusement dissimulés. Nous avons dû consulter un guide à trois reprises, car même avec la carte, trouver le chemin de la salle secrète s'est avéré difficile. Ces donjons contiennent généralement beaucoup d'or, des charges, des potions et des clés qui ouvrent des chambres secrètes ou des coffres dorés renfermant encore plus de trésors, ainsi qu'un sort permettant de voir les passages et ponts invisibles. Nous avons généralement pris le plus de plaisir à découvrir les secrets, mais cela peut aussi être chronophage, ce qui explique les plus de 25 heures de jeu. Si vous voulez tout découvrir, vous passerez plus de 20 heures à jouer. Si les secrets ne vous intéressent pas, mais que vous préférez éliminer rapidement les ennemis et terminer un niveau, Wizordum peut être terminé en seulement 5 heures (surtout s'il s'agit du niveau le plus facile). De plus, le jeu propose un éditeur permettant de créer et de jouer à ses propres niveaux ou à ceux d'autres utilisateurs. Le jeu se lance, se charge et sauvegarde assez rapidement (il propose également des sauvegardes automatiques à certains endroits, mais il est préférable de sauvegarder manuellement plus souvent).Wizordum a le charme d'un roman fantastique qu'on peut relire sans cesse, chaque lecture révélant un nouveau chapitre entre les lignes. Pour un néophyte, c'est comme ouvrir la porte d'un univers magique regorgeant de secrets, de passages cachés et d'énigmes à découvrir. Certains secrets réagissent à la proximité d'un personnage ou, par exemple, à une attaque (tirer sur un mur). Les murs secrets ont souvent une couleur, une texture ou un symbole légèrement différent. Typique du rétrogaming : si quelque chose paraît suspect, ça mérite qu'on s'y intéresse. Les secrets sont souvent dissimulés derrière des murs fissurés, des tonneaux ou des tableaux. N'oubliez pas que certains secrets restent « verrouillés » jusqu'à ce que vous trouviez la bonne clé, un interrupteur et retourniez à la partie précédente du niveau avec un nouvel équipement. Le gameplay est fidèle aux FPS classiques des années 90 : il faut trouver des interrupteurs pour ouvrir des portes spécifiques et progresser. Certains trouveront peut-être ce côté « boomer », mais nous avons adoré retrouver ce style de jeu après plus de 25 ans. Le level design est fantastique, avec une belle variété d'environnements. Le style visuel de Wizordum capture parfaitement la nostalgie des jeux des années 90, avec une touche de modernité. Les graphismes utilisent un style pixel art détaillé, avec des effets de lumière et de couleur qui soulignent l'atmosphère magique du jeu, créant un monde vibrant et dynamique qui captive les joueurs dès les premières secondes. Enfin, la bande-son et les effets sonores complètent magnifiquement l'expérience, avec des mélodies épiques et des effets sonores qui magnifient chaque sort et chaque rencontre, plongeant encore plus le joueur dans l'univers de Terrabruma. En conclusion, Wizordum est un jeu qui capture l'essence des shoot'em up rétro tout en y intégrant suffisamment d'innovations modernes pour une expérience toujours aussi captivante. Un incontournable pour tout amateur de FPS fantastiques à la recherche d'un titre alliant le meilleur du passé à des touches contemporaines.Wizordum est un véritable concentré de nostalgie. Un jeu inédit bâti sur des idées classiques, conçu avec amour du passé, sans vaines références ni soupirs plaintifs. Ce shooter dynamique privilégie la conception des niveaux, des idées originales dans chacun d'eux et des secrets absolument dingues.