L'histoire, à l'instar du précédent opus, transporte les joueurs dans un monde de carton peuplé de boîtes de conserve qui vivent et se comportent comme des humains, accompagnées d'animaux en conserve. On découvre un univers plus vaste que celui du précédent, avec des énigmes plus complexes et une histoire plus profonde et émouvante. Nous pénétrons dans un univers à la fois original et plein d'imagination, où nous rencontrons deux boîtes de conserve, l'une rouge, l'autre bleue, de véritables héros chargés d'une mission capitale : s'occuper du feu d'artifice pour la fête de la ville en carton. Cette tâche leur a été confiée par la maire en personne. Le problème, c'est que pendant les préparatifs du spectacle, un des feux d'artifice manipulés par la boîte bleue explose, emportant le compagnon de la boîte rouge vers une destination inconnue. Ce dernier décide alors de partir à sa rescousse et de retrouver le malheureux disparu. Alors qu'il parcourt les différents quartiers de cette ville tentaculaire, qui offre à notre héros une variété de zones, de réalités et d'atmosphères, il affronte des défis, surmonte des obstacles et apporte son aide aux habitants de ce monde de carton, tentant d'atteindre son but. Et il ne s'agit pas seulement de retrouver son ami…Boxville 2 est un jeu d'aventure classique dont le gameplay, adapté au genre « point-and-click », a été simplifié.Vous contrôlez le héros, comme sur ordinateur, à l'aide d'un « rongeur » virtuel, et vous pouvez également utiliser une manette. Contrôler le personnage rouge est incroyablement simple : un simple clic suffit. L’icône « pieds » ou le symbole « flèche » permet de diriger le protagoniste vers le niveau suivant, qui propose un nouveau défi. Comme tout bon jeu d'aventure en pointer-cliquer, il propose un inventaire classique, situé à droite, sous la forme d'une barre noire. Vous y trouverez les objets ramassés grâce à la boîte rouge, ainsi que ceux obtenus auprès des habitants de la ville et dans les environs. Aucun objet n'est nommé ni décrit dans le jeu, ce qui correspond au style simplifié de ce titre. Au même endroit, en bas de la barre sombre, à droite, se trouve également le menu du jeu qui, comme tout le reste dans ce jeu d'aventure à l'interface cohérente, dépourvu de mots écrits et de dialogues, c'est-à-dire accessible aux joueurs quelle que soit leur langue, est basé sur des images. Le studio ukrainien présente les options du menu de manière graphique plutôt que verbale, notamment la possibilité de quitter le jeu, les options sonores, les créateurs de ce jeu d'aventure et un endroit où l'on peut supprimer la partie en cours, qui est sauvegardée automatiquement.Boxville 2 est un jeu à l'interface épurée. Malgré sa simplicité et la légèreté de ses graphismes, il n'est pas pour autant facile. Bien que le jeu propose des énigmes et des mini-jeux légèrement plus simples, les développeurs ont veillé à ce que leur prochain projet offre aux joueurs des défis intellectuels bien plus relevés. Ce jeu d'aventure propose un environnement plus complexe, plus riche et plus diversifié que le premier opus, ainsi que de nombreuses énigmes supplémentaires qui mettront votre esprit à rude épreuve. Nombre d'entre elles, bien sûr, comportent un indice visuel visant à nous guider vers la solution, ou du moins à tenter de l'indiquer. Mais d'autres ne suggèrent aucune réponse, et leur logique semble illogique, ou du moins difficile à saisir. Il y a eu des moments où nous étions complètement perdu, et le mini-jeu paraissait bien trop difficile, voire incompréhensible. Les développeurs, sans doute conscients des problèmes que le jeu pouvait poser, ont publié une solution complète sur leur chaîne YouTube : un guide détaillé, étape par étape. Ce jeu, bien que court, regorge d'action du début à la fin et met vos méninges à rude épreuve. Le joueur devra accomplir des tâches à objectifs précis, non seulement en collectant des objets, mais aussi en aidant les habitants confrontés à des problèmes, complexes ou non, ou qui ont simplement besoin de quelque chose. Les énigmes et les casse-têtes coulissants ne manquent pas : des mini-jeux classiques déjà vus dans d'autres jeux. Les joueurs peuvent, entre autres, se replonger dans leurs souvenirs en jouant au célèbre jeu du bateau, collectionner des autocollants ou résoudre un rébus aux associations intéressantes, parfois absurdes, qui, une fois résolues, paraissent étonnamment logiques. Le nombre de tâches prévues par les créateurs de ce projet est si important, et souvent si complexe, qu'un jeu court peut sembler bien plus long.Boxville 2 , à l'instar de son prédécesseur, est un jeu sans dialogues parlés, le texte étant réduit au minimum.En effet, les mots ne se trouvent que dans les menus. Le jeu repose entièrement sur le dialogue visuel, les personnages n'émettant que quelques sons. Malgré l'absence de voix, on perçoit l'humeur des personnages, devinant leurs désirs et leurs refus. On ressent leurs émotions, et certaines situations peuvent même arracher un sourire au joueur. Un jeu d'aventure sans dialogues n'est pas pour autant silencieux et monotone. Bien au contraire. La richesse sonore qui nous parvient, qu'il s'agisse de la musique qui accompagne l'histoire ou des bruits ambiants, est extrêmement immersive. Ce qui frappe immédiatement, au premier coup d'œil, ce sont les graphismes. Cette suite de l'aventure, qui se déroule dans une ville de carton, parmi des cartons et des boîtes, avec des canettes à la place des habitants, offre une multitude de lieux vraiment colorés et imaginatifs. Au cours du jeu, les joueurs découvriront des lieux situés dans la ville elle-même, composés de boîtes, différents quartiers, dont un quartier asiatique, mais le jeu les emmènera également hors de la ville, où ils devront rendre visite aux autochtones. Un monde coloré, riche en détails amusants et ressemblant au monde humain, enrichi par le son et les émotions , dessiné à la main, accompagné d'indices dessinés au crayon et d'animations tout aussi soignées, est assurément un régal pour les yeux.Boxville 2 est une aventure à la fois relaxante et stimulante. Agréablement coloré, peint à la main, d'une douceur charmante, et pourtant simple dans sa simplicité, il est loin d'être simpliste, et se révèle même parfois difficile.