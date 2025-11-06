« Stranger Things : Le Voyage » est la huitième bande dessinée inspirée de la série à succès. Certains ouvrage sont moins bons que d'autres, mais ils sont toujours très divertissantes et constituent un prolongement intéressant de l'univers de Stranger Things. Ce volume, publié par Mana Books, propose une nouvelle histoire qui se déroule hors du cadre familier de Hawkins, cette fois à bord du cargo Perséphone, quelque part entre les États-Unis et la Russie. Le capitaine Jacoby accepte l'offre d'un groupe de Russes de les transporter d'Alaska au Kamtchatka. Sans plus d'enquête, il accepte de transporter leur mystérieuse cargaison. Cependant, la situation bascule lorsqu'un membre d'équipage est brutalement assassiné et que d'étranges phénomènes commencent à se produire à bord. L'équipage découvre peu à peu que la cargaison transportée est un dangereux Démogorgon, ce qui déclenche non seulement des tentatives de coup d'État, mais aussi une série d'événements terrifiants, sanglants et palpitants.Ce voyage est l'une des histoires les plus éloignées de l'intrigue principale de la série. C'est pourtant un récit profondément intimiste, qui se déroule à bord d'un cargo voguant sur une mer déchaînée. L'équipage est accompagné de mystérieux passagers soviétiques, certes, mais grassement payés. Et bien sûr, il n'est pas difficile de deviner que quelque chose cloche. « The Voyage » est une histoire relativement simple. Elle ne s'encombre pas de fioritures et son intrigue se dévoile assez rapidement. Inutile d'en dire plus, disons simplement que ce tome plaira particulièrement à ceux qui apprécient l'action directe et sans fioritures. Et vous en aurez à profusion. Nous avons particulièrement apprécié les illustrations, et l'illustrateur Todor Hristov a parfaitement su retranscrire l'atmosphère sombre et tendue du récit. Son style, bien qu'ancien, est suffisamment détaillé pour conférer à la bande dessinée l'aura adéquate et renforcer l'aspect horrifique de l'histoire. Le traitement minutieux des personnages et des décors, ainsi que l'utilisation judicieuse des ombres et des couleurs, contribuent à la richesse de l'expérience visuelle. « Le Voyage » s'articule autour du thème classique de l'horreur du « monstre à bord », un sujet maintes fois traité et que l'on apprécie toujours autant. Nous aurions aimé voir développer davantage l'atmosphère d'inconnu et nous attarder un peu plus sur le groupe de personnes intéressantes présentes à bord, mais on peut comprendre que la BD soit plus courte et se veut une parenthèse horrifique. L'ambiance est sombre, âpre et tendue, et étonnamment rythmée, ce qui ravira particulièrement les amateurs d'histoires dynamiques.Stranger Things : « Le Voyage » est l'une des meilleures BD de la série. On apprécie particulièrement le dessin, à la fois immersif et ludique, ainsi que l'intrigue palpitante. La trame principale est simple, mais elle possède un charme indéniable, et l'histoire est dynamique et directe. La BD offre une expérience captivante et immersive, avec des dessins de qualité et un scénario solide.Date de parution : 06 Novembre 2025Editions : Mana Books