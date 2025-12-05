Tombi! 2: The Evil Swine Return Special Edition

À l'instar du premier opus de la série, Limited Run Games a remasterisé le deuxième jeu, Tombi! (ou Tomba comme on l'appelait aux Etats-Unis), grâce à son moteur propriétaire Carbon Engine. Un jour, Tombi et le petit singe Charles reçoivent une lettre annonçant la disparition de Tabby, la petite amie de Tombi . Ils plongent alors dans l'océan pour la rechercher. Peu après, Tombi est repêché par un pêcheur et se retrouve à Fisherman Town en compagnie de Zippo, tandis que Charles reste introuvable. Avec l'aide de Zippo, Tombi se met en quête d'indices pour retrouver Tabby et se rend dans sa ville natale, la Ville des Mines de Charbon. À leur arrivée, ils découvrent que Tabby a été kidnappée par les Cochons Maléfiques car elle refuse de leur rendre le bracelet que Tombi lui avait offert. Ils traversent alors divers continents maudits, dont ils s'échappent grâce aux bourses des Cochons Maléfiques qu'ils trouvent en chemin. Tombi! 2 : The Evil Swine Return est la suite directe du premier opus. Tombi doit y sauver sa petite amie, Tabby, kidnappée par une bande de cochons maléfiques. Au lancement du jeu, nous avons découvert un nouveau menu principal, semblable à celui de l'édition spéciale du premier opus. La police de caractères et l'interface étaient identiques, un simple copier-coller. De manière générale, le gameplay de Tombi! 2 reste similaire à celui du premier opus : vous incarnez Tombi, le garçon de la jungle. La différence réside dans les déplacements, qui s'effectuent en 2.5D et en 3D. Dans les niveaux 2.5D, vous ne pouvez vous déplacer que de gauche à droite. À certaines intersections, vous pouvez avancer ou reculer sur l'écran. En revanche, dans les niveaux 3D, vous pouvez vous déplacer librement.Dans ce jeu, votre objectif principal est d'accomplir des quêtes confiées par des PNJ, à la manière d'un RPG. Bien que ces tâches soient relativement simples, le manque d'indices vous oblige parfois à chercher des solutions, comme pour résoudre des énigmes. À l'instar des jeux Metroidvania, vous serez souvent amené à revenir sur vos pas, car les mondes sont interconnectés. En effet, la solution ou la clé d'une quête trouvée dans une zone du début du jeu peut ne se découvrir que plus tard. En réalité, aucune amélioration du gameplay n'est à signaler, comme des animations plus fluides, un nombre d'images par seconde plus élevé, etc. Cependant, le développeur a inclus une fonction de retour en arrière permettant de revenir à un point précis de la partie en cas de problème, ainsi qu'une fonction de sauvegarde d'état permettant de sauvegarder sa progression n'importe où et n'importe quand. Le menu initial propose peu d'options, parmi les paramètres on trouve l'option d'insérer un filtre CRT pour simuler les anciens téléviseurs, une sélection de fonds d'écran et le choix du format d'affichage. Ce sont là quelques fonctions essentielles, destinées principalement à préserver l'œuvre originale sans la dénaturer. Cependant, ceux qui recherchent de nouvelles fonctionnalités et des ajouts risquent d'être quelque peu déçus.Contrairement aux graphismes 2D, les graphismes 3D peuvent vite paraître dépassés. Or, comme chacun sait, la 3D a considérablement évolué ces vingt dernières années, et la qualité visuelle de cette édition spéciale rend le jeu incroyablement vieillot, puisqu'il ressemble toujours trait pour trait à la version PS1, sans aucune amélioration notable. Les modèles 3D et les textures environnementales restent inchangés en termes de détails et de finesse. Les environnements entièrement en 3D, comme la ville minière, sont intéressants ; une nouveauté à l'époque qui est devenue par la suite un élément clé de nombreux jeux de plateforme. De ce fait, on remarque que ces parties restent encore très rudimentaires aujourd'hui, notamment en ce qui concerne la gestion des interactions et des déplacements. Les commandes restent rigides et peu précises, tandis que la structure résolument bidimensionnelle rappelle une époque révolue . Ce n'est pas forcément un défaut, mais un effort supplémentaire aurait pu être fait sur ces points. À notre avis, la bande-son du jeu est aussi mauvaise que celle du premier opus. La musique de fond répétitive lors des dialogues avec les PNJ est agaçante, et les voix sont rigides et parfois trop expressives (mais en français). Pire encore, il n'y a pas de réglage du volume entre la musique et les voix, si bien que la musique est souvent trop forte et couvre complètement les dialogues. Globalement, cette édition spéciale n'est pas une version remasterisée comme le font la plupart des développeurs pour leurs anciens jeux. Elle propose simplement des améliorations de confort de jeu , facilitant l'expérience des joueurs, telles que l'ajout de commandes analogiques, la possibilité de sauvegarder sa partie à tout moment et une fonction de retour en arrière. Pour le reste, tout reste identique à la version PS1 originale. Si vous recherchez une expérience nostalgique, ce jeu pourrait vous convenir. En revanche, si vous découvrez Tombi pour la première fois, il pourrait être difficile d'être captivé par un jeu aussi ancien. A noter qu'une édition physique est disponible chez Limited Run Games.Contrairement à ce que suggère l'appellation « Édition Spéciale » , Tombi! 2 reste un portage d'un jeu PS1 simplement agrémenté du confort moderne (rembobinage et possibilité de sauvegarder à tout moment). Pour le reste, il s'agit du même jeu que celui publié par Whoopee Camp en 2000 avec aucune amélioration graphique et les mêmes bugs que l'original.