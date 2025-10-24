Se connecter  
Outlaws tome 3 : Prémisses
Publié le 22/12/2025 Dans Bandes Dessinées
https://www.jeuxpo.com/index.php?page=image&width=438&height=600&src=images/repository/1766336746-91O5obOXHlL._SL1500_.jpg


L'intrigue d'Outlaws se déroule parallèlement à la série mère Orbital, mais du côté des exclus. Année 2782. Deux ans se sont écoulés depuis les événements du tome précédent. Le récit prend une dimension de polar mafieux intergalactique. Kristina, accompagnée de Zachary et Olmay, a radicalement changé de statut. Elle n'est plus une simple fugitive : elle dirige désormais "Le Trident", une organisation criminelle prospère spécialisée dans le trafic d'aérospeeds de luxe. Cette évolution montre une Kristina Swany métamorphosée, endurcie par deux ans de règne dans l'illégalité. Mais le passé ne meurt jamais. En parallèle, une menace se précise : Dadi Reggioni, l'ancien policier confédéré dont la chute a été orchestrée par Kristina, a soif de vengeance. Allié à ses anciens ennemis Bardal et Adul, il forme un gang redoutable. Sa connaissance des méthodes policières alliée à la brutalité de ses nouveaux complices en fait le prédateur idéal. Le face-à-face est inévitable.

Sylvain Runberg quitte la survie pure pour nous offrir une tragédie grecque sous les néons de la SF. On assiste à une guerre de gangs où tous les coups sont permis. La traque menée par Reggioni insuffle une tension constante à l'album. L'intrigue est bien menée, alternant les scènes entre Kristina et son gang, la police confédérée, le clan des cimes et l'ODI. C'est ici que l'on comprend enfin le titre "Prémisses". Ce tome nous montre comment Kristina est devenue la femme qu'elle sera dans la série mère Orbital. Kristina, étant humaine, doit toujours se battre pour survivre et s'imposer face aux autres espèces extraterrestres qui ont toujours du mépris pour les humains. L'album forge son destin, sa dureté et sa vision désenchantée de la Confédération. Le bond dans le temps permet à Eric Chabbert de dessiner une Kristina visuellement plus mûre et plus sombre. Les décors urbains où opère "Le Trident" sont magnifiquement rendus, avec une ambiance de bas-fonds high-tech où la violence peut éclater à chaque coin de rue. En tant que "dernier tome conclusif", il n'esquive aucune question. L'affrontement entre le Trident et le gang de Reggioni est brutal et sans concession. Ce n'est pas qu'un simple bonus pour les fans. C'est la pièce manquante du puzzle qui explique l'origine et la psychologie de Kristina Swany dans la série principale. Comme annoncé, l'issue est tragique. Elle marque la fin d'une époque pour les personnages. Si Orbital est la face lumineuse (quoique complexe) de la diplomatie spatiale, Outlaws en est la face sombre et viscérale. Ce tome 3 clôt brillamment cette exploration des marges.

VERDICT
"Prémisses" est une conclusion magistrale qui réussit à faire de cette trilogie une œuvre complète et autonome. On y découvre comment l'on passe de l'idéalisme à la criminalité, puis à la nécessité d'assumer son destin. C'est sombre, nerveux et parfaitement rythmé.

Date de parution : 24 Octobre 2025
Editions : Dupuis
 Notre Avis
8 / 10
