Tanis tome 2 : Le démon de la mer morte

Ce deuxième tome s'ouvre sur un paysage de désolation. Le premier volume s'est terminé par un cataclysme : le "feu céleste" (une intervention divine dévastatrice) a anéanti les tombeaux d'Atlantis. Pour Tanis, le choc est total car elle a tout perdu. Ses mentors et compagnons, l'Ancien, Sépi et Samudrasen, sont morts. A peine libérés des décombres d'Atlantis par ce châtiment divin, les survivants (une poignée d'esclaves) retombent sous le joug de nouveaux assaillants. Tanis elle-même est capturée. Brisée par le deuil et la perte de son monde, elle sombre dans une léthargie suicidaire, refusant de lutter. L'intrigue rebondit grâce à une figure forte : une femme qui a déjà connu l'enfer de la servitude chez les Aryanas. Elle refuse de voir Tanis s'éteindre et la force à redevenir actrice de son destin. Ce duo de femmes devient le pilier du récit : l'une apporte l'expérience de la survie, l'autre porte en elle l'héritage (peut-être maudit ou divin) de sa lignée.Le récit se transforme en un périple éprouvant à travers des terres hostiles. Ce n'est plus une aventure urbaine ou palatiale, mais une lutte contre la nature et la cruauté des hommes. La destination est la mystérieuse Mer Morte, un lieu qui, dans cet univers, semble habité par des forces bien plus anciennes que les cités d'hommes. L'intrigue introduit de nouveaux antagonistes. Qui sont ces maîtres ? Le titre évoque à la fois une puissance politique (des marchands ou des guerriers contrôlant les ressources en sel) mais aussi une dimension ésotérique. Le "Démon" du titre pourrait bien être l'un de ces "Dieux endormis" tapis dans les profondeurs salines, dont l'influence commence à se faire sentir sur les voyageurs. Même si Atlantis est tombée, les Dieux sont omniprésents. Le scénario joue sur cette sensation que les humains ne sont que des pions dans un conflit qui les dépasse. Tanis, bien que prisonnière, semble être le lien entre le monde des hommes et ces entités qui s'éveillent. Dans ce contexte de marche forcée et de captivité, le dessin de Perger prend une dimension particulière. On ressent physiquement la chaleur et l'épuisement des esclaves. Entre les ruines calcinées d'Atlantis et les paysages désolés menant à la Mer Morte, la mise en couleur directe de Perger crée une atmosphère de "fin du monde antique". Pourquoi cette suite est-elle cruciale ? Elle redéfinit Tanis : Elle n'est plus la protégée des puissants, elle est une survivante parmi les misérables. De plus, on découvre que le monde de Tanis est vaste et que d'autres puissances, peut-être plus sombres que celles d'Atlantis, attendent leur heure.Le passage de l'esclavage à la quête spirituelle donne à cette BD une saveur proche des grandes épopées de la Fantasy historique. C'est effectivement une histoire de résilience et de marche vers un destin qui s'annonce aussi salé que sanglant.Date de parution : 10 Octobre 2025Editions : Dupuis