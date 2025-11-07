Se connecter  
Les Chevaliers du ciel Tanguy et Laverdure tome 13 :Opération "Aube Rouge"
Publié le 23/12/2025 Dans Bandes Dessinées
"Opération Aube Rouge" marque une étape importante dans la reprise de la série créée par Charlier et Uderzo. C'est un album qui joue habilement sur la nostalgie tout en modernisant les enjeux. L'histoire nous plonge dans une ambiance de Guerre Froide 2.0. Alors que les tensions internationales sont à leur comble, une mystérieuse organisation paramilitaire, équipée de matériel russe de pointe, mène des opérations de déstabilisation. Michel Tanguy et Ernest Laverdure sont envoyés sur une base isolée pour tester de nouveaux systèmes de détection. Mais ce qui devait être une mission de routine se transforme en un affrontement de haute intensité lorsque des appareils non identifiés violent l'espace aérien. Derrière cette "Aube Rouge" se cache un plan machiavélique visant à déclencher un conflit global.

Les auteurs ont parfaitement saisi l'alchimie du duo iconique. Michel Tanguy est le leader impeccable, droit, sérieux et stratège hors pair. Ernest Laverdure est l'élément comique, gaffeur, mais pilote d'exception dès qu'il ferme son cockpit. L'humour de Laverdure est ici bien dosé, ne tombant jamais dans la caricature lourde, ce qui permet de garder la tension dramatique du scénario. Frédéric Zumbiehl (que vous connaissez déjà pour Team Rafale) et Patrice Buendia livrent un scénario très documenté. L'album met en scène des Su-57 russes (chasseurs de 5ème génération), offrant des duels aériens spectaculaires contre les appareils français. L'intrigue reflète les craintes contemporaines : mercenariat de haut vol, zones grises diplomatiques et technologie furtive. Sébastien Philippe s'impose comme l'un des meilleurs dessinateurs aéronautiques actuels. Son trait est précis (Les avions sont dessinés avec une rigueur photographique), dynamique (Les scènes de dogfight sont lisibles et nerveuses) et fidèle ((Il parvient à reprendre les visages classiques des héros tout en leur donnant une épaisseur moderne, évitant le côté "figé" des reprises anciennes). L'album est un véritable "page-turner". L'alternance entre l'enquête au sol et les interceptions en vol est parfaitement maîtrisée. L'ennemi n'est pas une simple silhouette ; il y a une réelle menace, une intelligence tactique qui met Tanguy en difficulté, ce qui est rare. On retrouve les codes des grands albums de Charlier (le complot international) mais avec les moyens technologiques de 2024/2025.

VERDICT
"Opération Aube Rouge" est une réussite totale. C'est un hommage vibrant aux créateurs de la série tout en étant une BD d'action moderne et efficace. On y retrouve l'ivresse des sommets et le frisson du combat. La fin de l'album laisse présager un tome 14 explosif.

Date de parution : 07 Novembre 2025
Editions : Dargaud
